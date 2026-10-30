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Onderzoek: 21 procent van jongeren schat zorgkosten verkeerd in – zo kies je het juiste eigen risico

Een hoger eigen risico kan je zorgpremie verlagen, maar de keuze daarvoor pakt niet altijd voordelig uit. Volgens onderzoek van Overstappen.nl schatte 21 procent van de jongeren hun zorgkosten verkeerd in. Hoe voorkom je dat?

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Van de 1009 ondervraagden had zo’n 6 procent minder zorgkosten dan verwacht. Zij betaalden hierdoor meer premie dan nodig was. Nog eens 5 procent had onverwachts juist meer zorgkosten.

21 procent van jongeren schat zorgkosten verkeerd in

De inschatting van zorgkosten blijkt duidelijk te verschillen per leeftijdsgroep. Jongeren tussen de 18 en 34 jaar zaten twee keer zo vaak naast hun inschatting (21 procent), terwijl dit onder 55-plussers slechts 7 procent was. Ook regionaal blijken er duidelijke verschillen te zijn. In Noord-Nederland blijkt 16 procent de zorgkosten verkeerd te hebben ingeschat, tegenover ruim 6 procent in Oost-Nederland.

6 procent had minder zorgkosten dan verwacht

Ruim driekwart van de ondervraagden geeft aan dat de inschatting van de zorgkosten van vorig jaar achteraf klopte. Bij ruim 10 procent bleek de inschatting niet juist. Iets meer dan de helft van deze groep had minder zorgkosten dan verwacht en had achteraf mogelijk kunnen besparen op de zorgpremie door een hoger eigen risico te kiezen.

Voor degenen die juist meer zorgkosten hadden dan verwacht, was een lager eigen risico mogelijk voordeliger geweest. Nog eens 13 procent weet niet of de inschatting overeenkwam met de daadwerkelijke zorgkosten.

Expert: kijk bij eigen risico ook naar geplande zorg

Om te voorkomen dat je een verkeerde inschatting maakt is het volgens Jeremy Broekman, zorgverzekeringsexpert bij Overstappen.nl, belangrijk om vooruit te kijken. „Kijk bij je keuze voor volgend jaar niet alleen naar wat dit jaar gebeurde. Denk ook aan zorg die je al kunt verwachten, zoals een geplande behandeling of vaste medicijnen. Weet je dat je zorg nodig hebt, dan is een vrijwillig eigen risico meestal niet verstandig. Houd er wel rekening mee dat het eigen risico in 2027 verhoogd wordt naar 400 euro.”

83 procent kiest voor het verplichte eigen risico

De meeste mensen (83 procent) kozen afgelopen jaar voor het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro. De overige 17 procent verhoogde het eigen risico vrijwillig. Het merendeel daarvan verhoogde het eigen risico naar het maximum. Zo heeft 9 procent een eigen risico van 885 euro. De tussenliggende stappen van 485 euro tot en met 785 euro worden veel minder gekozen.

Vooral 35- tot 54-jarigen kiezen vaker voor een hoger eigen risico. In deze leeftijdsgroep kiest 14 procent voor het maximale eigen risico van 885 euro. Onder 55-plussers is dat slechts 3 procent. Zij houden juist vaker vast aan het verplichte eigen risico: 91 procent kiest niet voor een vrijwillige verhoging. Ook hier zijn regionale verschillen te zien. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kiest 3 procent voor het maximale eigen risico, tegenover 11 procent in het zuiden van Nederland.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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