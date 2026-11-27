Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Robert (48) had na zijn scheiding 41.000 euro schuld: ‘Ik moest mijn vader om boodschappen vragen’

Na zijn scheiding bouwt Robert (48) een schuld van ruim 41.000 euro op. Hij kan zijn kinderen nauwelijks eten geven. Inmiddels verdient hij 3700 euro netto, maar slaapt hij nog altijd op de bank. Van de voedselbank kan hij geen gebruikmaken, omdat hij werkt: “Ik heb mijn vader om een tasje boodschappen moeten vragen.”

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

De inhoud van de boodschappentas wordt steeds kleiner, de rij voor de voedselbank langer. Vakantie is écht een luxe, net als het hebben van een spaarrekening. Wat kun je nog doen als je maar ‘In het rood’ blijft staan?

Naam: Robert* (48)

Beroep: filiaalmanager bij een badkamerzaak

Woonsituatie: huurwoning (1100 euro per maand)

Inkomsten: 3700 euro netto

Schuld: iets meer dan 41.000 euro

Robert loste schuld af, maar slaapt nog op de bank

Hoe ben jij in het rood terechtgekomen?

“Ik was 17 toen mijn ex en ik een relatie kregen. Zij ging al snel de advocatuur in, dus het was handig dat zij de boekhouding deed. Administratie is niet mijn sterkste punt. Na een samenzijn van 20 jaar werd ik depressief. Ik raakte in de WIA en had een uitkering van 1750 euro netto. Mijn ex besloot van mij te scheiden: ze had geen zin meer in ons huwelijk. Haar eigen advocatenkantoor, samen met haar in persoons- en familierecht gespecialiseerde zus, werd opeens een nadeel. Ze stuurde mij de ene na de andere brief, en om die te beantwoorden, was ik zelf elke keer zo’n 400 euro kwijt. Ons familiehuis had ik op dat moment al ingeruild voor een huurflatje, maar de voogdij over mijn zoons, die wilde ik houden. Dus heb ik bizarre advocaatkosten gemaakt.

Daarnaast kwam ik niet rond van mijn WIA, en besloot ik – ondanks mijn depressie – te gaan werken. Na amper twee weken belandde ik in het ziekenhuis door een bedrijfsongeval. Mijn hoofd had ik er absoluut niet bij, waardoor ik op dat moment ben vergeten mijn WIA stop te zetten. Die bleek ik dan ook drie maanden onterecht te hebben ontvangen. Of ik driemaal het brutobedrag, inclusief 100 procent boete, terug wou betalen. Zo’n 21.000 euro. Het ene gat probeerde ik met het andere te dichten, maar met mijn briljante administratiekennis werd het één grote puinhoop.”

Welke hulp heb je gezocht?

“Het keerpunt kwam toen er beslag werd gelegd op mijn bankrekening: dat is heel lastig met twee kinderen. Het is ook tegen de wet, maar voordat het kort geding is geweest, ben je alweer een paar weken verder. Ik kon mijn kinderen geen eten geven en heb mijn vader om een tasje boodschappen moeten vragen. Een maatschappelijk werker heeft mij uiteindelijk geholpen met mijn schulden. ‘Neem alle gesloten enveloppen die je in huis hebt liggen mee, dan gaan we kijken’, was het antwoord.

Ik ben de schuldsanering ingegaan, iets wat ik achteraf gezien een paar jaar eerder had moeten doen. Het weekbudget van 70 euro was misschien lastig, maar de rust die het mij gaf, zorgde voor een stukje vrijheid. Geen strijd meer met enveloppen, en ook tegen de brieven van mijn ex werd ik beschermd. Op ‘ik heb dit gekocht, jij moet dat betalen’, kon ik nu antwoorden met ‘ga maar naar de bewindvoerder’. Ik kreeg eindelijk wat meer overzicht voor mezelf.”

Hoe ging je om met jouw weekbudget?

