Stelling van de dag: ‘Omscholing naar beroepen met grote personeelstekorten moet gratis worden’
Op sommige plekken op de arbeidsmarkt bestaat enorme krapte en hebben werkgevers het voor het uitkiezen; in andere sectoren is juist een groot tekort aan werknemers. Denk bijvoorbeeld aan het lerarentekort. Volgens Indeed is het totale aantal vacatures in Nederland met zo’n 10 procent gedaald.
Als je niet aan de bak komt binnen de sector waarvoor je bent opgeleid, bestaat er altijd de mogelijkheid om je om te scholen naar een sector waar tekorten welig tieren. Het probleem is alleen: dat kan een flinke smak geld kosten én de kans bestaat dat je erop achteruitgaat qua salaris.
Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.
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