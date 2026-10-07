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Booking.com wil 2 kantoordagen verplichten, personeel verzet zich: waarom thuiswerken zo belangrijk werd

Booking.com wil zo’n 7000 werknemers minimaal twee dagen per week naar kantoor laten komen, maar de ondernemingsraad verzet zich. Deze week staan beide partijen voor de rechter. Waarom willen werknemers de vrijheid van thuiswerken zo graag behouden?

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Op dit moment wordt dat aantal kantoordagen wel aangeraden, maar is het niet verplicht. Volgens Booking.com gaat het werken op verschillende dagen ten koste van de samenwerking en het teamgevoel. Het bedrijf zegt tegelijkertijd de flexibiliteit van thuiswerken te willen behouden. De zaak laat daarmee een bredere discussie zien: hoeveel vrijheid willen werknemers eigenlijk als het gaat om waar ze werken?

57 procent van thuiswerkers combineert werk en privé makkelijker

Dat thuiswerken populair is, is niet zo vreemd. Wie thuiswerkt, hoeft niet eerst in de file te staan of in een overvolle trein te zitten. Je begint je werkdag simpelweg aan de keukentafel, zonder reistijd en met je eigen ritme.

Voor veel mensen zit de aantrekkingskracht vooral in die vrijheid. Je kunt je werkdag makkelijker aanpassen aan je privéleven en hebt tussendoor misschien tijd voor een boodschap of afspraak. Uit onderzoek van TNO en het CBS blijkt dan ook dat 57 procent van de thuiswerkers het makkelijker vindt om werk en privé te combineren.

Ook rust speelt een rol. Geen collega’s die tussendoor binnenlopen, geen geroezemoes op de werkvloer en soms simpelweg een plek waar je je beter kunt concentreren. Voor veel werknemers is thuiswerken daardoor inmiddels meer dan alleen een praktische oplossing.

Toch is het niet zo dat werknemers alleen maar voordelen zien in thuiswerken. Op kantoor hoef je bijvoorbeeld niet eerst een Teams-gesprek in te plannen om even bij te praten met een collega.

Uit hetzelfde onderzoek van TNO en het CBS blijkt dat 70 procent van de werknemers die deels thuiswerken het sociale contact met collega’s noemt als reden om naar de werklocatie te gaan. Ook overleg en het beter meekrijgen van wat er binnen de organisatie gebeurt, spelen een rol.

Juist daar zit de spanning tussen thuis en kantoor. Thuis kun je je werk vaak makkelijker combineren met je privéleven. Op kantoor zijn ontmoetingen en samenwerking eenvoudiger. Dat is ook het argument dat Booking.com gebruikt. Volgens het bedrijf is het belangrijk dat collega’s elkaar regelmatig zien om de samenwerking en het teamgevoel te behouden.

Sinds corona is hybride werken een vast onderdeel van de werkweek

Tijdens de coronapandemie werd thuiswerken voor veel kantoorwerknemers noodgedwongen de norm. Maar wat begon als een tijdelijke oplossing, is inmiddels voor veel mensen een vast onderdeel van hun werkweek geworden.

En juist daar ontstaat nu de discussie. Werknemers zijn gewend geraakt aan de vrijheid van thuiswerken, terwijl werkgevers hun personeel weer vaker op kantoor willen zien. Niet alleen bij Booking.com speelt die discussie. Steeds meer bedrijven zoeken naar een nieuwe balans tussen thuiswerken en aanwezigheid op de werkvloer.

Helemaal terug naar vijf dagen kantoor lijkt daarbij niet voor de hand te liggen. Werknemers hebben inmiddels ervaren wat thuiswerken oplevert, maar werkgevers zien tegelijkertijd dat een kantoor een belangrijke plek is voor contact, samenwerking en het opbouwen van een team.

Waarom 2 verplichte kantoordagen juist nu tot discussie leiden

Waarschijnlijk blijft het voorlopig een combinatie van beide. Thuiswerken biedt vrijheid, minder reistijd en een makkelijker te organiseren werk-privébalans. Op kantoor zijn juist contact, overleg en samenwerking belangrijke voordelen.

De discussie bij Booking.com gaat daarom uiteindelijk niet alleen over twee dagen kantoor. Het gaat ook over de vraag hoeveel vrijheid werknemers willen houden over hun werkdag en hoeveel aanwezigheid werkgevers nodig vinden om een team goed te laten functioneren.

Want één ding lijkt duidelijk: na jaren waarin thuiswerken steeds normaler is geworden, is de vraag niet meer óf we thuis kunnen werken, maar hoeveel we daarvoor willen inleveren.

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