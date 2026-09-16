Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stelling van de dag: ‘Het verplichte eigen risico in de zorg mag volgend jaar niet stijgen naar 400 euro’

Het kabinet is voornemens om het verplichte eigen risico voor zorgkosten in 2027 te laten stijgen naar 400 euro. De laatste verhoging was in 2016, toen steeg het bedrag van 375 naar 385 euro. Ook de zorgpremie zal stijgen, met zo’n 12,50 euro per maand.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

De uitgaven aan de zorg behoren tot de hoogste van het kabinet en komen volgend jaar uit op 118 miljard euro. Het minderheidskabinet wil de zorg hervormen om het betaalbaar te houden. Het eigen risico stijgt met de inflatie mee.

'Het verplichte eigen risico in de zorg mag volgend jaar niet stijgen naar 400 euro' Kies een optie Eens, het is te hoog. Oneens, het stijgt mee met de inflatie, dus daar zit logica achter. Stem Eens, het is te hoog. Gestemd 79% Oneens, het stijgt mee met de inflatie, dus daar zit logica achter. Gestemd 21%

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties