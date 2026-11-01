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Vincent (38) verhuurt zijn appartement aan een vriend: ‘Ik durf hem nauwelijks om mijn geld te vragen’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Vincent (38), die zijn appartement verhuurt aan een goede vriend. Inmiddels loopt de huurachterstand op en krijgt Vincent steeds meer het gevoel dat zijn vriend misbruik maakt van hun vriendschap. Jennie Helena van Vakantieverhuurcursus geeft tips.

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Vincent (38): „Toen ik bij mijn vriendin introk, stond mijn eigen appartement ineens leeg. Verkopen was geen optie, zeker niet omdat ik nog niet wist hoe onze relatie zich zou ontwikkelen. Maar toevallig was een goede vriend op zoek naar woonruimte en hij vroeg of hij het van mij kon huren. Dat leek me ideaal: ik had inkomsten uit mijn appartement en hij had snel een woning. Omdat het een vriend was, gaf ik hem bovendien een veel lagere huur dan ik waarschijnlijk aan een andere huurder had gevraagd.

Vriend van Vincent betaalt huur steeds later

De eerste maanden ging alles goed. De huur werd gewoon betaald en ik had eigenlijk geen omkijken naar het appartement. Daarna begonnen de betalingen steeds later binnen te komen. Eerst een paar dagen, daarna weken. Soms maakte hij een deel over en zei hij dat de rest later zou volgen.

Er was iedere keer wel een reden: salaris dat later kwam, een onverwachte rekening of simpelweg een maand waarin het financieel tegenzat. Omdat ik hem al jaren kende, bleef ik begripvol. Ik dacht steeds: volgende maand loopt het wel weer normaal.

Vincent betaalt ook zelf voor schade door zijn huurder

Ondertussen kwamen er ook andere problemen, problemen die de huurder eigenlijk moet oplossen. Er waren een paar dingen in het appartement kapotgegaan, door zíjn schuld. Het was niets waarvan ik dacht dat ik meteen ruzie over wilde maken, maar ik had wel verwacht dat hij die kosten op zich zou nemen. Achteraf heb ik het alsnog zelf betaald en een gesprek over de achterstallige huur stelde ik steeds uit. Juist omdat het mijn vriend is, vind ik het ongemakkelijk om voortdurend als verhuurder tegenover hem te staan.

Inmiddels is de situatie financieel helemaal niet meer zo aantrekkelijk als ik vooraf dacht. Als het een onbekende huurder was geweest, zou ik veel zakelijker optreden. Nu ben ik steeds bang dat een gesprek over geld onze vriendschap gaat beschadigen. Dat wil ik natuurlijk niet, maar zo doorgaan? Dat kan óók niet.”

Verhuurexpert Jennie Helena: maak ook met vrienden duidelijke afspraken

Jennie Helena weet alles over het verhuren van recreatieve objecten en legt uit:



„Deze zaak gaat natuurlijk niet specifiek over recreatieve verhuur, maar ik kijk graag even mee! Oei, dit is wel een lastige situatie. Zeker als het om een goede vriend gaat. Je wil iemand die je goed kent natuurlijk helpen, maar zodra er belangrijke levensbehoeften zoals geld en een woning bij komen kijken, kunnen de verhoudingen ineens veranderen.

Ik zeg altijd: júíst als je aan familie of vrienden verhuurt, wil je duidelijke afspraken maken en een contract opstellen. Je denkt misschien: we kennen elkaar goed, dus dat is niet nodig. Maar ook vrienden kunnen hun afspraken niet nakomen of over grenzen heen gaan. En daarbij komt dat een huurder, ook als het een vriend van je is, gewoon huurrechten opbouwt. Dat maakt het extra belangrijk om vooraf goed vast te leggen wat jullie met elkaar afspreken.

Hoe pakt Vincent de huurachterstand bij zijn vriend aan?

Ik denk dat het voor Vincent nu vooral tijd is om het heft weer in eigen handen te nemen. Probeer de vriendschap en de huurafspraken echt als twee losse dingen te zien. Het feit dat iemand je vriend is, betekent niet dat je als verhuurder geen duidelijke grenzen mag stellen.

Ik zou met hem om tafel gaan en eerlijk zeggen dat je lange tijd heel coulant bent geweest, maar dat dit voor jou niet meer werkt. Je kunt daarbij ook uitleggen waarom. Een woning brengt nu eenmaal kosten met zich mee. Denk aan onderhoud, verzekeringen en eventueel een hypotheek. Die kosten lopen voor Vincent ook gewoon door als de huur niet of te laat wordt betaald.

Ik zou daarnaast vanaf nu echt met een schriftelijke huurovereenkomst gaan werken. Daarin leg je onder andere de huurprijs, de betaaldatum en de verantwoordelijkheden van beide partijen vast. En als er inmiddels een huurachterstand is, zou ik ook bespreken wat Vincent daarmee wil doen. Misschien besluit hij om een deel door de vingers te zien, omdat het zijn vriend is. Dat kan natuurlijk, maar maak dan wel duidelijk dat het vanaf nu anders gaat. Een andere optie is om de achterstand op papier vast te leggen en samen een betalingsregeling af te spreken.

Mag Vincent de lage huurprijs van zijn vriend verhogen?

En ik zou ook even eerlijk naar de huurprijs kijken. Vincent heeft zijn vriend vanaf het begin een lagere huur gegeven. Dat is natuurlijk prima als dat een bewuste keuze was, maar hij moet zichzelf ook afvragen of die huur nog steeds passend is bij zijn situatie. Als hij het appartement aan iemand anders zou verhuren, kan hij er mogelijk meer voor krijgen. Hij hoeft zich dus niet schuldig te voelen, omdat hij een marktconforme huur vraagt of zijn afspraken serieus neemt.

Het belangrijkste is denk ik dat Vincent nu niet nog langer wacht, omdat hij bang is dat het gesprek de vriendschap beschadigt. Een goed en eerlijk gesprek kan uiteindelijk veel beter zijn voor de vriendschap dan maandenlang ergernis opkroppen, omdat de huur niet wordt betaald.

En misschien is dit ook meteen een goede les voor de toekomst: wil je een vriend of familielid helpen met woonruimte, prima, heel fijn juist en mooi als je dat kan doen. Maar maak vooraf duidelijke afspraken en zet die op papier. Dan weet iedereen waar hij aan toe is en kunnen jullie je verder lekker focussen op jullie vriendschap.”

Jennie Helena van Vakantieverhuurcursus.nl verhuurt zelf vijf vakantiehuizen en helpt anderen om dit ook op te zetten als ‘side hustle‘ naast hun huidige baan. Door middel van vakantieverhuur kun je op een leuke manier werken aan vermogensgroei. Jennie deelt er allerlei tips over op haar Instagram.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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