Europees Hof beslist: banken moeten phishing-slachtoffers binnen 1 werkdag terugbetalen, ook bij fouten
Door één verkeerde klik 700 euro kwijt? Een vrouw uit Polen overkwam het. Het Europese Hof van Justitie heeft nu duidelijk gemaakt dat banken bij niet-toegestane betalingen door phishing in principe eerst moeten terugbetalen, zelfs bij grove nalatigheid.
Er geldt echter wel één uitzondering.
Bank moet phishinggeld binnen 1 werkdag terugbetalen
Een misleidend bericht, een verkeerde klik en ineens is er geld van je rekening afgeschreven: phishing kan iedereen overkomen. Toch is er nu goed nieuws voor slachtoffers hiervan: het Europese Hof van Justitie heeft namelijk besloten dat je in dit soort gevallen altijd direct je gestolen geld hoort terug te krijgen, zelfs als de bank beweert dat de klant ‘grof nalatig’ was.
In het laatste geval moet een bank alsnog het bedrag terugbetalen en kan zij daarna eventueel een vergoeding eisen. Hiervoor moet de bank wel zelf bewijs leveren.
Poolse vrouw verloor 700 euro door phishing: bank weigerde terugbetaling
In de praktijk weigeren banken een terugbetaling bij phishing vaak, maar volgens het hof mag dat helemaal niet. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van een phishingaanval. De klant werd misleid op een verkoopsite en klikte op een link naar een website die sterk leek op die van haar bank. Hierna verdween er 700 euro van haar rekening. De bank weigerde dit bedrag terug te betalen. Hierop stapte ze naar een Poolse rechter, die de zaak voorlegde aan de Europese rechter.
De vrouw heeft nu gelijk gekregen. Wel geldt er volgens het hof één uitzondering op de regel: een bank mag de terugbetaling namelijk uitstellen als ze ‘redelijke gronden heeft om fraude bij de klant zelf te vermoeden’. Oftewel: als de bank vermoedt dat de klant zelf betrokken was bij de oplichting, hoeft zij het geld niet binnen één werkdag terug over te maken.
Als achteraf uit onderzoek blijkt dat de klant wel degelijk grof nalatig was, bijvoorbeeld omdat zij haar geheime code onvoldoende heeft beschermd, dan kan de bank het terugbetaalde bedrag terugvorderen. Het is echter aan de bank om die grove nalatigheid te bewijzen, zo benadrukt het Europese Hof.
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