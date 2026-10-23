Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Thymon (29) heeft 7500 euro schuld en zit al een halfjaar zonder gas: ‘Ik schaamde me voor mijn situatie’

Thymon van der Ploeg (29) zit al een halfjaar zonder gas. Met een hartziekte, 7500 euro schuld en slechts 90 euro weekbudget probeert hij zijn leven weer op de rit te krijgen. Lange tijd zweeg hij, uit schaamte. „Ik ben op een sociaal eiland terechtgekomen.”

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

De inhoud van de boodschappentas wordt steeds kleiner, de rij voor de voedselbank langer. Vakantie is écht een luxe, net als het hebben van een spaarrekening. Wat kun je nog doen als je maar ‘In het rood’ blijft staan?

Naam: Thymon van der Ploeg (29)

Beroep: Wajong-uitkering, seizoenswerk bij het zwembad en 21 uur per week bij een autopoetsbedrijf

Woonsituatie: huurwoning (540 euro per maand)

Inkomsten: ongeveer 750 euro aan Wajong en 750 euro bij het autopoetsbedrijf (exclusief huur- en zorgtoeslag)

Schuld: 7500 euro

Thymon heeft 7500 euro aan schuld en leeft van 90 euro per week

Waarom krijg jij een Wajong-uitkering?

„Ik had voortdurend klachten: ik voelde druk achter mijn borst en ik was veel sneller moe dan mijn leeftijdsgenoten. Maar ik dacht dat het aan mijn conditie lag. In 2015, net voor mijn achttiende verjaardag, kreeg ik te horen dat ik hypertrofische cardiomyopathie (HCM) heb. Een verdikte hartspier, die moeite heeft om het bloed in mijn lichaam rond te pompen. Daardoor kom ik minder snel op gang, en is mijn energieniveau laag.

Bij het zwembad, waar ik destijds als vrijwilliger startte, ben ik vier jaar geleden begonnen met baantjes trekken. Dat heeft mijn conditie behoorlijk verbeterd, tot het punt dat ik nu kan werken. Autopoetsen is fysiek werk, en zwaar. Als ik eenmaal op gang ben gekomen, moet ik ook aan één stuk doorwerken. Stop ik, dan ben ik meteen moe en lukt het mij niet meer. Ook al is dat na een halfuurtje. Dan pak ik in en zeg ik: ‘Jongens, ik ga naar bed’.”

Hoe ben jij in het rood terechtgekomen?

„Tot 2024 heb ik – op een krantenwijk na – nooit gewerkt en was ik compleet afhankelijk van mijn uitkering. Daar zijn de schulden dan ook ontstaan: elke cent moet worden omgedraaid. Door mijn hartziekte, en corona destijds, ben ik op een sociaal eiland terechtgekomen. Ik heb online wel vrienden, maar daarbuiten is het moeilijk om contacten te onderhouden. Met mijn familie heb ik geen contact meer. De schulden kwamen, maar met iemand erover praten, deed ik niet. Uit schaamte, maar daarnaast: naar wie moest ik toe? Ik wilde er niet aan denken en liep ervoor weg.

Het geld van de zorgverzekering boekte ik terug, omdat ik anders de huur niet kon betalen. Tot mijn gas werd afgesloten in het voorjaar van dit jaar. Er ging een knop om, en nu weet ik: dit is het moment om mijzelf uit deze situatie te krijgen.”

Advies van Annelies Schoonderbeek, financieel specialist „Wat mij vooral opvalt aan het verhaal van Thymon, is zijn enorme doorzettingsvermogen. Ondanks zijn gezondheidsproblemen werkt hij hard aan zijn toekomst. Hij heeft hulp gezocht, staat inmiddels onder bewind en zijn schulden worden aangepakt. Er wordt zelfs alweer gespaard voor zijn rijbewijs. Dat verdient echt een groot compliment! Mijn advies aan Thymon is dan ook niet om nóg harder te werken of nóg meer te besparen. Wel is het een goed idee om samen met zijn bewindvoerder te kijken of hij alle financiële mogelijkheden benut. Worden zijn inkomsten uit werk goed verrekend met zijn Wajong-uitkering? Ontvangt hij alle toeslagen en gemeentelijke tegemoetkomingen waarvoor hij in aanmerking komt? Denk bijvoorbeeld aan de individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand of regelingen voor mensen met een chronische ziekte. Verder vind ik het belangrijk dat zijn gasvoorziening zo snel mogelijk wordt hersteld. Zeker gezien zijn gezondheid is een halfjaar zonder gas geen wenselijke situatie. Gelukkig heeft hij inmiddels professionele begeleiding en mag Thymon ook hiervoor gewoon hulp vragen. Bij de dagelijkse boodschappen zijn er mogelijkheden om wat geld te besparen. Denk aan huismerken, producten met een kortingssticker of de app Too Good To Go, waarmee je voor weinig geld overgebleven producten kunt kopen. Een eenvoudig weekmenu en koken voor meerdere dagen is ook een goed plan. Dat bespaart niet alleen geld, maar ook energie. Toen ik net op mijzelf woonde en ook heel krap zat, kookte ik vaak een grote pan nasi of macaroni met veel groenten en daar at ik de hele week van. Maar misschien is mijn belangrijkste advies aan Thymon wel: blijf goed voor jezelf zorgen. Meer werken betekent niet automatisch dat je er financieel heel veel op vooruitgaat, terwijl het lichamelijk wel veel van je kan vragen.”

