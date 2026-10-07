Hybride warmtepomp wordt verplicht vanaf 2029: minister belooft dat overstap betaalbaar moet zijn
Een kapotte cv-ketel kan vanaf 2029 betekenen dat je een hybride warmtepomp moet aanschaffen. Het kabinet haalt de eerder geschrapte verplichting terug, maar woonminister Elanor Boekholt-O’Sullivan (D66) zegt dat de overstap voor huishoudens betaalbaar moet blijven.
Het idee van een verplichte hybride warmtepomp is niet nieuw. Al in 2022 wilde het toenmalige kabinet de regels voor het vervangen van een cv-ketel aanscherpen. Een nieuwe installatie zou minimaal een hybride warmtepomp moeten zijn, die een cv-ketel combineert met elektrisch verwarmen.
Hybride warmtepomp vanaf 2029 weer de standaard bij vervanging cv-ketel
Het kabinet-Schoof zette vervolgens een streep door dat plan. Inmiddels is de maatregel weer terug. D66, VVD en CDA spraken in hun coalitieakkoord begin dit jaar af dat de verplichting er vanaf 2029 alsnog moet komen.
Volgens Boekholt-O’Sullivan is die stap nodig omdat Nederlandse huishoudens niet snel genoeg stoppen met het gebruik van volledig gasgestookte cv-ketels. Een hybride warmtepomp vraagt bij aanschaf om een grotere investering, maar moet uiteindelijk zorgen voor minder gasverbruik, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot.
„Door je huis te verwarmen met een slimme en hybride warmtepomp gebruik je minder gas en heb je een lagere energierekening“, zegt de minister. „We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat deze overstap eenvoudig, betaalbaar en uitvoerbaar is voor mensen.”
Hoeveel een huiseigenaar vanaf 2029 zelf moet betalen, is nog niet duidelijk
Voor huiseigenaren is natuurlijk vooral de vraag wat de overstap gaat kosten. Boekholt-O’Sullivan schrijft aan de Tweede Kamer dat huishoudens niet met onoverkomelijke kosten mogen worden geconfronteerd.
Er bestaan al subsidies waarmee woningeigenaren hun huis kunnen verduurzamen. Daarnaast kan daarvoor in veel gevallen tegen gunstige voorwaarden geld worden geleend. Het kabinet gaat bovendien met de installatiebranche in gesprek over mogelijkheden om de kosten verder te beperken.
De warmtepompen moeten daarnaast ‘slim’ worden. Op momenten dat er veel vraag naar elektriciteit is, moeten de apparaten kunnen overschakelen op gas. Daarmee wil het kabinet voorkomen dat de extra warmtepompen voor te veel belasting van het stroomnet zorgen.
Appartementen en monumenten uitgezonderd van warmtepompverplichting
De verplichting gaat niet zonder uitzondering voor iedere woning gelden. Appartementen, monumenten en huizen die binnenkort worden aangesloten op een warmtenet, worden voorlopig uitgezonderd.
Daar zijn praktische redenen voor. Bij appartementen kan bijvoorbeeld onvoldoende ruimte zijn voor een warmtepomp of kan het apparaat voor geluidsoverlast zorgen. Voor het plaatsen van een warmtepomp bij een monument is bovendien een vergunning nodig.
Welke woningen en situaties uiteindelijk precies worden uitgezonderd, staat nog niet helemaal vast. De minister werkt die voorwaarden de komende tijd verder uit.
Wanneer moet je vanaf 2029 wél een hybride warmtepomp nemen?
De plannen voor de hybride warmtepomp worden onderdeel van een breder pakket aan klimaatmaatregelen dat het kabinet komend voorjaar wil presenteren. Extra maatregelen zijn volgens het kabinet nodig omdat de Nederlandse klimaatdoelen de afgelopen jaren verder uit zicht zijn geraakt.
Voor huiseigenaren betekent de aangekondigde regel dus niet dat ze nu onmiddellijk hun werkende cv-ketel de deur uit moeten doen. Het gaat om een aanscherping vanaf 2029 bij vervanging van de cv-ketel, waarbij bovendien uitzonderingen worden gemaakt. Hoe de financiële ondersteuning en uitzonderingen er precies uit gaan zien, moet de komende tijd duidelijker worden.
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