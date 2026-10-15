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Diederik (45) vertrouwde zijn nieuwe medewerker, maar verloor in één maand 2500 euro: ‘Ik was stomverbaasd’

Een nieuwe administratief medewerker sluisde in één maand 2500 euro weg uit het bedrijf van Diederik (45). De ondernemer ontdekte de fraude dankzij zijn vrouw. Financieel expert Carlijn Bos legt uit hoe je dit voorkomt.

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Een appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt.

Diederik (45): „Ik heb een eigen bedrijf en merkte dat we steeds meer administratief werk kregen. Facturen, betalingen en klantgegevens: het werd te veel om allemaal zelf te blijven doen. Daarom besloot ik dat het tijd was voor een extra administratief medewerker, die samen met mijn vrouw aan de administratie zou werken. Na een aantal gesprekken kwam ik uit bij een vrouw die heel ervaren overkwam en precies leek te weten wat ze deed.

Ze had een goed cv, vertelde dat ze al jaren administratief werk deed en tijdens het gesprek maakte ze een ontzettend betrouwbare indruk. Ze stelde goede vragen en wist precies hoe ze bepaalde programma’s moest gebruiken. Ook mijn vrouw was enthousiast. We hebben haar aangenomen en eigenlijk ging de eerste maand alles zoals je hoopt dat het gaat. Ze werkte netjes, was op tijd en leek haar werk goed te doen. Niemand had ook maar het kleinste vermoeden dat er iets mis was.

Diederiks vrouw ontdekt onbekende betalingen

Tot mijn vrouw op een ochtend mijn kantoor in kwam lopen. Ze was bezig met een betaling aan een leverancier en zag dat er de afgelopen weken een paar bedragen waren overgemaakt die haar niet bekend voorkwamen. Het waren geen enorme bedragen, maar wel betalingen die nergens bij leken te horen. Ze vroeg mij of ik wist wat het was.

Ik pakte de administratie erbij en zag inderdaad een paar vreemde transacties. Eerst dacht ik nog aan een foutje, maar toen we de facturen erbij pakten, bleek dat sommige bedragen helemaal niet bij onze administratie pasten. We besloten daarom alles van de afgelopen maand opnieuw te controleren.

Nieuwe medewerker blijkt 2500 euro te hebben weggesluisd

Toen kwamen we erachter dat er veel meer aan de hand was: er waren verschillende kleine bedragen overgemaakt naar een rekening die wij niet herkenden. Bij elkaar bleek het om ongeveer 2500 euro te gaan. Ik besloot de nieuwe administratief medewerker te vragen hoe het zat; zij had immers die overboekingen gedaan.

Ik heb haar direct gevraagd om naar mijn kantoor te komen. Ze zei in eerste instantie dat ze nergens van wist, maar toen ik haar vertelde dat we alle betalingen hadden nagekeken, veranderde haar houding. Uiteindelijk gaf ze toe dat zij het geld had overgemaakt, naar haar eigen rekeningen. Volgens haar ging het om kleine bedragen waarvan ze dacht dat niemand ze zou opmerken. Ik was echt met stomheid geslagen.

Medewerker veranderde ook klantgegevens en betaalomschrijvingen

We hebben daarna nog verder gekeken en ontdekten dat ze ook andere dingen had aangepast. Sommige gegevens van klanten waren gewijzigd en bij een aantal betalingen waren omschrijvingen aangepast. Het was duidelijk dat ze had geprobeerd om de transacties minder opvallend te maken. De eerste maand had ze dus niet alleen haar normale werk gedaan, maar ondertussen ook geld uit ons bedrijf gehaald.

Ze is natuurlijk direct ontslagen en we hebben aangifte gedaan. Het bedrag van ongeveer 2500 euro is voor ons bedrijf niet het einde van de wereld, maar het vertrouwen dat je iemand geeft, is wel weg. Je denkt bij een nieuwe medewerker aan inwerken en uitleg geven, maar niet meteen aan de mogelijkheid dat iemand misbruik maakt van de toegang die je geeft. Voor nu neem ik even geen nieuwe administratief medewerker meer aan; we hebben ons lesje wel geleerd.”

