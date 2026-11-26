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Ellen (44) betaalde 7500 euro voor haar website, maar moest nog eens 3000 euro betalen voor toegang

Voor 7500 euro liet Ellen (44) een professionele website bouwen. Maar toen ze enkele maanden later van websitebouwer wilde wisselen, verloor ze de toegang. De bouwer eiste 3000 euro extra. “Ik voelde me machteloos.” Financieel expert Carlijn Bos deelt haar tips.

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Ellen: “Inmiddels heb ik al een aantal jaar mijn eigen communicatiebedrijf, dus je snapt wel hoe belangrijk een eigen website is. Ik zie het echt als mijn online visitekaartje. Ik besloot te investeren in een nieuwe website, omdat mijn oude website erg verouderd was. Via een zakelijke kennis kwam ik in contact met een websitebouwer die mooie websites maakte, precies wat ik zocht.

Nadat we mijn wensen hadden besproken, kreeg ik een offerte van 7500 euro. Dat was natuurlijk een erg hoog bedrag, maar ik wist ook dat ik er veel voor terug zou krijgen. Ik gaf akkoord en binnen twee maanden stond de website online. Ik was ontzettend tevreden.

Websitebouwer vraagt Ellen 2400 euro voor aanpassingen

Een paar maanden later wilde ik toch nog wat dingen aangepast hebben. Zo moesten er een paar teksten worden aangepast, ik had nieuwe foto’s laten maken en ik wilde ook een extra pagina laten toevoegen. Ik had het idee dat het al met al geen grote verbouwing zou zijn, maar de websitebouwer gaf toch echt een offerte van maar liefst 2400 euro.

Ik vond het bedrag niet in verhouding staan tot de hoeveelheid werk en ik gaf aan dat ik de prijs veel te hoog vond. Hij zei dat ik onderschatte hoeveel tijd daar weer in ging zitten. Ik besloot om een andere websitebouwer te zoeken.

Domeinnaam en hosting staan op naam van websitebouwer

Toen ik iemand vond die de aanpassingen voor een lager bedrag wilde uitvoeren, besloot ik mijn oude websitebouwer om de inloggegevens te vragen. Niet lang daarna kreeg ik te horen dat ik die niet zomaar kon krijgen. Volgens hem beheerde híj alles. Mijn nieuwe websitebouwer vond het maar een gek verhaal en besloot daarom uit te zoeken hoe alles in elkaar zat.

Het bleek dat de hosting, de domeinnaam en alle verdere accounts op de naam van mijn oude websitebouwer stonden. Ik had die 7500 euro gewoon betaald en ging ervan uit dat het allemaal van mij was. Wist ik veel.

Ellen moet 3000 euro betalen om toegang te krijgen

Toen ik mijn oude websitebouwer aangaf dat ik de samenwerking direct wilde beëindigen, werd het nog een stukje erger. Hij blokkeerde mijn toegang tot het systeem. Als ik alles op mijn naam en account wilde hebben, moest ik nog eens 3000 euro betalen.

Ik gaf aan dat ik al 7500 euro had betaald, maar hij gaf weer aan dat dat alleen over het ontwerp en het bouwen van de website ging. De accounts etc. zouden daar niet bijhoren. In de opdrachtbevestiging stond niet duidelijk wie de eigenaar zou worden, vandaar dat ik dacht dat ik het was. Ik was immers zijn klant.

Ellen kan niet bij haar website en zoekt juridische hulp

Ik voelde me machteloos: mijn website stond online, waar mijn klanten me konden vinden. Ik wilde dat niet kwijtraken. Ook voelde ik me aardig onder druk gezet. Uiteindelijk besloot ik om juridisch advies in te winnen, want die 3000 euro wilde ik niet zomaar gaan betalen.

Helaas is de situatie nog niet opgelost, want ik kan de website nog steeds niet in. Achteraf vind ik het naïef van mezelf dat ik nooit goed heb gecheckt op wiens naam het stond. Het is dan ook erg zuur dat iemand anders de touwtjes volledig in handen blijkt te hebben. Dit is echt weer een leermomentje.”

