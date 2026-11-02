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Indeed: 88 procent ziet voordelen van een workation voor werkgeluk, maar werkgevers twijfelen nog

Werken vanaf een zonnig vakantieadres zonder dat je baas het weet? Van de werknemers die al eens op workation gingen, deed 23 procent dat minstens één keer stiekem, blijkt uit onderzoek van Indeed.

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Veel werkgevers staan nog niet te springen om deze zogenoemde workations toe te staan. Dat blijkt uit onderzoek van vacaturesite Indeed, waarvoor 1571 werknemers en 527 HR-professionals in Nederland werden ondervraagd. Daarbij werd gekeken naar de belangstelling voor tijdelijk werken vanaf een andere locatie, zowel binnen Nederland als in het buitenland.

Slechts 8 procent mag op workation van werkgever

Onder werknemers is de belangstelling voor een workation groot. Maar liefst 88 procent geeft aan dat de mogelijkheid om tijdelijk vanaf een andere locatie te werken een positieve invloed heeft op hun werktevredenheid. Toch blijkt deze flexibiliteit bij veel werkgevers nog geen vanzelfsprekendheid. Slechts 8 procent van de ondervraagde werknemers zegt dat hun werkgever een workation toestaat.

Werkgevers zien namelijk verschillende bezwaren. Zo vreest ruim een derde van de HR-professionals dat er ongelijkheid ontstaat tussen collega’s, omdat niet iedereen de mogelijkheid heeft om op afstand te werken. Sommige functies vereisen nu eenmaal fysieke aanwezigheid op de werkvloer. Daarnaast maken bedrijven zich zorgen over de productiviteit. Zij vragen zich af of medewerkers op een vakantieadres wel even geconcentreerd en efficiënt kunnen werken als op kantoor.

Nederlanders kampioen in thuiswerken Nederlanders zijn sinds de coronapandemie Europees kampioen thuiswerken. Maar het draagvlak daarvoor brokkelt af, bleek begin dit jaar uit een onderzoek van RTL Nieuwspanel. Niet alleen onder werkgevers, óók onder werknemers.

29 procent weegt workation mee bij nieuwe baan

De mogelijkheid om tijdelijk vanuit een andere omgeving te werken, blijkt ook invloed te hebben op de aantrekkelijkheid van werkgevers. Van de ondervraagde werknemers zegt 29 procent dat zij deze arbeidsvoorwaarde laten meewegen bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Volgens Stan Snijders, managing director van Indeed Benelux, kunnen werkgevers hiervan profiteren. Bedrijven die rekening houden met de behoefte aan flexibiliteit, kunnen zich volgens hem aantrekkelijker positioneren op de arbeidsmarkt.

23 procent ging weleens stiekem op workation

Opvallend is dat werknemers zelf veel minder twijfelen aan hun prestaties tijdens een workation. Ruim driekwart verwacht of ervaart dat zij op een andere locatie minstens even productief kunnen werken als op hun gebruikelijke werkplek.

Sommige werknemers wachten bovendien niet totdat hun werkgever officieel toestemming geeft. Van de ondervraagden die al eens op workation zijn geweest, geeft 23 procent toe dat minstens één keer stiekem te hebben gedaan. Hun werkgever wist op dat moment dus niet dat zij vanaf een vakantieadres aan het werk waren.

Het onderzoek laat daarmee een duidelijk verschil zien tussen de wensen van werknemers en de mogelijkheden die werkgevers momenteel bieden. Terwijl veel werkenden graag meer vrijheid willen bij het kiezen van hun werkplek, blijven bedrijven voorzichtig met het toestaan van werkvakanties.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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