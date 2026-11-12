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Elektrische auto opladen? Bij deze laadpaal betaal je ruim 97 euro meer dan elders in de gemeente

Elektrisch rijden kan bij de ene laadpaal bijna 100 euro duurder zijn dan bij de andere. In de gemeente Hoeksche Waard bedraagt het verschil voor een accu van 70 kWh ruim 97 euro, blijkt uit onderzoek van Overstappen.nl.

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Zelfs binnen één gemeente kunnen de prijzen dus ver uiteenlopen. In de video boven dit artikel zie je hoelang je eigenlijk bij een laadpaal mag staan.

In Rucphen laad je een elektrische auto voor 26,55 euro op

Automobilisten betalen in Nederland gemiddeld ongeveer 49 cent per kilowattuur (kWh). Voor het volledig opladen van een accu van 70 kWh komt dat neer op 34,59 euro. Als je voordelig wil laden, dan zit je in Rucphen het best. Het gemiddelde tarief bij openbare laadpalen ligt in deze Brabantse gemeente op ongeveer 38 cent per kWh. Een volle accu van 70 kWh kost daarmee 26,55 euro.

Ook Brunssum behoort tot de goedkoopste gemeenten. In beide plaatsen ligt het gemiddelde openbare laadtarief zelfs iets onder het thuistarief met een variabel energiecontract. In totaal zijn er vijf gemeenten waar openbaar laden gemiddeld minder dan 40 cent per kWh kost. Die liggen allemaal in Noord-Brabant of Limburg. Voor een volle accu van 70 kWh betalen automobilisten daar tussen de 26,55 en 27,77 euro.

Enkhuizen is gemiddeld het duurst: 50,06 euro per volle accu

In de gemeente Enkhuizen zijn automobilisten gemiddeld het duurst uit. Openbaar laden kost daar ongeveer 72 cent per kWh, zo’n 22 cent boven het landelijke gemiddelde. Een accu van 70 kWh volledig opladen kost er 50,06 euro.

Ter vergelijking: dat is ruim 23 euro meer dan in Rucphen en bijna twee keer zoveel. De gemeenten op de tweede tot en met vijfde plek van de duurste ranglijst liggen dichter bij elkaar: tussen Sluis en Heemstede zit minder dan 1 cent verschil per kWh.

In Heinenoord betaal je vanaf 1,39 euro per kWh

Ook binnen gemeentegrenzen kan het flink uitmaken waar je de stekker in je auto steekt. In de helft van de onderzochte gemeenten bedraagt het verschil tussen de goedkoopste en duurste laadpaal minstens 46 euro per volle accu van 70 kWh. Gemiddeld loopt dat verschil op tot bijna 50 euro.

De duurste laadpaal van Nederland staat in Heinenoord, in de gemeente Hoeksche Waard. Het tarief begint daar bij 1,39 euro per kWh. Een volle accu van 70 kWh kost daar ruim 97 euro meer dan bij het goedkoopste laadpunt in dezelfde gemeente.

Zulke hoge tarieven komen vooral voor bij laadpunten op terreinen van bedrijven en hotels. In 146 van de 342 onderzochte gemeenten is minstens één laadpaal te vinden waar automobilisten meer dan 1 euro per kWh betalen.

Thuisladen kost gemiddeld 26,69 euro bij een variabel contract

Thuis de auto opladen is niet automatisch de goedkoopste keuze. Met een variabel energiecontract kost stroom volgens het onderzoek gemiddeld ongeveer 38 cent per kWh. Een volle accu van 70 kWh komt daarmee op 26,69 euro.

Bij een dynamisch energiecontract verandert de stroomprijs ieder uur of kwartier. In de eerste tien dagen van november lag het gemiddelde op ongeveer 44 cent per kWh. Een volle accu kostte daarmee gemiddeld 30,65 euro. Op de goedkoopste dag in die periode kwam een laadbeurt thuis uit op 27,79 euro. Op 9 november was dat 36,76 euro. Wie het laden afstemt op goedkope uren, kan voordeliger uit zijn. Ook zonnepanelen of een thuisbatterij kunnen verschil maken.

In Rucphen en Brunssum ligt het gemiddelde openbare laadtarief onder beide onderzochte thuistarieven. De andere drie goedkope gemeenten zitten iets boven het variabele thuistarief, maar onder het gemiddelde van de dynamische contracten in die periode.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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