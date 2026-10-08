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Stelling van de dag: ‘Het is goed als de prijs voor stroomverbruik tijdens piekuren omhoog gaat’

Huishoudens betalen voor elektriciteit vanaf 2029 een tarief dat afhankelijk is van het gebruik en de drukte op het elektriciteitsnet. Tijdens piekuren gaat de prijs omhoog.

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Althans, dat is vandaag een voorstel van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het voorstel is een gezamenlijk initiatief van netbeheerders, Energie-Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ACM hoopt dat mensen stroom niet telkens tijdens piekuren gebruiken. Het idee moet huishoudens stimuleren om elektrische auto’s bijvoorbeeld op te laden als het wat rustiger is op het stroomnet.

Leestip: Wat levert energieverbruik tijdens daluren nou echt op?

Stroomverbruik buiten piekuren levert ruimte op voor nieuwe huizen

De reden van meer betalen tijdens piekuren? ACM-bestuurslid Manon Leijten tegen de NOS: „Huishoudens krijgen een prikkel om het net te gebruiken op momenten dat het minder druk is. Op die manier moet er meer ruimte vrijkomen op het net, bijvoorbeeld voor nieuwe woningen.”

Vooral huishoudens in een vrijstaande woning met warmtepomp en een elektrische auto worden door het voorstel op kosten gejaagd. Zelfs als ze hun verbruik zoveel mogelijk aanpassen aan de nieuwe regels en dus buiten piekuren, betalen ze waarschijnlijk 300 tot 450 euro per jaar meer. Maar als je een klein appartement hebt, ben je straks zo’n 100 tot 200 euro per jaar minder kwijt, becijfert de toezichthouder.

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