Financieel expert Carlijn Bos: zo voorkom je problemen met je website

Carlijn Bos van Finance Op Orde is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: “Als ondernemer voel ik ontzettend met Ellen mee. Je werkt jarenlang hard aan het opbouwen van je eigen bedrijf en op een gegeven moment wil je de volgende stap zetten. Je besluit 7500 euro te investeren in een professionele website, omdat je gelooft dat die investering je bedrijf verder gaat helpen. Dat is een flinke uitgave, maar ook een bewuste keuze om te groeien.

En juist daarom kan ik me voorstellen hoe frustrerend het voor Ellen moet zijn om vervolgens te ontdekken dat ze nauwelijks zeggenschap heeft over iets waar ze zoveel geld in heeft geïnvesteerd.

Wat ik vooral wil benadrukken, is dat Ellen helemaal niets geks heeft gedaan door een specialist in te schakelen. Sterker nog, ik denk dat het als ondernemer juist ontzettend belangrijk is om niet alles zelf te willen doen. Je kunt nu eenmaal niet overal verstand van hebben. Daar zijn specialisten voor! Het geeft je de ruimte om je te richten op waar jij goed in bent en waar je energie van krijgt.

Leg vooraf vast wie de website en accounts beheert

Wat dit verhaal mij vooral laat zien, is hoe belangrijk het is om vooraf niet alleen afspraken te maken over wat iemand voor je gaat doen, maar ook over wat er gebeurt als de samenwerking ooit stopt. Een goede samenwerking draait wat mij betreft niet alleen om het resultaat dat iemand oplevert, maar ook om wat er daarna gebeurt.

Daarom zou ik ondernemers adviseren om bij een nieuwe website niet alleen te vragen wat het bouwen kost, maar ook wat je daarna wel en niet zelf kunt. Kun je bijvoorbeeld eenvoudig zelf een tekst aanpassen? Kun je foto’s toevoegen? Wat kost het onderhoud? En kun je met je website naar een andere partij als je dat ooit zou willen?

Vanuit mijn financiële achtergrond kijk ik bij investeringen ook altijd naar de totale kosten. Een website van 7500 euro kan uiteindelijk voordeliger zijn dan een website van 3000 euro, als je bij die laatste jarenlang hoge bedragen betaalt voor iedere kleine wijziging. De aanschafprijs vertelt dus maar een deel van het verhaal.

Ellen moet offertes en facturen bewaren, adviseert Carlijn Bos

En wat kan Ellen nu doen? Ik vind het verstandig dat ze juridisch advies heeft ingewonnen. Ik zou haar aanraden om alle afspraken, offertes en facturen te verzamelen en te laten onderzoeken wat er nodig is om haar website over te dragen. Vraag daarnaast schriftelijk om een onderbouwing van de extra 3000 euro.

Maar misschien wel het belangrijkste wat ik Ellen wil meegeven: laat deze ervaring je vertrouwen in het investeren in je bedrijf niet wegnemen. Er zijn ontzettend veel goede ondernemers en specialisten die met passie werken en hun klanten echt verder willen helpen. De juiste samenwerking kan je juist enorm veel opleveren.

Mijn belangrijkste advies? Blijf investeren in je bedrijf, blijf samenwerken met mensen die ergens beter in zijn dan jij, maar zorg dat die samenwerkingen je vooral meer mogelijkheden en vrijheid opleveren. Want dat is uiteindelijk waarom je ooit bent gaan ondernemen.”

Met meer dan tien jaar ervaring in de financiële wereld helpt financieel strateeg en Register Controller Carlijn Bos particulieren om vermogen op te bouwen en financieel onafhankelijker te worden. Als oprichter van Finance op orde vertaalt zij complexe financiële vraagstukken naar heldere inzichten en praktische strategieën die direct toepasbaar zijn. Haar cursus geeft beginnende beleggers de kennis, het vertrouwen en het stappenplan om hun geld slim voor zich te laten werken.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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