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Independer ziet gasprijs stijgen naar 1,68 euro: ondanks voldoende voorraad wordt stoken duurder

Volgens Independer kost gas bij nieuwe contracten inmiddels gemiddeld 1,68 euro per kuub, tegenover 1,18 euro vorig jaar. Tegelijk meldt Energiebeheer Nederland (EBN) dat er voldoende gas is opgeslagen voor de winter. Waarom wordt stoken dan toch duurder?

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In Nederland hebben we verschillende ondergrondse gasvoorraden. Deze voorraden legt de overheid ’s zomers aan, zodat we in de winter voldoende gas hebben om bijvoorbeeld ons huis te verwarmen, te koken en de boiler te verwarmen. Dit jaar is de voorraad daarentegen een stuk lager dan gebruikelijk.

Nederland heeft 64 procent gasvoorraad: waarom zo weinig?

De gasvoorraden in ons land worden normaliter in de zomer aangevuld door commerciële energiebedrijven. Dat gebeurt in die periode omdat gas dan goedkoper is.

Best een uitdaging, want in augustus van dit jaar lag de voorraad op 45 procent. Dat percentage moest flink omhoog. Zo hadden we in 2025 rond deze tijd van het jaar 71,9 procent van de tanks gevuld. In 2024 ging het zelfs om 92,1 procent.

Dit jaar wilde Nederland de gastanks gevuld hebben tot 80 procent, maar dat bleek al snel niet meer haalbaar. Daarom werd het doel bijgesteld naar de eis van de Europese Unie: een gasvoorraad van 64 procent. Dat percentage is inmiddels wel gehaald.

93 TWh gas opgeslagen: is dat genoeg voor de winter?

De gasvoorraden in ons land liggen dus een stuk lager ten opzichte van voorgaande jaren. Toch hoeven we ons daar geen zorgen om te maken, blijkt uit een analyse van vergelijkingsplatform Independer. „Bij een gemiddelde winter is 93 TWh (wat er op dit moment in de tanks zit, red.) aan gas ruim voldoende. In de afgelopen vijf winters hebben we gemiddeld ongeveer 70 TWh uit de gasvoorraad gehaald.”

Mochten we toch ineens massaal meer gas gebruiken dan verwacht, is er alsnog geen nood aan de man. Gedurende de winter halen we namelijk niet alleen gas uit onze voorraden, maar ook uit het buitenland. Denk aan Noorwegen of de Verenigde Staten. Ook halen we zelf nog wat gas uit kleine gasvelden op land en in de Noordzee. De gasvoorraad die we op dit moment hebben, is bedoeld als extra buffer.

Gasprijs naar 1,68 euro per kuub: wat kost dat extra?

De gasprijzen houden de gemoederen in ons land al langere tijd flink bezig. Eerst was het de oorlog in Oekraïne, nu zorgt de onrust in het Midden-Oosten voor gedoe rondom gas. Wat betekent dit voor jouw rekening?

De gasprijzen stijgen volgens Indepener in oktober flink. Nieuwe contracten betalen gemiddeld per kubieke meter 1,68 euro. Ter vergelijking: rond deze tijd vorig jaar lag dat bedrag op 1,18 euro per kubieke meter. De kans bestaat dat de prijzen nog kunnen stijgen. De gasprijs hangt namelijk niet alleen af van de gasvoorraad, maar ook van het weer, de vraag naar gas en de aanvoer uit het buitenland.

Waarom kan gas deze winter nog duurder worden?

Op veel van deze zaken hebben we weinig directe invloed. Het lijkt er niet op dat er binnenkort een einde komt aan de onrust in het Midden-Oosten.

Het feit is wel dat met de komst van de herfst en winter een koelere periode zal aanbreken. Hoe deze winter zal zijn, is nog onzeker. Als langdurige kou aanhoudt, daalt de gasvoorraad sneller en zullen we mogelijk ook meer moeten betalen.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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