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Benzineprijs breekt record: gemiddelde automobilist is nu 1550 euro per jaar kwijt aan tanken

September was de duurste maand aan de benzinepomp ooit. Voor wie regelmatig moet tanken: als we uitgaan van verschillende automerken, dan betalen Nederlanders gemiddeld 1550 euro voor benzine.

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Dat blijkt uit een analyse van RDW Open Data en CBS-cijfers door bemiddelingsplatform AutoZoWeg.nl. Voor de gemiddelde benzineauto is het 1550 euro, 321 euro meer dan bij de prijs van een jaar geleden. Dieselrijders betalen 688 euro meer.

Het nieuws over dure prijzen bij het tanken gaan wat dat betreft maar door. Begin september meldde Metro ook al ‘olieprijs stijgt verder, automobilist betaalt opnieuw meer aan de pomp’. In België was tanken in augustus 73 cent per liter goedkoper dan in Nederland.

Gemiddeld tanken we 633 liter benzine per jaar

Een liter Euro95 tanken kostte in september gemiddeld 2,45 euro, tegen 1,94 euro een jaar eerder. Dat is het hoogste maandgemiddelde sinds het begin van de dagelijkse CBS-reeks in 2006. Als oorzaak noemen marktpartijen de hogere olieprijs door het conflict rond Iran en de verstoorde aanvoer door de Straat van Hormuz.

Een benzineauto verbruikt volgens de fabrieksopgave in het kentekenregister gemiddeld 5,88 liter per 100 kilometer en rijdt volgens het CBS 10.775 kilometer per jaar. Dat is 633 liter. Elke 10 cent aan de pomp kost de gemiddelde benzinerijder dus 63 euro per jaar. Het zijn minimumbedragen als het om tanken gaat: in de praktijk verbruiken auto’s meer dan de fabrikant opgeeft.

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Dieselrijders worden nog harder geraakt

Wat het tanken per auto kost, verschilt sterk. Van de 42 meest voorkomende benzinemodellen komt de Peugeot 108 bij hetzelfde aantal kilometers op papier met 1125 euro per jaar het laagst uit. De Volkswagen Polo, het benzinemodel waarvan er de meeste rondrijden, kost 1430 euro. De Volkswagen Golf 1558 euro en de Nissan Qashqai 1669 euro. De BMW 3-serie (1883 euro) en de Mercedes C-klasse (1885 euro) komen het hoogst uit. Een hybride zonder stekker kost bij hetzelfde aantal kilometers gemiddeld 1327 euro.

Dieselrijders die gaan tanken worden harder geraakt. Diesel kostte in september gemiddeld 2,50 euro per liter. Dat is 79 cent meer dan een jaar eerder en daarmee duurder dan benzine. Een dieselauto rijdt gemiddeld 17.519 kilometer per jaar. De jaarrekening komt op minstens 2164 euro, 688 euro meer dan bij de prijs van een jaar geleden.

„Iedereen kent de literprijs, maar bijna niemand weet wat zijn auto per jaar kost”, denkt Okan Piynirci van AutoZoWeg.nl. „Tussen een zuinige en een dorstige benzineauto zit nu bijna 900 euro per jaar. Dat verschil zit in de auto, niet in de pomp.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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