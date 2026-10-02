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Stelling van de dag: ‘Omscholing naar beroepen met grote personeelstekorten moet gratis worden’

Op sommige plekken op de arbeidsmarkt bestaat enorme krapte en hebben werkgevers het voor het uitkiezen; in andere sectoren is juist een groot tekort aan werknemers. Denk bijvoorbeeld aan het lerarentekort. Volgens Indeed is het totale aantal vacatures in Nederland met zo’n 10 procent gedaald.

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Als je niet aan de bak komt binnen de sector waarvoor je bent opgeleid, bestaat er altijd de mogelijkheid om je om te scholen naar een sector waar tekorten welig tieren. Het probleem is alleen: dat kan een flinke smak geld kosten én de kans bestaat dat je erop achteruitgaat qua salaris.

'Omscholing naar beroepen met grote personeelstekorten moet gratis worden' Kies een optie Eens, dat maakt het een stuk aantrekkelijker om gaten op te vullen. Oneens, als mensen zich echt willen laten omscholen, moeten ze ervoor betalen. Stem Eens, dat maakt het een stuk aantrekkelijker om gaten op te vullen. Gestemd 93% Oneens, als mensen zich echt willen laten omscholen, moeten ze ervoor betalen. Gestemd 7%

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