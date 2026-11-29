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Bianca (38) dacht 1200 euro te besparen tijdens Black Friday: ‘Ik heb me zo laten meeslepen’

Black Friday leek voor Bianca (38) hét moment om 1200 euro te besparen op een nieuwe hoekbank. Maar toen de bank werd bezorgd, sloeg de paniek toe. Nu dreigt ze honderden euro’s te verliezen. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

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In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders.

Bianca: “Ik was vorig jaar tijdens Black Friday eigenlijk helemaal niet op zoek naar een nieuwe bank. Onze oude bank was niet de mooiste, dat geef ik eerlijk toe, maar hij kon echt nog wel een paar jaar mee. Vraag niet hoe, maar tijdens Black Friday zat ik tóch naar aanbiedingen te kijken. En opeens zag ik daar een mooie hoekbank. Het was een luxemodel dat normaal gesproken 2400 euro kostte, maar nu voor maar 1200 euro werd aangeboden. Ik dacht meteen: dit is een goede deal.

Bianca vergeet door 50 procent korting de bank op te meten

Mijn man vond de bank ook mooi, maar hij vroeg ook direct of hij niet veel te groot was voor onze woonkamer. We konden altijd wat meubels verplaatsen, toch? Ik zag het probleem niet. De afmetingen stonden op de website, maar als ik eerlijk ben, had ik daar niet naar gekeken. Ik was alleen maar bezig met die hoge korting.

Ik koos voor een mooie koperkleurige stof die niet standaard op voorraad was en daardoor moest de bank speciaal voor ons worden besteld. Dat de bestelling daardoor niet zomaar geannuleerd of geretourneerd kon worden, was mij even ontschoten.

Nieuwe hoekbank blijkt na tien weken veel te groot

Tien weken later werd de bank bij ons bezorgd. Zodra de bezorgers de bank hadden neergezet, voelde ik de paniek opkomen. De bank was écht gigantisch. Er bleef nauwelijks ruimte over voor de eettafel. En onze salontafel? Ook die paste er eigenlijk niet meer bij.

Mijn man was natuurlijk boos en zei: ‘Ik vroeg toch of je hem had opgemeten?’ Hij had natuurlijk gelijk. We hebben nog geprobeerd om wat andere meubels een beetje op te schuiven, maar de bank was echt te groot voor onze woonkamer. Het ergste was ook dat onze oude bank al weg was.

Waarom Bianca haar bank van 1200 euro niet kon retourneren

In de hoop dat we de veel te grote bank konden terugsturen, belde ik de woonwinkel op. Daar kreeg ik te horen dat hij speciaal voor ons was samengesteld in de gekozen stof en kleur. In de voorwaarden waarmee ik tijdens het bestellen akkoord was gegaan, stond dat ook. Ik had daar alleen helemaal geen erg in gehad.

We besloten de bank toch te gebruiken, tot we een beter alternatief vonden. Inmiddels hebben we hem op Marktplaats gezet, maar de biedingen zijn erg laag. Mensen bieden maar 500 of 600 euro, dat vind ik zo’n verlies voor een bank van maar negen maanden. Hij ziet er nog als nieuw uit. Achteraf gezien vind ik het vooral stom dat ik me zo heb laten meeslepen.”

Geldexpert Adine Faber-Versluis: ‘Je bespaart helemaal niets’

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

“Wat ik interessant vind aan dit verhaal, is dat Bianca helemaal niet op zoek was naar een nieuwe bank. Ze had er al eentje die prima voldeed. Maar zodra ze een bank zag met 50 procent korting, veranderde de situatie. Ineens voelde die aankoop niet meer als 1200 euro uitgeven, maar als 1200 euro besparen.

En dat is precies waar het bij dit soort aanbiedingen vaak misgaat. We gebruiken de oorspronkelijke prijs als referentiepunt en vergelijken de aanbieding daarmee, in plaats van met onze eigen behoefte en ons budget. Terwijl je natuurlijk helemaal niets bespaart als je 1200 euro uitgeeft aan iets wat je niet van plan was te kopen.

Daar komt tijdens Black Friday vaak nog een gevoel van haast bij. Want als je nu niet beslist, is die aanbieding straks misschien weg. En onder die druk schuiven praktische vragen naar de achtergrond. Heb ik dit eigenlijk nodig? Past het wel? Kan ik het terugsturen? Bianca had de afmetingen gewoon kunnen controleren, maar was op dat moment vooral bezig met de kans die ze dacht te krijgen.

Zo voorkom je een dure miskoop tijdens Black Friday

Ik zou daarom iedereen aanraden om vóór Black Friday een lijstje te maken van dingen die je toch al wilde of nodig had, inclusief het bedrag dat je ervoor over hebt. En check ook eens een maandje eerder wat gangbare prijzen daarvoor zijn. Dan kun je gericht kijken of er een goede aanbieding tussen zit, in plaats van dat je je door de aanbiedingen laat vertellen wat je nodig hebt. Bij grote aankopen zou ik mezelf altijd wat bedenktijd geven. Als je niet eens de tijd neemt om een bank op te meten, is dat misschien een teken dat je nog niet klaar bent om hem te bestellen.

Wat ik minstens zo interessant vind, is wat er daarna gebeurt. Bianca heeft de bank inmiddels op Marktplaats gezet, maar vindt 500 of 600 euro veel te weinig. Dat snap ik, want ze heeft er 1200 euro voor betaald. Alleen: dat geld is al uitgegeven. De vraag is nu niet meer hoe ze haar oorspronkelijke aankoop kan rechtvaardigen, maar wat haar vanaf vandaag de beste uitkomst oplevert.

Waarom Bianca beter 600 euro kan accepteren dan blijven wachten

Als ze de bank voor 600 euro kan verkopen, heeft ze 600 euro terug én weer ruimte in haar woonkamer. Houdt ze hem omdat ze er ooit 1200 euro voor heeft betaald, dan blijft ze zitten met (op!) een bank waar ze zich iedere dag aan ergert. Natuurlijk hoeft ze niet het eerste bod te accepteren, maar wachten op een bedrag dat niemand wil betalen, maakt haar oorspronkelijke aankoop niet goedkoper.

De les hier: een korting is pas interessant als je het product ook zonder die korting zou willen hebben. En soms is het financieel verstandigste wat je kunt doen niet proberen je verlies terug te verdienen, maar voorkomen dat een verkeerde aankoop je nog langer geld, ruimte en ergernis kost.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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