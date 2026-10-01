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Vrouwen lopen 12 jaar achter met pensioen: ‘Keuze voor minder werken heeft grote gevolgen’

Twaalf jaar: zo groot is de gemiddelde achterstand van vrouwen op mannen als het gaat om pensioenopbouw. Een man heeft op zijn 55ste al evenveel opgebouwd als een vrouw op haar 67ste, zo blijkt uit een analyse van Centraal Beheer. Vrouwen ontvangen gemiddeld 36 procent minder pensioen dan mannen.

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Er zijn verschillende redenen voor de pensioenkloof. Zo werken vrouwen vaker parttime dan mannen, nemen ze meer onbetaalde zorgtaken op zich én verdienen ze gemiddeld minder dan hun mannelijke collega’s.

12 jaar pensioenachterstand: minder werken heeft grote gevolgen

Voor Marteyn Roose, directeur van Centraal Beheer, was het toch een schok dat het verschil twaalf jaar bedraagt. „Het gaat hier natuurlijk om gemiddeldes. Maar een keuze zoals minder werken heeft dus ontzettend veel invloed op hoeveel pensioen je opbouwt”, zo vertelt hij aan het AD.

Wie in loondienst is, bouwt doorgaans pensioen op via de werkgever. Minder uren werken betekent daardoor meestal ook minder pensioen opbouwen. Toch is niet iedereen zich daar volgens Roose van bewust. „Een keuze die op dat moment logisch voelt, want er zijn bijvoorbeeld kleine kinderen, kan dus op langere termijn grote financiële gevolgen hebben.”

Slechts 1 op de 4 vrouwen berekent hoeveel pensioen ze nodig heeft

Daarnaast blijkt uit het onderzoek van Centraal Beheer dat vrouwen in Nederland zich minder vaak dan mannen verdiepen in hun pensioen. Slechts een kwart van de vrouwen heeft berekend hoeveel pensioen ze later nodig hebben, tegenover 32 procent van de mannen. Ook weet slechts 45 procent van de vrouwen welke mogelijkheden er zijn om pensioen op te bouwen, tegenover 69 procent van de mannen.

Volgens Roose is het belangrijk om je daarin te verdiepen. „De klassieke gezinssamenstelling is veranderd”, zo legt de directeur uit. Tegenwoordig moet je er ook rekening mee houden dat je je financieel kunt redden als je er alleen voor komt te staan. „De verantwoordelijkheid ligt tegenwoordig veel meer bij het individu”, aldus Roose.

Pensioenkloof verkleinen: dit kun je zelf nog doen

Hij raadt mensen dan ook aan om hun pensioenoverzicht onder de loep te nemen. „Daarna kun je berekenen hoeveel je ongeveer nodig hebt na je pensioen en de afweging maken of je huidige pensioen toereikend is.” Als maatstaf wordt vaak 70 procent van het laatstverdiende brutoloon aangehouden. „Belangrijk is of je tevreden bent met wat je hebt opgebouwd, of dat je daar juist iets aan wil doen.”

„Je kunt ervoor kiezen om de zorgtaken anders te verdelen, zodat de opbouw eerlijker verdeeld wordt. Of reserveer een potje wanneer een van de twee minder werkt en leg dat ook goed vast. Doordat koppels minder vaak trouwen, worden bepaalde afspraken niet vanzelf vastgelegd. Dat maakt de persoon met de kleinere pensioenpot financieel kwetsbaarder. Vaak is dat de vrouw.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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