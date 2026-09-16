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Rabobank zet vraagtekens bij economische ambitie kabinet: ‘Gaan we niet halen’

Het kabinet wil de Nederlandse economie jaarlijks met 1,5 procent laten groeien en trekt daarvoor miljarden uit. Volgens Rabobank zijn de aangekondigde investeringen alleen niet voldoende om die ambitie waar te maken. Er zouden jaarlijks gemiddeld zo’n 20 miljard euro aan extra investeringen nodig zijn.

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Dat zei Otto Raspe, hoofdeconoom bij RaboResearch, vandaag tijdens het Miljoenenontbijt in Amsterdam. De bijeenkomst van VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam vond plaats een dag nadat het kabinet op Prinsjesdag zijn plannen had gepresenteerd.

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Jaarlijks 20 miljard euro investeren

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag verschillende maatregelen aan die de economie moeten versterken. Zo wordt een Nationale Investeringsinstelling opgericht waarin 3,3 miljard euro wordt gestoken. Daarnaast komt 500 miljoen euro beschikbaar voor een speciaal agentschap dat toepassingen moet helpen klaarmaken voor de markt.

Toch is dat volgens Raspe niet voldoende om structureel een economische groei van 1,5 procent per jaar te bereiken. „Met de investeringen die we nu doen, gaan we die 1,5 procent structurele groei niet halen, denken wij.”

Om dat groeipercentage wel mogelijk te maken, zouden de overheid en het bedrijfsleven volgens hem gezamenlijk gemiddeld 20 miljard euro per jaar moeten investeren. Dat geld zou onder meer naar onderwijs, onderzoek en ontwikkeling moeten gaan.

Raspe noemt zo’n bedrag „fors, maar dan kom je net aan die 1,5 procent groei”.

Groei blijft voorlopig lager

De verwachtingen van Rabobank voor de komende tijd liggen onder de ambitie van het kabinet. De bank voorspelde onlangs voor dit jaar een economische groei van 1,3 procent. Volgend jaar zou die afzwakken naar 1,1 procent.

Dat de economie toch blijft groeien, komt volgens de bank vooral doordat consumenten en de overheid meer geld uitgeven.

Tegelijkertijd wees Raspe op een ontwikkeling die de financiële ruimte van Nederland kan beperken: de oplopende staatsschuld en de bijbehorende rentelasten.

Volgens de econoom kan Nederland op termijn jaarlijks zo’n 30 miljard euro kwijt zijn aan rente over de staatsschuld, mede als gevolg van de hogere rente. „Dat is 30 miljard die je niet kan investeren in de samenleving of de economie.”

200 miljard euro voor Defensie

Ook defensieminister Dilan Yeşilgöz (VVD) was aanwezig bij het Miljoenenontbijt. Zij keek terug op wat ze omschreef als moeilijke onderhandelingen over de Miljoenennota.

Een grote kostenpost voor de komende jaren is Defensie. Volgens Yeşilgöz gaat daar tot 2035 in totaal 200 miljard euro naartoe. „Dat is veel geld, maar als je kijkt naar wat we moeten doen en hoe snel, komen we net rond.”

Ook zij uitte zorgen over de economische positie van Nederland. Volgens de minister heeft het land in principe alles wat nodig is om internationaal tot de top te behoren, maar verliest Nederland terrein.

„Dat we alles in huis hebben om tot de besten van de wereld te horen, maar dat we van alle kanten worden ingehaald”, zei Yeşilgöz daarover. Zij wees onder meer op de hoeveelheid regelgeving en de hoge lasten in Nederland.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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