“70 euro per week was te doen, maar alles ging natuurlijk op aan eten. Ik had wel recht op de voedselbank, maar dat moest je halen op de tijden dat ik aan het werk was. Geld voor de kapper of verjaardagscadeaus was er eigenlijk niet. Ik vond het belangrijk dat mijn zoons niet te veel merkten van het verschil in welvaart tussen mij en hun moeder. Met haar gingen ze drie keer per jaar op vakantie; bij mij moesten de aardappelen worden geteld. Toch ben ik er juist in deze periode achter gekomen dat tijd veel belangrijker is dan geld. Die zomer ben ik met hen elke dag naar het strand gegaan, en heb ik ons opgegeven voor huttenbouwen. Ze vonden het zo fantastisch, dat ze nergens anders meer over spraken.”

Hoe ben je weer in de groene cijfers terechtgekomen?

“Het was een lastige periode, want eigenlijk zat ik nog in die depressie. Ik was helemaal platgeslagen, maar kwam er wel achter dat de enige die iets aan de situatie kon veranderen, ikzelf was. Bij de badkamerzaak waar ik destijds werkte, heb ik mijn team ontzettend hard getraind om alle filiaalbonussen te halen. ‘Verkoop je dit item, of verkoop je hier dit aantal van, dan krijg je wat extra’s voor je team’. Doordat we alle bonussen haalden, ging het ontzettend hard met het aflossen van mijn schuld. Dat was op dat moment ook mijn enige doel, waardoor ik er uiteindelijk anderhalf jaar over heb gedaan om uit de rode cijfers te komen.”

Advies van Annelies Schoonderbeek, financieel specialist Schoonderbeek: “Robert weet al goed waar zijn valkuilen liggen. En waarom zou je iets zelf moeten doen, als het uitbesteden ervan je zoveel rust geeft? We hoeven tenslotte niet overal goed in te zijn. Robert betaalt 150 euro per maand voor zijn budgetbeheer. Dat is 1800 euro per jaar. Veel geld, maar wat is het je waard om je geen zorgen te hoeven maken over de volgende rekening? Toch zou ik hem willen uitdagen om samen met zijn budgetbeheerder een volgende stap te zetten. Kan zijn budgetbeheerder hem ook leren hoe hij langzaam maar zeker zelf zijn financiën kan beheren? Stap voor stap, zodat hij steeds meer vertrouwen krijgt in zichzelf. Dan kan hij die 150 euro per maand gebruiken voor zijn eigen toekomst. Stel: hij belegt het bedrag twintig jaar lang tegen een verondersteld gemiddeld rendement van 4 procent per jaar na beleggingskosten, dan kan hij rond zijn pensioen ongeveer 55.000 euro hebben opgebouwd. Dat is natuurlijk geen garantie, maar het laat wel zien wat een relatief klein maandelijks bedrag op langere termijn kan betekenen. Een tip die ik iedereen wil meegeven: betaal niet alleen je rekeningen, maar betaal ook jezelf. Zet, als je financiële situatie het toelaat, direct na ontvangst van je salaris een bedrag opzij. Bouw eerst een financiële buffer op en kijk daarna wat je eventueel voor de langere termijn kunt beleggen.”

Hoe zie je jouw financiële toekomst?

“Dat ik uit de schulden ben, betekent nog niet dat ik nu bakken met geld overhoud aan het einde van de maand. Ik heb een goed inkomen, maar een auto kopen aan het einde van het jaar? Dat zit er echt niet in. Ik woon nog steeds in dezelfde flat, met één slaapkamer te weinig, waardoor ik praktisch gezien al 8 jaar op de bank slaap. Dat mensen in de sociale huur een complete woning ‘krijgen’, vind ik lastig. Er zit echt een verschil in niet kunnen of willen werken, weet ik nu.

Ik ben in vrijwillig budgetbeheer gebleven, voor 150 euro per maand. Op het moment dat ze zei ‘het is klaar’, heb ik gevraagd of we niet op dezelfde voet verder konden gaan. Het weekgeld is verhoogd naar 250 euro per week, en dat gaat fantastisch. Heb ik meer nodig, dan moet ik nog steeds om toestemming vragen. Maar de rust die ik ervoor terugkrijg is het mij alles waard. Ik laat het geld binnenkomen, en zij zorgt ervoor dat het er niet zo snel meer uitgaat.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Meld je aan Wil je ook (anoniem) meedoen aan In het rood van Metro en jouw financiële situatie delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

Reacties