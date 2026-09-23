Wereldeconomie groeit harder dan gedacht door AI, maar hoge energieprijzen zorgen voor tegenwind
Investeringen in AI geven de wereldeconomie meer vaart dan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) eerder verwachtte. De organisatie verhoogt haar groeiraming voor 2026 naar 2,9 procent, maar dure energie zorgt tegelijkertijd voor hogere inflatie en minder optimisme over 2027.
De OESO verwacht dat de wereldeconomie in 2026 met 2,9 procent groeit. In juni ging de organisatie nog uit van 2,8 procent. Daarmee vallen de vooruitzichten voor dit jaar dus iets gunstiger uit dan enkele maanden geleden. De groei vertraagt wel ten opzichte van vorig jaar. In 2025 groeide de wereldeconomie nog met 3,4 procent.
Investeringen in AI helpen volgens de OESO om de economische groei dit jaar op peil te houden. Tegelijkertijd vormen de sterk gestegen energieprijzen een tegenwicht.
Dat is ook terug te zien in de verwachtingen voor 2027. De OESO rekent inmiddels op 3 procent economische groei, terwijl in juni nog 3,1 procent werd voorspeld.
OESO ziet conflict in Midden-Oosten als risico voor wereldeconomie
Een belangrijke onzekere factor is de verdere ontwikkeling van het conflict in het Midden-Oosten. Hoe dat conflict verloopt, kan gevolgen hebben voor de economische vooruitzichten en vormt volgens de OESO een belangrijk risico.
Ook de verwachtingen verschillen behoorlijk per grote economie. Voor de Verenigde Staten voorziet de organisatie een economische groei van 2,2 procent in 2026 en 2,1 procent in 2027.
In de eurozone gaat het een stuk langzamer. Daar verwacht de OESO voor zowel dit jaar als volgend jaar een groei van 1 procent. Vooral Duitsland en Italië laten volgens de vooruitblik maar beperkte groei zien.
China groeit naar verwachting aanzienlijk harder. De Chinese economie groeit dit jaar volgens de raming met 4,5 procent en in 2027 met 4,2 procent.
Hoge energieprijzen spelen op: OESO verwacht 4,1 procent inflatie in G20
Naast economische groei blijft inflatie een aandachtspunt. Vooral de hogere energieprijzen spelen daarbij een rol.
Voor de G20, de groep van grote economieën, verwacht de OESO dit jaar een inflatie van 4,1 procent. In 2027 moet die afnemen tot 3,6 procent.
Daarmee ontstaat een gemengd economisch beeld. AI-investeringen geven de wereldeconomie dit jaar meer steun dan eerder voorzien, maar tegelijkertijd drukken hoge energiekosten op de vooruitzichten. Voor 2027 is de OESO daardoor iets minder positief dan een paar maanden geleden.
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