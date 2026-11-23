Consumentenbond ontdekt schijnkortingen rond Black Friday: zo voorkom je dat je te veel betaalt
Black Friday 2026 staat voor de deur, maar niet iedere aanbieding is een koopje. De Consumentenbond ontdekte tientallen verdachte deals waarbij prijzen niet daalden of vlak voor een actie stegen. Hoe voorkom je dat je te veel betaalt?
In aanloop naar Black Friday waarschuwen verschillende instanties voor misleiding en online oplichting. Bij organisaties als de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Consumentenbond, het Juridisch Loket, de Fraudehelpdesk en het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) blijven meldingen over onbetrouwbare webwinkels binnenkomen.
Consumentenbond ontdekt Black Friday-deals zonder echte korting
Radar meldt ook dat met Black Friday in aanloop consumenten onder meer klagen over producten die tegenvallen, bestellingen die niet of met flinke vertraging worden bezorgd en klantenservices die moeilijk bereikbaar zijn. Ook het terugsturen van producten verloopt niet altijd soepel. Daarnaast blijven er meldingen binnenkomen over dropshippers.
Een van de verklaringen voor de aanhoudende klachten? Sociale media. Consumenten komen namelijk steeds vaker via advertenties op online platforms terecht bij malafide webwinkels.
AI maakt nepwebshops geloofwaardiger: hier moet je op letten
Ook AI speelt een rol. Daarmee kunnen malafide webshops en misleidende dropshippers makkelijk een website, misleidende productfoto of grote aantallen nepreviews maken, waardoor het steeds moeilijker te zien is of een webshop betrouwbaar is.
Volgens Thuiswinkel.org maakt AI het ook steeds eenvoudiger om webwinkels na te maken, waardoor het lijkt alsof je bij een vertrouwde winkel bestelt, terwijl je in werkelijkheid een aankoop doet bij een scamwebsite. Hierdoor ontvang je het product niet, ben je je geld kwijt en kun je nergens terecht met je klacht.
Zo controleer je of een korting echt is
Naast nepwebwinkels, malafide webshops en dropshippers, schuilt er rond Black Friday nog een gevaar: nepaanbiedingen. Volgens de Consumentenbond gebruiken webwinkels steeds vaker opvallende actielabels om de kortingsregels te omzeilen en je te verleiden tot aankopen. Eerder waren dit vooral nepkortingen en misleidende doorgestreepte prijzen.
De Consumentenbond onderzocht sinds mei 2026 aanbiedingen van verschillende webwinkels en vond tientallen aanbiedingen waarbij de prijs niet was verlaagd of vlak voor de prijsverlaging even was verhoogd. Coolblue bood tijdens de ‘onweerstaanbiedingen’ bijvoorbeeld een printer aan voor 249 euro, een prijs die al weken vóór de actie gold en eerder zelfs 10 euro lager lag.
Bij wat voor winkels ging het eerder mis? Bij onder andere Bemmel & Kroon, Keukenloods en Wehkamp trof de Consumentenbond in aanloop naar Black Friday producten aan die niet goedkoper waren, maar wel als Black Friday-deal werden aangeboden.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Krijgen we weer een strenge winter? November stevent mogelijk af op koudste maand in dertig jaar
- Gemeentelijke belastingen in 2027: in deze vier gemeenten betalen huishoudens tot 79 euro extra
- Corine (47) wilde haar kinderen een luxe vakantie geven: ‘Nu betalen we nog een jaar duizenden euro’s af’
- Zorgtoeslag in 2027 tot 288 euro hoger, maar door nieuwe grens kun je ook alles kwijtraken
- Huizenprijzen stijgen door: zoveel betaal je nu voor de gemiddelde koopwoning (meer dan 5 ton)