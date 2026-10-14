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Onderzoek naar supermarktprijzen: bij deze supermarkt ben je tot 28 procent goedkoper uit dan bij concurrenten

Het prijsverschil tussen Nederlandse supermarkten loopt bij huismerken op tot ruim een kwart. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Allesupers over september 2026. Aldi en Dirk zijn het goedkoopst, maar voor A-merken wint DekaMarkt.

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Voor het onderzoek vergeleek Allesupers duizenden producten bij Nederlandse supermarktketens. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen bekende A-merken, zoals Coca-Cola, Calvé en Knorr, en producten van de eigen supermarktmerken.

De nieuwste prijsmonitor gaat over september 2026 en laat zien dat de supermarkt waar je boodschappen doet een flink verschil kan maken voor je portemonnee.

DekaMarkt verslaat Albert Heijn en Jumbo bij A-merken

Wie het liefst producten van bekende merken koopt, is volgens het onderzoek het voordeligst uit bij DekaMarkt. De supermarkt heeft van de acht onderzochte ketens gemiddeld het laagste prijsniveau voor A-merken.

Albert Heijn en Jumbo eindigen juist onderaan de ranglijst. Beide supermarkten zijn gemiddeld 9 tot 9,6 procent duurder dan DekaMarkt.

Ook Vomar en Dirk behoren tot de voordeligere supermarkten voor A-merken. Hoogvliet, Poiesz en Plus vormen samen de middengroep, al zijn er binnen die groep wel prijsverschillen.

Voor de vergelijking werden 8389 A-merkproducten onderzocht. Daarbij keken de onderzoekers naar dezelfde producten bij verschillende winkels, zodat bijvoorbeeld een pot pindakaas van hetzelfde merk en dezelfde variant met elkaar werd vergeleken.

Aldi en Dirk delen eerste plaats bij goedkope huismerken

Bij huismerken ziet de ranglijst er anders uit. Daar delen Aldi en Dirk de eerste plaats. Het prijsverschil tussen beide ketens is volgens de onderzoekers te klein om met zekerheid te zeggen welke supermarkt goedkoper is.

Vomar en Hoogvliet volgen daarachter. Vervolgens komt DekaMarkt, dat bij A-merken juist als goedkoopste uit de bus komt. Plus, Jumbo en Albert Heijn liggen bij huismerken ongeveer op hetzelfde prijsniveau.

De duurste supermarkt in deze vergelijking is Poiesz. De huismerken zijn daar gemiddeld 26,5 procent duurder dan bij Aldi. Albert Heijn volgt met 15,2 procent.

Dat verschil kan behoorlijk aantikken. Ter illustratie: bij een hypothetisch boodschappenmandje dat bij Aldi 100 euro kost, zou een prijsverschil van 28,2 procent neerkomen op 28,20 euro extra. Hoeveel je daadwerkelijk bespaart, hangt natuurlijk af van welke producten je koopt.

Voor het huismerkenonderzoek werden 1707 vergelijkbare producten bij negen supermarkten meegenomen.

Huismerk of A-merken: dit zijn de goedkoopste en duurste supermarkten

Categorie Goedkoopst Duurst A-merken DekaMarkt Jumbo en Albert Heijn behoren tot de duurste Huismerken Aldi en Dirk Poiesz

Poiesz zou zonder aanbiedingen 16 procent duurder zijn

Bij de prijsvergelijking speelt ook mee of supermarkten op het moment van onderzoek aanbiedingen hebben.

Dat was vooral bij Poiesz het geval. Tijdens de meting had de supermarkt een grote actieweek, waarbij 13 procent van de onderzochte A-merkproducten met acties als 1+1 gratis of twee voor een speciale prijs werd verkocht.

Die actieprijzen zijn meegenomen in het onderzoek, omdat klanten op dat moment daadwerkelijk dat bedrag betaalden.

Zonder de aanbiedingen zou Poiesz volgens Allesupers bij A-merken ongeveer 16 procent duurder zijn geweest dan DekaMarkt. Daarmee zou de supermarkt de duurste zijn in die categorie.

Supermarktprijzen dalen 0,7 procent, maar niet bij Albert Heijn

Er is ook voorzichtig positief nieuws voor consumenten. Volgens de prijsmonitor zijn de onderzochte supermarktprijzen sinds januari 2026 gemiddeld met 0,7 procent gedaald.

Dat betekent overigens niet dat iedere supermarkt goedkoper is geworden. Bij Albert Heijn steeg het gemeten prijsniveau sinds januari juist met 1,6 procent. Bij Plus en Vomar was sprake van een daling van respectievelijk 1,4 en 1,5 procent. Dirk werd 1,1 procent goedkoper.

Bij Aldi daalden de prijzen met 1,2 procent sinds februari, het moment waarop de metingen voor deze supermarkt begonnen. Hoogvliet werd sinds diezelfde maand 0,3 procent duurder.

Jumbo laat sinds juni een prijsdaling van 1 procent zien. Omdat de meetperiode voor deze supermarkt later begint, zijn die cijfers niet rechtstreeks vergelijkbaar met de ontwikkelingen sinds januari bij andere ketens.

De prijsontwikkeling is gebaseerd op een vaste selectie producten per supermarkt en staat los van de ranglijsten die laten zien welke winkel gemiddeld het goedkoopst is.

Waarom Lidl, Picnic en Nettorama ontbreken in het onderzoek

Er zijn wel enkele kanttekeningen bij de resultaten. Zo ontbreken Lidl, Picnic en Nettorama in de vergelijking, omdat volgens Allesupers onvoldoende complete gegevens over prijzen en assortiment beschikbaar zijn.

Aldi is bovendien niet opgenomen in de ranglijst voor A-merken, omdat de supermarkt daarvan relatief weinig producten verkoopt.

Bij de vergelijking van huismerken gaat het daarnaast niet altijd om exact hetzelfde product, maar om gecontroleerde, vergelijkbare artikelen. De onderzoekers hebben de methode voor die vergelijking in september aangescherpt. Daardoor zijn de nieuwste resultaten niet rechtstreeks naast eerdere edities te leggen.

Ook kunnen afzonderlijke producten flink afwijken van het gemiddelde prijsniveau van een supermarkt.

Aldi, Dirk of DekaMarkt: welke supermarkt past bij jouw boodschappen?

De uitkomsten laten vooral zien dat de voordeligste supermarkt afhankelijk is van je boodschappenlijstje. Wie veel A-merken koopt, kan volgens deze prijsmonitor het beste bij DekaMarkt terecht. Voor consumenten die vooral huismerken in hun mandje leggen, zijn Aldi en Dirk gemiddeld het voordeligst.

Albert Heijn en Jumbo behoren bij A-merken tot de duurste onderzochte supermarkten. Bij huismerken is Poiesz de duurste.

Wie wil besparen, doet er dus goed aan niet alleen naar aanbiedingen te kijken, maar ook naar het soort producten dat doorgaans in het boodschappenmandje belandt.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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