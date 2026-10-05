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61 procent geeft geen fooi, toch voelt dat ongemakkelijk: psycholoog legt uit waarom

Geef je 5, 10 of 20 procent fooi, terwijl de medewerker meekijkt? Hoewel 61 procent uiteindelijk geen fooi geeft, kan weigeren verrassend ongemakkelijk voelen. Volgens consumentenpsychologen is dat geen toeval: het ontwerp van het fooienscherm beïnvloedt onze keuze.

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De fooi lijkt steeds minder een vrije keuze en steeds meer een sociale verwachting. Zeker als de opties op het scherm beginnen bij 10 of 15 procent. Maar wat doen die schermen met percentages precies met ons brein?

20 procent fooi kan ineens als een normaal bedrag voelen

Het fooienscherm zie je bijvoorbeeld in koffiebars steeds vaker: je moet snel intikken hoeveel jij de service waard vond. In de Nederlandse cultuur is fooi geven gebruikelijk, legt hoogleraar Consumentenethiek Marijke Leliveld uit aan NU.nl.

Wat vindt de expert van deze ontwikkeling? „Er is niet zoveel mis met daar iets explicieter om vragen. Zo’n fooienscherm moedigt vooral ander gedrag aan, terwijl er nog steeds een andere keus is.”

Maar: het knopje met ‘nee dank je’ is vaak niet direct zichtbaar, maar vereist een extra tikje of extra scrollen. Het percentage 20 staat in een groter lettertype in een gekleurd vakje om de klant te verleiden dát aan te klikken. Lotje Beek van Bits of Freedom zegt tegen NU.nl: „Via design word je gestuurd naar een keuze die je anders niet had gemaakt”.

KHN: digitaal betalen maakt de mogelijkheid om fooi te geven zichtbaarder

De Koninklijke Horeca Nederland is in ieder geval blij met de schermen. De digitalisering van betalen zet door en zo vergeten mensen de spontane fooi vaak. „Digitale fooiopties kunnen dat deels ondervangen. De meeste moderne betaaloplossingen bieden deze functionaliteit inmiddels standaard aan, waardoor de mogelijkheid steeds zichtbaarder wordt”, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

„Met vragen om een fooi is niets mis. Toch zou je willen dat de keuzes gelijkwaardig worden voorgesteld”, benadrukt Beek.

61 procent kiest op het fooienscherm uiteindelijk voor ‘geen fooi’

Betaalbedrijf Adyen, dat pinbetalingen verwerkt, bouwt het fooischerm in de kassasystemen. Volgens manager Julien Marlier wordt dat steeds meer een standaardonderdeel van die apparaten. Op pinapparaten waarop de fooifunctie actief is – en dat is volgens de KHN bij de meeste betaalterminals het geval – kiest 61 procent van de klanten voor ‘geen fooi’. De overige 39 procent geeft dus wel fooi.

Consumentenpsycholoog Patrick Wessels herkent meerdere psychologische elementen in het fooienscherm. De schermen beginnen met het hoogste bedrag. Het brein denkt dat dat de standaard is, een slimme keuze, en dat erover is nagedacht.

„Het begint met 20 procent, en dan lijkt het ineens alsof 5 procent wel heel laag is. Dan speelt nog mee dat medewerker en klant elkaar aankijken. Het wordt sociaal ongemakkelijk. De reden om een fooi te geven verandert: je koopt dat sociale ongemak af en wil je eigenwaarde vergroten. Dat is anders dan wanneer je de service of het eten zo geweldig vond dat je graag 20 procent geeft.”

Fooi geven kan ons een royaal gevoel over onszelf geven

Een dikke fooi geven geeft jou een boost, maar is wel een erg transactionele manier om je zelfvertrouwen te vergroten. „Bij de keuze voor een fooi kijkt het brein kort naar de eigen identiteit: ik ben leuk, gezellig, royaal en veel fooi geven past daarbij. Je past je gedrag aan”, zegt consumentenpsycholoog Wessels.

Reken bovendien eens uit hoeveel je uitgeeft als je altijd 10 of 20 procent fooi aantikt. „Dat valt vies tegen, en het leven is al niet goedkoop”, zegt Wessels. Geef je na een etentje van 70 euro een fooi van 20 procent, dan geef je 14 euro fooi. „In het ongemakkelijke stressmoment ben je vaak niet aan het hoofdrekenen, en 14 euro fooi is best hoog. Zo kan ook de norm verschuiven naar wat een normaal fooibedrag is.”

Waarom ‘geen fooi’ zeggen ongemakkelijk kan voelen als iemand meekijkt

Hoogleraar Lelieveld: „Of je het gevoel hebt dat je niet verleid maar juist gemanipuleerd wordt, hangt in sterke mate af van de persoon in kwestie en de situatie. Kijkt een medewerker mee? Vond je het een fooi waard? Daarbij speelt mee dat mensen graag een positief moreel zelfbeeld hebben, wat dan weer afhankelijk is van hoe gul jij bent, maar ook of anderen wel vinden dat jij een goed persoon bent.”

Het fooimoment geeft altijd wat schuring: „Nou eh, maak er maar 120 euro van.” Er wordt kort een moreel appèl op je gedaan waarbij je snel moet denken wat je wil geven, hoe jouw zelfbeeld is, hoe je wil dat anderen jou zien”, zegt Lelieveld.

Als we met z’n allen kunnen afspreken dat we zo’n fooienscherm niet normaal vinden, dan wordt dat een norm. „Iedereen snapt dat meer omzet fijn is, maar de horeca moet zich realiseren dat zo’n gedwongen keuze voor een fooi een negatief effect kan hebben op de hele ervaring”, besluit Wessels.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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