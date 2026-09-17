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Violet (31) betaalt 15.000 euro voor haar Spaanse bruiloft: vlak voor de grote dag gaat het mis

Violet (31) betaalde 15.000 euro aan voor haar bruiloft in Spanje. Twee maanden voor de grote dag stopte de locatie met reageren. Haar verloofde vloog naar Zuid-Spanje en ontdekte dat de trouwlocatie moest sluiten. Marianne Bendixen van Geld101 geeft tips.

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Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt.

Violet (31): „We waren al maanden bezig met de voorbereidingen voor onze bruiloft in Spanje. Alles moest daar plaatsvinden: de ceremonie, het diner en het feest. We hadden een prachtige locatie gevonden in het zuiden van het land. En nog beter was dat zij écht alles konden regelen voor ons: een weddingplanner, de aankleding, taart en het diner. Wij hoefden alleen maar onze wensen door te geven en verder aan niets te denken.

We hebben uiteindelijk een aanbetaling gedaan van 15.000 euro om alles vast te leggen. Dat was een flink bedrag, maar we snapten ook wel dat zij zekerheid wilden.

Trouwlocatie in Spanje reageert twee maanden voor bruiloft niet meer

Alles ging goed, we kregen af en toe een vraag of een update, maar toen wij twee maanden voor de bruiloft nog wat vragen hadden, kregen we opeens geen reactie meer. Eerst dachten we nog dat ze gewoon druk waren, maar toen ze na een week nog niet hadden gereageerd, voelde het echt niet goed.

Mijn, toen nog, verloofde Pim besloot een ticket te boeken naar Zuid-Spanje om te kijken hoe het ervoor stond en waarom ze niet reageerden. Eenmaal daar hoorde hij van een ander bedrijf in de buurt dat de locatie per direct moest sluiten en dat er al meerdere koppels daar aan de deur hadden gestaan. Pim wist niet wat hij hoorde en heeft daar direct contact opgenomen met een advocaat. Ze waren er immers vandoor met onze 15.000 euro aanbetaling.

Binnen twee maanden moet Violet haar hele bruiloft opnieuw regelen

Toen Pim weer terug was uit Spanje, moesten we alles opnieuw regelen. Een nieuwe trouwlocatie vinden die plek had binnen twee maanden? Dat was geen doen. Daarom hebben we uiteindelijk een mooie villa in de bergen gehuurd. Mijn ouders boden aan om drie weken voor de bruiloft daar alles op locatie te regelen: van taart tot chef-kok en van tafels en stoelen tot decoratie. Zij zijn echt de helden in dit verhaal.

Uiteindelijk was het alsnog een fantastisch feest, maar die 15.000 euro die we hebben aanbetaald, zijn we nog steeds kwijt. Omdat dit allemaal in het buitenland afspeelt, voelt het extra ingewikkeld. Je hebt te maken met andere regels, andere instanties en een partij die simpelweg niet meer bereikbaar is.

Violet is de aanbetaling van 15.000 euro nog altijd kwijt

De advocaat is inmiddels bezig met alles, dus daar zijn we blij mee, maar eerlijk gezegd verwachten we niet dat we het geld nog terugzien. We balen er enorm van. Niet alleen van het geld, maar ook van de stress in een periode die eigenlijk alleen maar leuk had moeten zijn.”

Tips van Marianne van Geld101: ‘15.000 euro aanbetaling is enorm veel geld’

Marianne Bendixen van Geld101 is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Bij een bruiloft in het buitenland is het begrijpelijk dat je graag kiest voor een partij die alles voor je regelt. Je bent niet ter plekke en het geeft rust als één locatie zegt: wij regelen alles. Maar juist als iets heel makkelijk klinkt, moet je extra goed kijken naar de voorwaarden, zeker als het om zulke grote bedragen gaat.

Grote aanbetaling

Een aanbetaling van 15.000 euro is enorm veel geld. Bij zo’n bedrag zou ik nooit alleen vertrouwen op mooie foto’s, goede mails of een fijn gevoel. Vraag altijd om een duidelijke overeenkomst, betalingsschema, annuleringsvoorwaarden en bewijs van wat er precies onder die aanbetaling valt. Betaal liever in meerdere termijnen, gekoppeld aan concrete stappen.

Zo controleer je een trouwlocatie in het buitenland vóór je betaalt

Controleer ook goed met wie je zaken doet. Bestaat het bedrijf officieel, zijn er recente reviews en kun je eventueel via een onafhankelijke weddingplanner, advocaat of lokale contactpersoon laten checken of de locatie betrouwbaar is? Een bruiloft is emotioneel, maar financieel gezien is het ook een grote aankoop. Juist daarom mag je kritisch zijn, veel vragen stellen en duidelijke zekerheden eisen.”

Marianne Bendixen deelt op Geld101 praktische tips over geld: van besparen en slimme deals tot extra inkomen verdienen. Met haar nuchtere kijk en ervaring helpt ze mensen om weer grip te krijgen op hun geld. Je kunt haar ook volgen op Instagram.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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