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Onderzoek onder 165.000 werknemers: niet thuiswerken, maar je baas weegt zwaarder bij werkgeluk

Thuiswerken maakt je niet automatisch gelukkiger in je baan. Uit onderzoek onder bijna 165.000 Amerikaanse werknemers blijkt dat de relatie met je baas zwaarder weegt. En dat zet de discussie over verplicht naar kantoor gaan in een ander licht.

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Sinds de coronapandemie is er volop discussie over thuiswerken. Waar werknemers graag vasthouden aan hun vrijheid, willen veel werkgevers hun personeel juist weer vaker op kantoor zien.

Onderzoek onder 165.000 werknemers: baas weegt zwaarder

Onderzoekers, waaronder Christos Makridis, analyseerden gegevens van bijna 165.000 Amerikaanse werknemers, verzameld tussen 2020 en 2023. Daarbij keken ze niet alleen naar de werkplek, maar ook naar zaken als salaris, waardering, doorgroeimogelijkheden en de relatie met leidinggevenden.

Opvallend genoeg bleek het verschil in werktevredenheid tussen thuiswerkers en kantoormedewerkers grotendeels te verdwijnen zodra de onderzoekers rekening hielden met die andere factoren.

Alleen werknemers die af en toe thuiswerkten waren nog iets tevredener met hun baan. Maar dat verschil was beperkt, zo schrijft Makridis in The Conversation. Vooral de relatie met de baas bleek belangrijk. Werknemers die goed met hun baas overweg kunnen, zijn doorgaans tevredener met hun werk. Dat verband was zelfs sterker bij mensen die op kantoor werken dan bij thuiswerkers.

41 procent van thuiswerkers ervaart veel stress

Thuiswerken betekent bovendien niet dat je automatisch minder stress hebt. Volgens cijfers van onderzoeksbureau Gallup uit 2026 had 41 procent van de volledig thuiswerkende werknemers de voorgaande dag veel stress ervaren. Onder hybride werknemers was dat 46 procent, net als onder kantoormedewerkers die hun werk ook thuis zouden kunnen doen.

Een hoge werkdruk, onduidelijke verwachtingen, slechte communicatie en een gebrek aan steun van leidinggevenden blijken belangrijke factoren bij het ontstaan van een burn-out. Of je die werkzaamheden vervolgens aan de keukentafel of op kantoor uitvoert, verandert weinig aan die problemen.

Jonge thuiswerkers brengen meer tijd alleen door

Thuiswerken heeft ook een minder positieve kant. Uit ander onderzoek blijkt dat vooral jonge werknemers steeds meer tijd alleen doorbrengen. Onder jongeren met een baan die zich goed leent voor thuiswerken, steeg het aandeel vrije tijd dat zij alleen doorbrachten tussen 2017 en 2024 van ongeveer 25 naar 40 procent. Ook ander grootschalig onderzoek wijst op een verband tussen thuiswerken, sociaal isolement en psychische klachten. Vooral mensen die alleen wonen, lijken daar gevoelig voor.

Dat betekent overigens niet dat thuiswerken slecht is. Voor sommige werknemers levert het juist rust en vrijheid op. Anderen missen het contact met collega’s.

Wekelijks gesprek van 15 minuten kan werkgeluk helpen

Volgens de onderzoekers kunnen werkgevers beter investeren in goed leiderschap dan zich uitsluitend bezighouden met de vraag hoeveel dagen werknemers op kantoor moeten verschijnen.

Duidelijke afspraken, waardering en regelmatig contact met een leidinggevende blijken belangrijk voor het werkplezier. Volgens Gallup-onderzoeker Jim Harter kan een wekelijks gesprek van vijftien tot dertig minuten al helpen om werknemers beter te begeleiden.

De onderzoekers benadrukken dat er geen werkvorm is die voor iedereen het beste werkt. Maar wie personeel tevreden wil houden, doet er volgens hen goed aan verder te kijken dan de discussie over thuiswerken.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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