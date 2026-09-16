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Redactie Geld & Carrière vandaag
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Stelling van de dag: ‘Het verplichte eigen risico in de zorg mag volgend jaar niet stijgen naar 400 euro’

Het kabinet is voornemens om het verplichte eigen risico voor zorgkosten in 2027 te laten stijgen naar 400 euro. De laatste verhoging was in 2016, toen steeg het bedrag van 375 naar 385 euro. Ook de zorgpremie zal stijgen, met zo’n 12,50 euro per maand.

De uitgaven aan de zorg behoren tot de hoogste van het kabinet en komen volgend jaar uit op 118 miljard euro. Het minderheidskabinet wil de zorg hervormen om het betaalbaar te houden. Het eigen risico stijgt met de inflatie mee.

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

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Redactie
Geschreven door Redactie

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