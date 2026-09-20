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Annic (32) leent 1000 euro voor cadeau aan vriend: bijna jaar later betaalt ze het nog af

Een horloge van 1000 euro leek Annic (32) het perfecte cadeau voor haar nieuwe vriend. Er was alleen één probleem: ze kon het niet betalen. Bijna een jaar later loopt de lening ervoor nog steeds. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

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In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders.

Annic (32): „Toen ik mijn vriend leerde kennen, zat ik echt op een roze wolk. We deden veel samen, gingen regelmatig uit eten en verrasten elkaar graag. Het voelde alsof we allebei graag iets extra’s voor de ander wilden doen. Na een paar maanden verraste hij mij op mijn verjaardag ineens met een prachtige armband. Niet zomaar eentje, maar een designerarmband waarvan ik wist dat hij behoorlijk prijzig was. Ik schrok ervan, maar vond het ook ontzettend lief.

Annic leent 1000 euro voor een verjaardagscadeau

Een paar maanden later kwam zijn verjaardag eraan. Ik wilde hem ook iets geven waar hij echt van achterover zou slaan, alleen had ik daar eigenlijk helemaal het budget niet voor. Toch bleef dat idee in mijn hoofd zitten en daarom besloot ik uiteindelijk een horloge te kopen van 1000 euro. Omdat ik dit geld helemaal niet op mijn rekening had staan, besloot ik een lening te nemen. Op dat moment praatte ik het voor mezelf goed. Iets van 50 euro per maand zou ik toch wel kunnen missen?

In het begin voelde het alsof het allemaal wel meeviel, want 50 euro per maand klinkt niet als een enorm bedrag, maar iedere maand kwam die afschrijving weer voorbij. En iedere keer dacht ik: ik betaal nog steeds voor een verjaardagscadeau.

50 euro per maand wordt steeds grotere last

Ondertussen kwamen er ook andere uitgaven tussendoor. De energierekening ging omhoog, mijn auto moest naar de garage en ik wilde zelf ook nog sparen. Die 50 euro begon steeds meer te voelen als een last. Nu, bijna een jaar later, ben ik die lening nog steeds aan het aflossen.

Het meest confronterende is misschien nog wel dat zijn volgende verjaardag alweer bijna voor de deur staat. Waar ik vorig jaar dacht dat een duur cadeau indruk zou maken, moet ik nu eerlijk toegeven dat ik nog steeds bezig ben met het afbetalen van dat eerste cadeau.

Bijna een jaar later betaalt Annic het cadeau nog af

Ik heb hem inmiddels verteld hoe het zit en gezegd dat ik destijds veel te ver ben gegaan om hem iets bijzonders te geven. Hij moest er eigenlijk vooral om lachen en zei dat hij dat nooit van mij had verwacht. Achteraf schaam ik me er best voor. Niet omdat ik hem iets moois heb gegeven, maar omdat ik geld heb geleend voor iets wat helemaal geen noodzaak was.

Dit jaar krijgt hij gewoon iets wat binnen mijn budget past. En als dat minder spectaculair is, dan is dat maar zo.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Een cadeau van 1000 euro kopen terwijl je die 1000 euro niet hebt, klinkt als je het zo opschrijft natuurlijk niet als een heel goed idee. Maar ik vind vooral interessant hoe Annic op dat punt terechtkwam. Want dit verhaal gaat natuurlijk helemaal niet alleen over dat horloge. Er ging iets aan vooraf.

Haar vriend gaf haar een kostbare designerarmband. Daarmee werd – waarschijnlijk zonder dat hij dat zelf zo bedoelde – ineens een soort benchmark gezet. Dit is blijkbaar het niveau waarop wij elkaar cadeaus geven. En Annic legde die lat vervolgens ook voor zichzelf op dat niveau.

En dit gebeurt echt niet alleen bij cadeaus. Koop je een huis in een Vinex-wijk waar de buren allemaal een uitbouw, nieuwe keuken en prachtige overkapping hebben, dan kun je het gevoel krijgen dat dat is wat nodig is om ‘erbij’ te horen. Dat het normaal is om dat ook te hebben. En misschien is het wel gek als je het niet hebt. Hetzelfde geldt voor vakanties en auto’s. En bij cadeaus kan dat dus ook zo zijn.

‘Duur cadeau creëerde onbewust een nieuwe norm’

Voor je het weet laat je je uitgaven niet meer afhangen van je eigen financiële situatie, maar van wat in jouw omgeving de norm lijkt te zijn. En dat gaat goed, zolang je portemonnee die norm kan bijbenen. Annic kon dat niet en probeerde het verschil op te lossen met een lening.

Financiële gelijkwaardigheid in een relatie betekent natuurlijk niet dat je hetzelfde bedrag moet kunnen uitgeven. Misschien verdient de een meer, heeft de ander meer spaargeld of vindt een van jullie cadeaus simpelweg belangrijker. Een cadeau van 1000 euro krijgen, betekent niet dat 1000 euro vanaf dat moment ook jouw cadeaubudget moet zijn.

Zo pak je dat aan

1. Kijk naar je eigen portemonnee, niet naar die van de ander

Krijg jij een cadeau van 1000 euro? Hartstikke leuk. Maar dat betekent niet dat jij hetzelfde moet doen. Bepaal vooraf wat jíj comfortabel kunt missen en zoek binnen dat bedrag iets moois.

2. Kijk niet alleen naar het maandbedrag van een lening

‘50 euro per maand kan ik wel missen’ klinkt heel anders dan: ‘Ik leen 1000 euro voor een verjaardagscadeau en betaal daar waarschijnlijk ook nog rente en kosten over’. Kijk bij lenen daarom altijd naar het totale bedrag, de totale kosten én hoelang je eraan vastzit. Een maandbedrag kan iets wat eigenlijk helemaal niet binnen je budget past tóch betaalbaar laten voelen.

3. Leen bij voorkeur niet voor iets waarvan het plezier eerder voorbij is dan de afbetaling

Een noodzakelijke grote uitgave is één ding. Maar ruim een jaar betalen voor een verjaardag die allang voorbij is? Dat is een goede aanwijzing dat je toekomstige financiële ruimte hebt gebruikt voor iets wat je vandaag graag wilde.

Het mooie is dat Annic het inmiddels met haar vriend heeft besproken en ontdekt heeft dat die financiële wedloop vooral in haar eigen hoofd zat. Dat is een prettiger cadeau dan een horloge én bovendien een stuk goedkoper!”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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