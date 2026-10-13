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Al jaren bij dezelfde verzekeraar? Dat kan je onnodig geld kosten

Heb je al jaren dezelfde verzekering zonder ooit naar de premie te kijken? Je bent niet de enige. Volgens de Autoriteit Financiële Markten is 68 procent van de Nederlanders met een inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering al ruim vijf jaar niet overgestapt.

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Veel mensen houden hun financiële zaken niet actief bij. Daardoor weten ze niet altijd precies welke verzekeringen ze hebben en of hun huidige verzekering nog bij hun situatie past. Dat blijkt uit de Consumentenmonitor 2026 van de AFM.

68 procent wisselt ruim 5 jaar niet van inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering

Wie jarenlang bij dezelfde verzekeraar blijft, betaalt niet automatisch te veel. Maar het kan wel betekenen dat je niet weet of er inmiddels een verzekering is die beter bij je wensen en budget past.

Je situatie kan in de loop der jaren veranderen. Misschien woon je inmiddels samen, ben je verhuisd of heb je andere spullen in huis. Het is daarom verstandig om af en toe te controleren of je verzekering nog aansluit bij wat je nodig hebt.

Ook de premie en de voorwaarden verdienen aandacht. Verzekeraars kunnen verschillende bedragen rekenen voor vergelijkbare verzekeringen. Let bij het vergelijken daarom niet alleen op de prijs, maar ook op wat er precies wordt vergoed en welk eigen risico geldt.

Ruim 40 procent van de 18- tot 34-jarigen heeft zich nooit in pensioen verdiept

Niet alleen verzekeringen krijgen weinig aandacht. Bijna een kwart van de Nederlanders heeft zich nog nooit verdiept in de eigen pensioensituatie. Onder mensen van 18 tot en met 34 jaar ligt dat aandeel zelfs boven de 40 procent. Ook weet ruim de helft van de niet-gepensioneerde deelnemers aan een pensioenregeling niet welk type regeling zij hebben of hebben gehad.

Volgens de AFM zijn mensen niet dagelijks bezig met hun bankrekening, verzekeringen en andere financiële producten. AFM-voorzitter Laura van Geest benadrukt daarom dat financiële producten en informatie moeten aansluiten bij de manier waarop mensen daadwerkelijk keuzes maken.

De cijfers laten zien dat financiële zaken gemakkelijk naar de achtergrond verdwijnen. Juist daarom kan het geen kwaad om af en toe stil te staan bij de vaste lasten. Want wie zijn verzekeringen jarenlang niet bekijkt, weet misschien ook niet of er inmiddels een voordeliger of beter passend alternatief is.

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