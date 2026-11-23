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Consumentenbond ontdekt schijnkortingen rond Black Friday: zo voorkom je dat je te veel betaalt

Black Friday 2026 staat voor de deur, maar niet iedere aanbieding is een koopje. De Consumentenbond ontdekte tientallen verdachte deals waarbij prijzen niet daalden of vlak voor een actie stegen. Hoe voorkom je dat je te veel betaalt?

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In aanloop naar Black Friday waarschuwen verschillende instanties voor misleiding en online oplichting. Bij organisaties als de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Consumentenbond, het Juridisch Loket, de Fraudehelpdesk en het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) blijven meldingen over onbetrouwbare webwinkels binnenkomen.

👇 Zo herken je onbetrouwbare webwinkels Je kunt de betrouwbaarheid van een webshop controleren door onafhankelijke reviews te bekijken en te letten op het aantal en de actualiteit van de beoordelingen. Controleer daarnaast of de verkoper bekend is bij de politie en of de bedrijfsgegevens, zoals het KvK-nummer, adres en contactinformatie, kloppen. Kijk ook of de webshop een erkend keurmerk heeft en daadwerkelijk op de ledenlijst staat. Tot slot kun je een AI-assistent vragen om de website of URL te controleren. Blijf wel kritisch, want AI kan informatie missen of fouten maken, meldt Radar.

Consumentenbond ontdekt Black Friday-deals zonder echte korting

Radar meldt ook dat met Black Friday in aanloop consumenten onder meer klagen over producten die tegenvallen, bestellingen die niet of met flinke vertraging worden bezorgd en klantenservices die moeilijk bereikbaar zijn. Ook het terugsturen van producten verloopt niet altijd soepel. Daarnaast blijven er meldingen binnenkomen over dropshippers.

Een van de verklaringen voor de aanhoudende klachten? Sociale media. Consumenten komen namelijk steeds vaker via advertenties op online platforms terecht bij malafide webwinkels.

👇 Zo herken je een nepaanbieding Vergelijk de prijs van een product bij verschillende webwinkels om te zien of de aangeboden korting daadwerkelijk voordelig is. Kijk daarnaast naar de eerdere verkoopprijs. Via Tweakers Pricewatch kun je in een prijsgrafiek zien hoe de prijs zich de afgelopen periode heeft ontwikkeld. Zo ontdek je of het om een echte aanbieding gaat of dat de korting vooral aantrekkelijk wordt gepresenteerd.

AI maakt nepwebshops geloofwaardiger: hier moet je op letten

Ook AI speelt een rol. Daarmee kunnen malafide webshops en misleidende dropshippers makkelijk een website, misleidende productfoto of grote aantallen nepreviews maken, waardoor het steeds moeilijker te zien is of een webshop betrouwbaar is.

Volgens Thuiswinkel.org maakt AI het ook steeds eenvoudiger om webwinkels na te maken, waardoor het lijkt alsof je bij een vertrouwde winkel bestelt, terwijl je in werkelijkheid een aankoop doet bij een scamwebsite. Hierdoor ontvang je het product niet, ben je je geld kwijt en kun je nergens terecht met je klacht.

Zo controleer je of een korting echt is

Naast nepwebwinkels, malafide webshops en dropshippers, schuilt er rond Black Friday nog een gevaar: nepaanbiedingen. Volgens de Consumentenbond gebruiken webwinkels steeds vaker opvallende actielabels om de kortingsregels te omzeilen en je te verleiden tot aankopen. Eerder waren dit vooral nepkortingen en misleidende doorgestreepte prijzen.

De Consumentenbond onderzocht sinds mei 2026 aanbiedingen van verschillende webwinkels en vond tientallen aanbiedingen waarbij de prijs niet was verlaagd of vlak voor de prijsverlaging even was verhoogd. Coolblue bood tijdens de ‘onweerstaanbiedingen’ bijvoorbeeld een printer aan voor 249 euro, een prijs die al weken vóór de actie gold en eerder zelfs 10 euro lager lag.

Bij wat voor winkels ging het eerder mis? Bij onder andere Bemmel & Kroon, Keukenloods en Wehkamp trof de Consumentenbond in aanloop naar Black Friday producten aan die niet goedkoper waren, maar wel als Black Friday-deal werden aangeboden.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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