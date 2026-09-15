Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Prinsjesdag 2026 raakt je portemonnee: zorgpremie naar 169 euro en eigen risico naar 400 euro

Prinsjesdag 2026 brengt weinig financieel goed nieuws: de gemiddelde zorgpremie stijgt naar 169 euro per maand en het eigen risico naar 400 euro. Tegelijk daalt de koopkracht voor vrijwel alle groepen licht. Toch zijn er ook meevallers.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

In de video boven dit artikel zie je de troonrede van koning Willem-Alexander.

Koopkracht daalt in 2027 met 0,1 procent: wie merkt dat?

De koopkracht zal in 2027 voor vrijwel alle groepen in Nederland licht dalen (0,1 procent). De voornaamste oorzaak daarvan zijn hogere belastingen. Het minderheidskabinet besloot eind augustus extra geld vrij te maken om die daling wat te dempen. Over de verdeling van die ruim 1,5 miljard euro valt te praten, is op Prinsjesdag de boodschap aan de oppositie.

Zorgpremie naar 169 euro per maand, eigen risico stijgt naar 400 euro

Het verplichte eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar met de inflatie mee naar 400 euro. De zorgpremie zal 12,50 euro stijgen, denkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en zal daarmee uitkomen op 169 euro per maand.

De uitgaven aan de zorg behoren tot de hoogste van het kabinet en komen volgend jaar uit op 118 miljard euro. Het minderheidskabinet wil de zorg hervormen om het betaalbaar te houden.

Belastingen veranderen in 2027: voordeel aan de pomp, maar ook tegenvallers

Het kabinet wil de voorgenomen verhoging van de inkomstenbelasting iets matigen. Om de nog altijd hoge prijzen aan de pomp te verlichten, wordt de korting op de brandstofaccijnzen met een jaar verlengd.

Deze maatregelen worden onder meer gedekt met een hogere belasting op leidingwater en een lagere belastingkorting voor ouderen. Ook stijgt de ondergrens voor het hoogste tarief in de inkomstenbelasting volgend jaar niet mee met de inflatie. Mensen die veel verdienen, betalen daardoor over een groter deel van hun inkomen het toptarief.

Gepensioneerden gaan er gemiddeld genomen het meest op vooruit (0,3 procent). Dat komt vooral doordat veel pensioenen onder het nieuwe stelsel gaan vallen. Daarbij is, mits een pensioenfonds financieel gezond is, een eenmalige verhoging mogelijk. Een klein plusje is er ook voor mensen met de laagste inkomens (0,2 procent).

AOW-leeftijd stijgt niet en korting op uitkeringen gaat van tafel

De AOW-leeftijd zal niet stijgen, zoals het kabinet eerder van plan was. Ook is de korting op uitkeringen van de baan. Enkele andere ingrepen, waaronder de halvering van de WW-duur, worden met een jaar uitgesteld.

Kabinet trekt meer geld uit voor…

Onderstaande dingen zijn lastig te vertalen naar een directe impact op de burger, maar maken wel een belangrijk deel uit van de begroting.

Defensie

De begroting van Defensie groeit volgend jaar naar 28,9 miljard euro. Ongeveer de helft van dat bedrag gaat naar nieuw materieel, innovatie en vastgoed.

Infrastructuur

Er wordt 5,1 miljard euro extra uitgetrokken voor het Mobiliteitsfonds, waarmee veel infrastructuur wordt betaald, tot en met 2040. Dat geld moet bovenop de miljarden komen die in het coalitieakkoord al zijn afgesproken. Van de nieuwe pot geld gaat 1,5 miljard euro naar onderhoud van infrastructuur. Naar regionale bereikbaarheid gaat blijvend extra geld, oplopend tot 300 miljoen euro per jaar.

Basisvaardigheden in het onderwijs

Het is niet goed gesteld met de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren, is al gebleken. Mede daarom gaat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgend jaar 668 miljoen euro extra investeren in de verbetering van basisvaardigheden zoals taal en rekenen, en onderzoek. Ook worden scholen geholpen bij het gebruik van AI.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur en houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

Reacties