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Robert (40) zag zijn belegging van 16.000 euro groeien naar 28.000 euro: ‘Toen ik mijn geld wilde opnemen, begon de ellende’

Een oude schoolvriend overtuigde Robert (40) om te gaan beleggen. Een jaar later leek zijn 16.000 euro bijna verdubbeld. Tot hij 14.000 euro wilde opnemen voor de badkamer en ontdekte dat zijn spaargeld weg was. Financieel expert Zerina van Geldzus geeft tips.

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Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt.

Robert (40): „Een tijdje geleden had ik een reünie van mijn middelbare school. Daar kwam ik een oude vriend tegen die ik al jaren niet had gesproken. We raakten aan de praat en besloten een week later samen een biertje te drinken. Tijdens die avond vertelde hij dat hij sinds een tijdje belegde via een buitenlandse website en dat hij daar behoorlijk goed mee verdiende.

Hij liet op zijn telefoon zien hoeveel zijn belegging was gegroeid. Ik had zelf nauwelijks ervaring met beleggen en vond het eerlijk gezegd een beetje spannend, maar uiteindelijk dacht ik: waarom zou ik het niet proberen?

Robert legt na tip van schoolvriend 16.000 euro in

Ik begon met 2000 euro en via de website kon ik precies volgen wat er met mijn geld gebeurde. Na een paar weken stond er al meer op mijn rekening dan ik had ingelegd en dat gaf natuurlijk vertrouwen. Mijn vriend vroeg regelmatig hoe het ging en vertelde dat hij zelf ook steeds meer investeerde.

Langzaam begon ik grotere bedragen over te maken; eerst nog eens 3000 euro, daarna 5000 euro en uiteindelijk nog eens 6000 euro. In totaal had ik 16.000 euro ingelegd. Na ongeveer een jaar stond er volgens de website maar liefst 28.000 euro op mijn beleggingsrekening.

Waarom Robert 14.000 euro wilde opnemen voor zijn badkamer

Mijn vrouw en ik wilden al een tijdje onze badkamer verbouwen. Toen ik zag hoeveel mijn belegging inmiddels waard was, stelde ik voor om de helft op te nemen. Met 14.000 euro konden we een flink deel van de verbouwing betalen en de rest zou ik gewoon laten staan.

Maar toen ik het geld wilde opnemen, kreeg ik ineens een melding dat mijn verzoek werd gecontroleerd en die controle kon een paar werkdagen duren. Toen er na een week nog niets was gebeurd, nam ik contact op met de klantenservice. Ik moest extra documenten opsturen en daarna kreeg ik te horen dat er eerst administratiekosten betaald moesten worden.

Robert raakt 16.000 euro kwijt als beleggingswebsite verdwijnt

Ik begon me steeds meer zorgen te maken en belde mijn vriend. Hij vond het vreemd en besloot zelf ook geld op te nemen, maar ook bij hem lukte het niet. We hebben allebei meerdere keren geprobeerd contact te krijgen, totdat de website uiteindelijk helemaal niet meer bereikbaar was.

Toen drong pas tot me door dat we waren opgelicht en die 28.000 euro had waarschijnlijk nooit echt bestaan. Ik was mijn volledige inleg van 16.000 euro kwijt. Mijn vriend bleek zelf ook duizenden euro’s te hebben verloren. Ik neem het hem niet kwalijk, want hij geloofde er net zo goed in als ik, maar ik baal er enorm van. Ik dacht dat ik slim bezig was met mijn spaargeld en ondertussen droomden we al van die nieuwe badkamer. Die verbouwing staat voorlopig op pauze. Voortaan controleer ik eerst heel goed waar mijn geld naartoe gaat, ook als iemand die ik vertrouw me iets aanraadt.”

Financieel expert Zerina waarschuwt voor nepbeleggingen

Zerina van Geldzus is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Wat Robert overkwam, gebeurt helaas vaak. Het lastige is dat hij de tip kreeg van een vriend. Die vriend was zelf ook opgelicht en geloofde er echt in. Daardoor voelt het niet als oplichting. Ook het mooie overzicht op de website zegt niets, want een nepsite kan elk bedrag laten zien. Van 16.000 naar 28.000 euro in een jaar is veel te mooi om waar te zijn. Bij echt beleggen gaat je geld op en neer, en meestal veel rustiger.

Hoe controleer je bij de AFM of een beleggingsplatform betrouwbaar is?

Kijk daarom altijd eerst wie er achter een website zit, ook als iemand die je vertrouwt het aanraadt. In Nederland mag je alleen beleggen via een bedrijf met een vergunning van de AFM of een bank met een vergunning van De Nederlandsche Bank. Op afm.nl kun je dat makkelijk zelf controleren. Daar vind je ook de banken. Kijk ook op de waarschuwingslijst van de AFM. Staat het bedrijf niet in het register? Of vind je geen adres en geen echte contactgegevens? Stuur dan geen geld. Ik beleg zelf al jaren via een bekend bedrijf met een vergunning. Daar kan ik mijn geld altijd opnemen, zonder extra kosten.

Moet je eerst kosten betalen om je eigen geld terug te krijgen? Stop dan meteen. Betaal niets meer, want dat geld zie je niet terug. Ben je al opgelicht? Bel direct je bank. Doe aangifte bij de politie en meld het bij de Fraudehelpdesk. Let ook op: oplichters komen soms terug. Ze doen dan alsof ze je kunnen helpen je geld terug te krijgen, als je eerst betaalt. Ook dat is oplichting. Schaam je niet en praat erover. Zo voorkom je dat het anderen ook overkomt.”

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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