Financieel expert Carlijn Bos: zo voorkom je fraude door personeel

Carlijn Bos van Finance Op Orde is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Als ondernemer voel ik met Diederik mee! Als je bedrijf groeit, komt er een moment waarop je niet meer alles zelf kunt doen. Je neemt iemand aan omdat je hulp nodig hebt en geeft diegene toegang tot een stukje van het bedrijf waar je zelf jarenlang hard voor hebt gewerkt. Als juist van dat vertrouwen misbruik wordt gemaakt, doet dat meer pijn dan alleen die 2500 euro die verdwenen is.

Twee personen laten meekijken bij zakelijke betalingen

Ik hoop daarom vooral dat Diederik niet denkt: ik vertrouw nooit meer iemand met mijn administratie. Want als ondernemer moet je uiteindelijk dingen uit handen durven geven om verder te kunnen groeien. Wat je wel kunt doen, is vertrouwen combineren met een paar simpele veiligheidsmaatregelen.

Wat mij bijvoorbeeld direct opvalt, is dat deze administratief medewerker blijkbaar zelf betalingen kon doen. Zelf zou ik ervoor zorgen dat er bij geld altijd twee paar ogen meekijken. De een kan een betaling klaarzetten, maar iemand anders moet hem vervolgens goedkeuren. Dat klinkt misschien omslachtig, maar in de praktijk kost het je vaak maar een paar minuten.

En kijk daarbij ook niet alleen naar grote bedragen. Juist dat vind ik zo leerzaam aan het verhaal van Diederik. Deze medewerker maakte bewust kleine bedragen over, omdat ze dacht: dit merkt toch niemand. Een bedrag van 73 euro of 146 euro valt tussen alle zakelijke betalingen veel minder op dan wanneer er in een keer 2500 euro verdwijnt.

Wekelijkse bankcontrole kan verdachte betalingen blootleggen

Maak er een gewoonte van om één keer per week even door je rekening te scrollen. Herken ik alle betalingen? Zijn er nieuwe rekeningnummers toegevoegd? Zie ik bedragen of namen die ik niet kan plaatsen? Zo’n financiële check kost je hooguit een half uurtje, maar kan je uiteindelijk duizenden euro’s besparen.

Je bank kan je daar ook bij helpen. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat medewerkers maar tot een bepaald bedrag kunnen betalen of dat voor een betaling een tweede goedkeuring nodig is. Zo hoef je niet voortdurend over iemands schouder mee te kijken, maar bouw je de controle in je bedrijf in.

Waarom financiële controle geen wantrouwen hoeft te zijn

Nog een belangrijk punt: zie controles niet als wantrouwen. Als ondernemer controleer je toch ook je omzet, facturen en belastingaangifte? Dat doe je niet uit wantrouwen, maar omdat je verantwoordelijkheid neemt voor je bedrijf.

Diederik heeft gelukkig relatief snel ontdekt wat er gebeurde. Dat zijn vrouw toevallig een vreemde betaling zag, heeft mogelijk voorkomen dat 2500 euro uiteindelijk een veel groter bedrag werd. Mijn belangrijkste les uit zijn verhaal is daarom: vertrouwen geef je aan mensen, controle bouw je in je bedrijf. Dan kun je taken uit handen geven zonder zelf de grip te verliezen.”

Met meer dan tien jaar ervaring in de financiële wereld helpt financieel strateeg en Register Controller Carlijn Bos particulieren om vermogen op te bouwen en financieel onafhankelijker te worden. Als oprichter van Finance op orde vertaalt zij complexe financiële vraagstukken naar heldere inzichten en praktische strategieën die direct toepasbaar zijn. Haar cursus geeft beginnende beleggers de kennis, het vertrouwen en het stappenplan om hun geld slim voor zich te laten werken.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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