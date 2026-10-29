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Gasprijs bereikt 2 euro per kuub: gezin betaalt nu 1644 euro meer voor nieuw energiecontract

Een gezin van vier betaalt voor een nieuw energiecontract nu 1644 euro per jaar meer dan in januari, blijkt uit een nieuwe prijsvergelijking. De gasprijs heeft bij UnitedConsumers inmiddels de grens van 2 euro per kuub bereikt.

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Consumentencollectief UnitedConsumers is de eerste energieleverancier die de grens van 2 euro bereikt. Het bedrijf rekent vanaf nu 2 euro per kubieke meter en de kans is groot dat meer energieleveranciers zullen volgen. Bijna alle leveranciers hebben namelijk de afgelopen week hun prijzen verhoogd.

Vattenfall verhoogt gasprijs naar 1,95 euro per kuub

Zo verhoogde Vattenfall het gastarief gisteren van 1,88 euro naar 1,95 euro per kubieke meter voor een vast jaarcontract. In één week werd een jaarcontract voor gas gemiddeld 3 procent duurder. Sommige bedrijven verhoogden het tarief met wel 15 cent per kuub.

Voor veel huishoudens neemt de energierekening inmiddels een flink deel van het maandbudget in beslag. Vooral mensen die hun vaste contract zien aflopen en een nieuw contract moeten afsluiten, merken de hogere tarieven.

Ook de 473.000 huishoudens met een dynamisch gascontract voelen de stijging direct. Bij dit type contract verandert het gastarief dagelijks. Vandaag betalen zij 2 euro per kubieke meter. Daar staat tegenover dat zij ook direct profiteren als de gasprijs weer daalt.

Gezin van vier betaalt 1644 euro per jaar meer voor energiecontract

Hoe groot het verschil met januari is, blijkt uit de bedragen die het AD noemt. Een tweepersoonshuishouden met een jaarlijks verbruik van 2500 kWh stroom en 1100 kubieke meter gas kon toen het goedkoopste jaarcontract afsluiten voor 146 euro per maand. Inmiddels kost dat 240 euro per maand. Bij hetzelfde verbruik komt dat neer op 1128 euro extra per jaar.

Voor een gezin van vier personen loopt het verschil nog verder op. Bij een jaarlijks verbruik van 3940 kWh stroom en 1550 kubieke meter gas kostte een nieuw jaarcontract in januari 213 euro per maand. Nu is dat 350 euro. Dat betekent dat dit gezin op jaarbasis ruim 1600 euro meer kwijt is dan bij een contract dat in januari werd afgesloten.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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