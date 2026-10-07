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Rente studieschuld stijgt naar maximaal 3,28 procent: zo’n 250.000 oud-studenten gaan meer betalen

Zo’n 250.000 (oud-)studenten krijgen in 2027 een nieuw rentepercentage voor hun studieschuld. Vooral mensen die binnen vijftien jaar moeten aflossen, worden geraakt: hun rente stijgt naar 3,28 procent.

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Voor oud-studenten die 35 jaar de tijd hebben om hun studieschuld af te lossen, stijgt de rente eveneens. Zij gaan volgend jaar 2,7 procent rente betalen, een toename van 0,37 procentpunt.

Voor wie gaat de rente op studieschuld in 2027 omhoog?

De nieuwe percentages gelden niet automatisch voor iedereen met een studieschuld. De rente op een studielening wordt steeds voor een periode van vijf jaar vastgezet. Daarna wordt opnieuw bepaald welk percentage geldt.

De rente voor 2027 is daardoor van toepassing op mensen die in 2026 nog studiefinanciering in de vorm van een lening ontvingen en op oud-studenten bij wie de huidige rentevaste periode afloopt.

Hoelang iemand over het terugbetalen mag doen, hangt af van het stelsel waaronder diegene heeft gestudeerd. Wie vóór 2015 een studielening aanging, valt onder het systeem waarbij de schuld in maximaal vijftien jaar wordt afgelost. Studenten die daarna begonnen, kunnen maximaal 35 jaar over de terugbetaling doen. Voor deze groep geldt een lager rentepercentage.

Rente op studieschuld was jarenlang 0 procent

Jarenlang was de rente op studieschulden 0 procent. Daar kwam in januari 2023 verandering in, toen het percentage werd vastgesteld op 0,46 procent. Een jaar later liep de rente verder op tot 2,56 procent.

Studentenorganisaties maken zich zorgen over de gevolgen van de nieuwe stijging. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) waarschuwt dat oud-studenten hierdoor in de praktijk mogelijk duizenden euro’s extra kwijt zijn aan het aflossen van hun studieschuld.

Volgens de organisatie laat de forse stijging zien hoe de rekening van economisch onzekere tijden bij de student komt te liggen.

LSVb: ‘Studeren steeds vaker een financiële overweging’

Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) reageert kritisch. Volgens de vakbond zorgt de hogere rente ervoor dat studeren steeds vaker een financiële overweging wordt.

„Met de huidige rente stuurt de regering studenten met een loodzware rugzak hun toekomst tegemoet”, zegt LSVb-voorzitter Evy Kras.

Zowel ISO als LSVb wil dat het kabinet ingrijpt. De studentenorganisaties pleiten voor de invoering van een renteplafond, waarmee moet worden voorkomen dat de rente op studieschulden verder kan oplopen.

Wist je trouwens dat DUO miljoenen misloopt door oud-studenten met een studieschuld in het buitenland?

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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