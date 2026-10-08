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Femke (41) betaalde 1850 euro voor een nieuwe oprit: ‘Na één flinke regenbui zakte alles weg’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Femke hoe ze 1850 euro betaalde voor een nieuwe oprit, die na één flinke regenbui begon te verzakken. Bente de Heij van De Budget Challenge geeft tips.

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Femke (41): „Onze oprit was na ruim twintig jaar behoorlijk versleten. De stenen waren verkleurd, op sommige plekken verzakt en bij regen bleef er steeds meer water staan. We besloten daarom om hem helemaal opnieuw te laten bestraten. Via een vriendin kreeg ik het nummer van een stratenmaker die bij haar thuis ook werkzaamheden had gedaan. Zij was tevreden over hem, dus ik dacht dat ik wel goed zat.

Hij kwam bij ons thuis kijken en maakte een nette indruk. Hij vertelde precies wat hij wilde doen: de oude stenen eruit, de ondergrond opnieuw egaliseren en vervolgens alles opnieuw bestraten. Voor de hele klus, ongeveer 35 vierkante meter, vroeg hij 1850 euro. Omdat hij via via kwam, heb ik eigenlijk niet verder gezocht. Achteraf denk ik: dat had ik misschien wel moeten doen.

Nieuwe oprit van 1850 euro ziet er eerst perfect uit

De werkzaamheden duurden twee dagen. De oude stenen werden eruit gehaald en volgens de stratenmaker werd de ondergrond goed voorbereid. Daarna kwamen de nieuwe klinkers erin. Toen hij klaar was, zag het er echt prachtig uit. Alles lag strak en vlak en ik was ontzettend blij met het resultaat.

Ik heb hem die dag ook nog verteld dat we er heel tevreden mee waren. Hij zei dat we er jarenlang plezier van zouden hebben. Ik had geen enkele reden om daaraan te twijfelen. We hadden 1850 euro betaald en dachten dat we daarmee klaar waren, tot het een paar dagen later flink begon te regenen.

Na één flinke regenbui begint Femkes oprit te verzakken

Ik keek vanuit het keukenraam naar buiten en zag dat verschillende stukken van de oprit begonnen te verzakken. Op sommige plekken stonden de klinkers al een paar centimeter lager. Ik heb hem meteen een bericht gestuurd met foto’s erbij. Hij antwoordde dat hij het vervelend vond en dat hij binnenkort wel even zou komen kijken.

Daar was ik op dat moment eigenlijk gerust op. Ik dacht: gelukkig, hij lost het gewoon op. Maar daarna bleef het dagenlang regenen en werd de oprit steeds slechter. Na een paar dagen was een groot deel van de oprit verzakt. Ik begon me serieus zorgen te maken en probeerde opnieuw contact met hem te krijgen. Eerst kreeg ik nog een kort berichtje dat hij druk was, maar daarna bleef het stil. Behalve zijn telefoonnummer en bedrijfsnaam hadden we ook niets van hem.

Tweede stratenmaker ontdekt probleem met ondergrond

Op dat moment gebruikten we de oprit zo min mogelijk, omdat we bang waren dat de stenen nog verder gingen wegzakken. Zes weken lang hebben we contact proberen te krijgen met de stratenmaker en zes weken lang is het ons niet gelukt. We hebben daarom een andere stratenmaker ingeschakeld. Eentje die wél zijn zaakjes op orde heeft. Hij vertelde ons dat er bij de aanleg iets mis is gegaan met de ondergrond. Deze nieuwe stratenmaker gaat het nu voor ons oplossen. Fijn, maar ook ontzettend frustrerend, want we kunnen nu dubbel betalen. Je betaalt 1850 euro, omdat je denkt dat je het goed geregeld hebt, en een paar dagen later zit je met een oprit waar je eigenlijk niets meer aan hebt. ”

