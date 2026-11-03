Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bijna 1 op de 4 jongeren doet zich rijker voor dan ze zijn: Humanitas waarschuwt voor geldzorgen

Bijna een kwart van de Nederlandse jongvolwassenen doet zich rijker voor dan ze werkelijk zijn. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Humanitas. De organisatie waarschuwt dat schaamte over geld financiële problemen verborgen kan houden.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Voor het onderzoek ondervroeg PanelWizard in opdracht van Humanitas 1122 jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar. Daaruit blijkt dat 41 procent het moeilijk vindt om toe te geven dat bepaalde dingen financieel niet haalbaar zijn. Bijna een kwart (23 procent) zegt zich tegenover anderen weleens financieel beter voor te doen dan in werkelijkheid het geval is.

28 procent van de jongeren verzwijgt geldzorgen voor ouders

Niet alleen tegenover vrienden of kennissen houden jongeren hun financiële situatie soms verborgen. Ook thuis wordt lang niet altijd openlijk over geldproblemen gesproken. Zo houdt 28 procent geldzorgen liever voor zichzelf dan deze met ouders of verzorgers te bespreken.

Volgens Humanitas is dat zorgelijk, omdat financiële problemen daardoor lange tijd onopgemerkt kunnen blijven. Terwijl juist een gesprek kan helpen om te voorkomen dat geldzorgen uitgroeien tot grotere problemen. „De uitspraak ‘dat kan ik niet betalen’ zou heel gewoon moeten zijn, geen reden om je voor te schamen”, zegt Jerzy Soetekouw, algemeen directeur van Humanitas. „De uitkomsten van dit onderzoek geven een duidelijk signaal: we moeten niet wachten tot geldzorgen uitgroeien tot schulden.”

18 procent koopt sneller iets door achteraf betalen

Ondertussen worden jongvolwassenen op sociale media voortdurend geconfronteerd met advertenties, influencers en de nieuwste trends. De mogelijkheid om aankopen pas later af te rekenen, maakt het voor sommigen nog verleidelijker om geld uit te geven. Bijna een op de vijf jongeren (18 procent) geeft aan door achteraf betalen eerder geneigd te zijn iets te kopen wat ze anders niet zouden aanschaffen.

Gerechtsdeurwaarder en directeur van Flanderijn Michel van Leeuwen uitte eerder al in gesprek met Metro zijn zorgen omdat hij de schuldenlast onder jongeren snel zag groeien. „Jaarlijks behandelen wij nu 90.000 vorderingen van 45.000 jongeren tussen de 18 en 24. Dat aantal is de afgelopen vijf jaar verdubbeld en komt vooral door het gemak van uitgeven en achteraf betalen.”

Daar komt bij dat jongeren vanaf hun achttiende plotseling allerlei financiële verantwoordelijkheden krijgen. Denk aan het afsluiten van een zorgverzekering, het aanvragen van toeslagen en het regelen van studiefinanciering. Een kwart van de ondervraagden had daarom vóór hun achttiende graag een persoonlijk gesprek gehad over geldzaken en financiële verplichtingen.

Humanitas wil met Money Talks geldschaamte bij jongeren doorbreken

Humanitas wil dat jongeren makkelijker over geld durven praten. Met het programma Money Talks kunnen jongeren op negen scholen in Nederland terecht bij vrijwilligers voor persoonlijke gesprekken over hun financiële situatie.

De organisatie wil het programma de komende jaren uitbreiden naar meer locaties. Ook roept Humanitas met een manifest voor een schuldenvrije generatie op om financiële problemen onder jongeren eerder aan te pakken. „Maak geld bespreekbaar, luister zonder oordeel en zorg dat jongeren weten waar ze terechtkunnen. Want soms begint het verschil met één goed gesprek”, aldus Soetekouw.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

Vorige Volgende

Reacties