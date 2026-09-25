Liz (28) staat al 8 maanden 1000 euro in het rood: ‘Mijn salaris is na twee weken al op’
Na twee weken is het salaris van Liz (28) vaak al op. Inmiddels staat ze 1000 euro in het rood. Ze groeide op zonder financiële buffer en merkt dat ze dat patroon heeft overgenomen: „Mijn ouders leefden van week tot week.”
De inhoud van de boodschappentas wordt steeds kleiner, de rij voor de voedselbank langer. Vakantie is écht een luxe, net als het hebben van een spaarrekening. Wat kun je nog doen als je maar ‘In het rood’ blijft staan?
Naam: Liz (28)
Beroep: in loondienst bij de plaatselijke bakker (28 uur p.w.)
Woonsituatie: huurwoning (525 euro per maand)
Inkomsten: 1450 euro (exclusief huur- en zorgtoeslag)
Schuld: 1000 euro
In het rood
Wat voor rol speelde geld bij jullie thuis?
„Mijn ouders hadden allebei een uitkering. We kregen veel van de voedselbank en kleding kwam van mensen uit de omgeving. Juist daarom wil ik er nu netjes bij lopen, en geef ik soms iets te veel uit. Voor socialmedia-reclames ben ik erg gevoelig. Je wilt er goed uitzien, erbij horen. Dus als ik een influencer in zo’n leuk sportpakje zie, moet ik dat hebben. Maar trek ik het zelf aan, valt het toch tegen, en dan heb ik het alweer in de kast hangen. Veel bedrijven maken het namelijk lastig om te retourneren, en dan denk ik al snel: ‘Laat maar’. Al stuur ik ook regelmatig wél iets terug. Een nieuw paar schoenen, omdat ik er al 30 heb staan. Waarom ik het toch bestel? Dan heb ik mijn ‘shotje’ weer gehad.”
Hoe ben jij in het rood terechtgekomen?
„Vooral door de inflatie. Ik bleef dezelfde dingen doen als vroeger, terwijl de kosten daarvan omhoog zijn gegaan. Vorig jaar ben ik in een burn-out terechtgekomen. Om niet depressief te raken, ging ik dingen ondernemen. Lekker ergens eten met vriendinnen, een dagje weg. Een nieuwe outfit of schoenen kopen, dus. Ik stond een maand achter met de huur en heb er toen voor gezorgd dat ik 1000 euro in het rood kan staan bij de bank. Dat sta ik nu, acht maanden later, nog steeds.”
Welk gevoel krijg je als je naar jouw bankrekening kijkt?
„Onrust. Gaat mijn wasmachine kapot, dan zal ik met een bedrijf moeten werken dat aan Klarna doet; anders kan ik geen nieuwe kopen. Ook krijg ik stress als vriendinnen onverwacht iets willen doen aan het einde van de maand. Ik kan wel mee, maar dan moeten ze het voorschieten. Daardoor voelt het alsof je van gat naar gat gaat.”
Weet jouw omgeving van jouw situatie af?
„Ze weten dat ik het krap heb, maar niet dat ik in het rood sta. Ze zien natuurlijk ook dat ik gewoon leuke dingen doe en koop, en ik weet dat zij dan zullen zeggen: ‘Dit kun je beter laten’. Ik heb geen zin in dat belerende, ook al hebben ze gelijk. Misschien is het schaamte, maar als bijna 30-jarige vrouw zit ik gewoon niet te wachten op een standje. Ik wil hier zelf uit komen.”
Hoe zorg jij weer voor een positief banksaldo?
„Ik ga dit jaar niet op vakantie en gebruik mijn vakantiegeld om alle rekeningen af te lossen. Daarnaast ben ik begonnen aan een cursus rondom financiën, om meer bewustwording te creëren. Terug naar de basis: welke overtuigingen heb je over geld? Mijn ouders spaarden nooit en leefden van week tot week. Ik merk dat ik dit zelf heb overgenomen, terwijl ik gewoon een maandsalaris krijg. Dan is het na twee weken al op, maar er blijft wel een stuk maand over.
Ik ben begonnen met het dagelijks noteren van mijn financiën, werk met een weekbudget en laat mijn bankpas thuis als ik de stad in ga. Als je 10 euro cash meeneemt, is het ook echt op als je het uitgeeft. Ik wil mijn mindset omgooien: ik heb wél genoeg voor de hele maand, en het lukt mij wél om met mijn salaris rond te komen.”
Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.
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