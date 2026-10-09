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Riley (32) woont noodgedwongen op 14 vierkante meter: ‘Ik heb nul inkomen, straks is alles op’

Zonder baan of inkomen betaalt Riley* (32) haar huur en boodschappen volledig van haar spaargeld. Dat houdt ze naar eigen inschatting nog een halfjaar vol. Ondertussen woont ze in een studentenkamer waar ze eigenlijk niet meer mag wonen. „Het is eenzaam als mensen je ergens mee naartoe vragen en je het geld niet hebt.”

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De inhoud van de boodschappentas wordt steeds kleiner, de rij voor de voedselbank langer. Vakantie is écht een luxe, net als het hebben van een spaarrekening. Wat kun je nog doen als je maar ‘In het rood’ blijft staan?

Naam: Riley* (32)

Beroep: werkloos

Woonsituatie: studentenkamer (344 euro per maand)

Inkomsten: geen, leeft van spaarrekening

Schuld: nóg geen

Riley (32) heeft nog geen schulden, maar haar spaargeld raakt op

Hoe groot is jouw schuld?

„Op dit moment kan ik mijn rekeningen nog betalen. Alles gaat van mijn spaargeld af. Hoeveel dat nog is, houd ik liever privé, maar ik hoop dat ik er nog een halfjaar van kan leven. Ik woon in een studentenkamer van 14 vierkante meter met een gemeenschappelijke keuken, douche en toilet. Maar omdat ik geen student ben, mag ik hier eigenlijk niet meer wonen. Ik sta op papier ingeschreven bij mijn ouders in België, waardoor mijn recht op een uitkering heel ingewikkeld ligt.”

Hoe ben jij in deze situatie terechtgekomen?

„Tot anderhalf jaar geleden studeerde ik nog. Ik heb mijn bachelor gehaald en ging door voor een master. Maar dat ging niet goed: ik kreeg allerlei angsten. Faalangst, sociale angsten. Depressieve klachten. Het werd zo erg dat ik geen boodschappen meer durfde te doen en niet durfde te koken als er iemand in de gemeenschappelijke keuken was. Het beïnvloedde mijn leven en mijn routine, waardoor ik ook mijn studie stop heb gezet.

Ik ben teruggegaan naar mijn ouders. Maar aangezien ik al jaren zelfstandig was, bleek ook dat geen goed idee. Ik had emotionele, ouderlijke steun nodig en kon dit bij hen niet vinden. De situatie verergerde. Nu ben ik sinds een halfjaar aangewezen op mezelf, woon ik weer in een studentenkamer en heb ik geen contact meer met mijn ouders.”

Wat is jouw grootste financiële uitdaging?

„Ik heb nul inkomen, maar elke maand gaan de vaste lasten er weer af: mijn spaargeld wordt steeds minder. Ik maak me grote zorgen dat ik in de schulden terechtkom, ook al ben ik heel spaarzaam met mijn geld. Voor het eten heb ik inmiddels een oplossing gezocht: ik kan hier in België naar de voedselverdeling. Dat is zonder inschrijving en dus anoniem. Maar zonder inkomen kun je zo spaarzaam zijn als je wilt; op een gegeven moment is het op. Bovendien is alles zo duur geworden: mijn spaargeld heeft niet meer dezelfde waarde als het moment waarop ik met mijn studie begon.”

Advies van Annelies Schoonderbeek, financieel specialist “Het enige wat ik in de situatie van Riley kan zeggen is: zoek hulp. Of je nu weer contact zoekt met je ouders, hulp vraagt aan een vriendin of een instantie. Zoek uit waar je recht op hebt. Laat vóór een wijziging in inschrijving of woonadres door een Belgische deskundige uitleggen wat de gevolgen zijn. Je hebt nog wat geld achter de hand, maar met nul inkomen gaat het hard. Wacht niet tot al je spaargeld op is. Maak een lijst van al je vaste kosten per maand en reken uit hoelang je nog van dit spaargeld kunt leven. Omdat Riley in België verblijft, adviseer ik contact op te nemen met het OCMW. Zij kunnen beoordelen welke dienst bevoegd is en welke hulp mogelijk is bij inkomen, huisvesting en welzijn. Een eerste aanvraag kan ook via OCMW Online. Woont Riley bijvoorbeeld in Vlaanderen, dan kan een CAW gratis, vertrouwelijk en vrijwillig meedenken. Zoek hulp, probeer werk te vinden of vraag alsnog die uitkering aan wanneer dit nodig is.”

Hoe probeer jij weer ‘in het groen’ te komen?

„Ik probeer een uitkering aan te vragen, maar ik word van het kastje naar de muur gestuurd. Zolang ik nog bij mijn ouders woon, op papier, kan ik eigenlijk nergens terecht. Het is een vicieuze cirkel, en erg verwarrend. Een paar jaar geleden ben ik gediagnosticeerd met autisme. Dat is een van de redenen waarom ik waarschijnlijk die sociale angsten heb en meer stress ervaar. Ik heb steun nodig van mijn ouders om werk te zoeken. Dat ze mij stimuleren, samen naar sollicitaties kijken op internet.

Het is moeilijk en verwarrend. Ik heb niemand behalve mijn ouders, en zij helpen mij niet meer. Het is ook moeilijk om mijn verhaal te doen bij instanties: wat als zij mijn situatie alleen maar erger maken, omdat ik ergens woon waar het eigenlijk niet mag? Straks sta ik op straat. Ik zit een beetje vast. Een beetje veel eigenlijk. Ik doe wel moeite, maar er komt weinig in beweging.”

Ben jij open over jouw financiële situatie naar anderen?

„Ik heb niet veel vrienden. Iemand weet ervan, maar niet tot in detail. Dat ik naar de voedselverdeling ga, weet niemand. Dat is dan toch schaamte. Een vriend wilde mij graag een weekendje meenemen naar zee. Gratis voor jou, zei hij. De reis en de slaapplek. Hij moest daar aan het werk, en dan kon ik mij een dag vermaken. Maar dan denk ik meteen: ik moet daar eten, hoe ga ik dat betalen? Je voelt je ver verwijderd van je vrienden. Zij hebben een ander leven, en je kunt het niet delen. Het is eenzaam als mensen je ergens mee naartoe vragen en je het geld niet hebt. Uiteindelijk vragen ze je niet meer mee, tot het contact stopt. En dan blijf je alleen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

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