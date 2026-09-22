Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Canadees bedrijf staakt overnamepoging Arcadis en trekt bod in

Het Canadese bedrijf WSP Global staakt zijn pogingen om advies- en ingenieursbedrijf Arcadis over te nemen. WSP had langere tijd interesse in Arcadis, maar die onderneming sloeg tot twee keer toe biedingen af. De Canadezen hebben besloten om hun bod op het Nederlandse bedrijf in te trekken, werd dinsdag bekendgemaakt.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke transactie. „Wij benaderden Arcadis met de overtuiging dat een fusie tussen onze beide organisaties strategische en industriële voordelen heeft”, stelt topman Alexandre L’Heureux in een verklaring. „Hoewel die voordelen strategisch gezien overtuigend blijven, is een constructieve dialoog een noodzakelijke voorwaarde om een transactie verder te brengen.”

Arcadis wees de ongevraagde biedingen af omdat die volgens het bedrijf geen recht deden aan de werkelijke waarde van het bedrijf. De strategie van de Nederlandse onderneming om zelfstandig te opereren was volgens topvrouw Heather Polinsky de „meest effectieve weg om waarde te creëren voor onze aandeelhouders”, gaf zij eerder aan. In een Amerikaanse podcast noemde Polinsky de ongevraagde overnamepoging „opportunistisch” en „een beetje agressief”.

Een eventuele overname werd al bemoeilijkt nadat de grootste aandeelhouder van Arcadis eerder deze maand had verklaard voor het bevorderen van de continuïteit van Arcadis te staan. WSP bood eerst 48,50 euro per aandeel en verhoogde dat enkele weken later naar 51,50 euro, deels in cash en deels in aandelen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Vorige Volgende

Reacties