Welke hulp heb je gezocht?

„Door mijn hartziekte ben ik gekoppeld aan een sociaal medewerker, die mij ondersteunt met onder meer mijn planning. Ook voor deze organisatie heb ik mijn schulden lang verzwegen. Inmiddels hebben ze ervoor gezorgd dat ik contact heb opgenomen met de gemeente, en ben ik doorgestuurd naar het GKB. Nu sta ik onder bewindvoering. Dat ik een budget heb, is in zekere zin zelfs goed: nu hoef ik mij geen zorgen meer te maken over de financiële situatie. Ik heb ADD, wat het niet makkelijker maakt.

De brieven die ik krijg van instanties zijn niet te doorgronden. Het is in het Nederlands geschreven, maar je begrijpt er niks van. Nu ik onder bewind sta, houd ik mij daar niet meer mee bezig en kan ik enkel aan het werk om de schulden zo snel mogelijk af te betalen. Er wordt zelfs gewerkt aan een spaarpotje, zodat ik eindelijk kan sparen voor mijn rijbewijs.”

Wat is jouw weekbudget?

„Mijn weekbudget is 90 euro per week. Het is moeilijk: ik moet echt leren om fatsoenlijk geld uit te geven. Morgen krijg ik weer geld, en ik heb – op het moment van het interview – nog 1 euro voor mij liggen. Daar moest ik het de laatste paar dagen mee doen. Ook zit ik inmiddels al een halfjaar zonder gas. Ik moet nog contact opnemen, maar omdat ik nu zoveel werk, is er in mijn hoofd geen ruimte meer om te bellen naar de instanties. Het is soms één grote warboel met mijn ADD, in combinatie met de verminderde energie door mijn hartaandoening. Het was een geluk dat ik in de zomer volop werkte bij het zwembad, waar ik dankbaar gebruikmaakte van de douches.

De grootste uitdaging vind ik niet het krappe budget, maar mensen vertellen dat ik dingen niet kan doen. Over het algemeen is er wel begrip voor, maar leuk is anders. ‘Ik kan niet, want mijn budget is op’, helpt bovendien ook niet bij het maken van nieuwe vrienden.”

Wat doe je om weer in de groene cijfers te komen?

„Op mijn achttiende werd mijn ziekte omschreven als iets waardoor ik binnen een paar jaar dood zou zijn. Maar dat bleek te kort door de bocht: als ik mijn lichaam goed onderhoud, kan ik hier nog best lang mee leven. Het is elke dag opnieuw aanvoelen wat ik wel en niet kan doen met mijn hartspier, waardoor ik met de dag leef. In de zomer had ik weken van zes werkdagen, maar reserves heb ik niet. Meestal val ik dan na het werk direct in slaap. Wel verdien ik nu meer dan vroeger. Dus als ik uiteindelijk uit de schulden ben, zal mijn financiële situatie zich verbeteren.

Dat ik nu werk is niet alleen om mijn schulden af te lossen, maar ook om mijn sociale kring te verbreden. Maar over mijn financiële situatie praat ik niet. ‘Waarom heb jij een uitkering? Je ziet er toch gezond uit?’, krijg ik vaak te horen. Op het kastje boven mijn borst na is er aan mij ook niks te zien. Mensen staan al snel klaar met hun vooroordelen en vinden dat ik – door mijn aandoening – mijn uitkering wél verdien. Maar mijn geldzorgen zijn mede door mijn ADD ontstaan. Dat is een psychologische aandoening. Vertel ik dat, dan denk ik dat mensen een stuk minder begripvol zullen zijn. Dat idee frustreert mij wel. Heb ik dan het ‘geluk’ dat ik een hartziekte heb, en mijn uitkering ‘verdien’?”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Meld je aan voor 'In het rood' Wil je ook (anoniem) meedoen aan ‘In het rood’ van Metro en jouw financiële situatie delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

Reacties