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Mediaan salaris stijgt naar 3608 euro in 2026, maar zonder cao verdien je ruim 500 euro meer

3608 euro bruto per maand: dat is in het derde kwartaal van 2026 het mediane salaris in het Nederlandse mkb. Achter dat bedrag gaan opvallende verschillen schuil: werknemers zonder cao verdienen ruim 500 euro meer dan werknemers met cao.

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Dat blijkt uit de nieuwe Loonindex van Van Spaendonck, op basis van 1,2 miljoen geanonimiseerde loonstroken uit Loket. Op 1 juli steeg het minimumloon met bijna 49 euro naar 2608 euro. In 2018 lag het mediaan salaris nog 65 procent boven het minimumloon, in 2026 is dat verschil teruggelopen tot 38 procent.

💶 Wat is de mediaan? De mediaan is niet een gemiddelde, je kunt het cijfer niet per se doortrekken voor een bedrag dat heel Nederland representeert. De mediaan is het cijfer dat in het midden staat als je een reeks van laag naar hoog sorteert.

Met cao is het mediane salaris 507 euro lager

Alhoewel de mediaan 3608 euro per maand is, maakt de cao van een werknemer wel uit. Mensen die onder een cao vallen, verdienden in het derde kwartaal 3505 euro per maand. Mensen zonder cao verdienen een stuk meer, namelijk 4010 euro per maand. Het verschil tussen wel en geen cao komt daarmee neer op 507 euro per maand, een verschil van 14,5 procent.

Op de lange termijn groeit het salaris binnen de cao juist harder: sinds 2018 met ruim 39 procent, buiten cao’s met bijna 33 procent.

Utrecht versus Zeeland: 645 euro verschil in salaris

Ook tussen provincies zijn verschillen te zien. In Utrecht is het mediaan salaris het hoogst (3897 euro), gevolgd door Zuid-Holland (3787 euro). In Zeeland is het mediaan salaris het laagst (3252 euro) en dat is ook de enige plek waar het mediaan salaris daalde, namelijk met 0,58 procent.

In de bakkerijsector is de grootste procentuele stijging te zien: het mediaan salaris steeg daar met ruim 81 euro, naar 3006 euro per maand. Als we kijken naar specifieke functies, kregen de logistiek engineers er het meeste bij. Zij verdienden namelijk 351 euro meer, wat neerkomt op een maandbedrag van 4250 euro.

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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