Bente de Heij: vergelijk minimaal 3 offertes

Bente de Heij van De Budget Challenge is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips: „Helaas heb ik ook door eigen ervaring moeten leren wat je het beste in dit soort situaties kunt doen. Vaak heb je vakmensen nodig, omdat je zelf geen ervaring hebt met de klus. Dat zorgt ervoor dat je al met 1-0 achterstand begint. En helaas zitten er een paar rotte appels tussen die daar misbruik van maken. Mijn eerste tip is dan ook: lees je in op de klus. Je hoeft echt geen expert te zijn, maar doe een rondje op Google. Bekijk wat er normaal gesproken bij zo’n soort klus moet gebeuren, en zorg dat je wat kennis in huis hebt voordat je in gesprek gaat met de aannemer/vakspecialist.

Ten tweede: zorg dat je altijd vergelijkingsmateriaal hebt qua offertes, het liefst drie verschillende. Je zult merken dat elke offerte weer anders is opgesteld. Sommige zijn enorm uitgebreid, waarbij elke werkzaamheid is uitgewerkt, en andere zijn juist heel algemeen. Dat maakt het lastig om offertes goed te vergelijken (en maakt het inlezen ook weer extra belangrijk!). Kijk daarnaast niet alleen naar de prijs (die vaak ook flink verschilt), maar ook naar de overige voorwaarden. Wat staat er over de garantietermijn? En vraag ook zelf even naar de nazorg.

Betaal indien mogelijk 5 tot 10 procent pas later

Kijk ook of je goede betaalafspraken kunt maken: de meeste vakspecialisten willen het liefst direct na afronding van de klus betaald worden, en dat is ook wel te begrijpen, maar het is geen gek idee om te vragen of een klein deel, bijvoorbeeld 5 tot 10 procent, pas na een paar weken betaald kan worden. Zo kun je eerst zien of er geen gebreken naar voren komen. Lukt dat niet, dan is de garantietermijn dus extra belangrijk: zorg dat je precies weet wat daaronder valt en hoelang die geldt. Zorg er vooral ook voor dat je alles op papier hebt staan. Het lijkt erop dat het bij Femke allemaal mondeling is gegaan; zelfs een korte samenvatting per app had haar al wat sterker kunnen laten staan als er achteraf iets misgaat.

Wat hier ook lijkt te zijn misgegaan, is het onderzoek naar de stratenmaker in kwestie. Heel fijn natuurlijk dat vrienden een goede ervaring hadden, maar ik zou toch altijd even verder kijken: kun je het bedrijf vinden op de website van de KVK? Hoe zijn de reviews op Google? Kost je vijf minuutjes, maar kan je een hoop gedoe schelen.

Stratenmaker onbereikbaar? Dit kun je juridisch doen

Het kan natuurlijk gewoon pech zijn geweest; ook een goede vakspecialist kan een keer een inschattingsfout maken of tegen iets onverwachts aanlopen. Maar dan hoort hij of zij dat ook gewoon netjes op te lossen, en dat is bij Femke duidelijk niet gebeurd. Heb je geen rechtsbijstandsverzekering, dan zijn er nog steeds goede opties om tot een oplossing te komen. Kijk bijvoorbeeld eens bij het Juridisch Loket. Daar zijn (gratis) voorbeeldbrieven te vinden voor een ‘ingebrekestelling’. Daarmee kun je zelf juridische stappen nemen, zonder meteen een dure advocaat te hoeven inschakelen.”

Bente de Heij (36) begon met geld uitpluizen toen haar gezin verhuisde naar een groter en duurder huis. Wat ze leert over budgetteren, sparen, beleggen en het huishoudboekje deelt ze op @debudgetchallenge, met de echte cijfers erbij. Eerlijkheid staat voorop: geen hype, geen grote beloftes. Af en toe een tip, en gewoon laten zien hoe het gaat. Wie zelf meer inzicht wil in budget en vermogen, kan terecht bij haar Google Sheets-trackers.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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