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CPB rekent effect kortere WW door: zelfs halvering levert slechts 8000 extra voltijdbanen op

Een kortere WW zet werklozen financieel onder meer druk om sneller werk te vinden. Nieuwe berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB)) laten zien dat het effect beperkt blijft: een verkorting van de maximale uitkeringsduur levert structureel zo’n 8000 extra voltijdbanen op.

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Het CPB onderzocht op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verschillende manieren waarop de WW kan worden aangepast. Daarbij is zowel gekeken naar veranderingen in de maximale duur als naar de hoogte van de uitkering. De verschillende scenario’s zijn vergeleken met de huidige wettelijke regels.

WW van 24 naar 12 of 18 maanden: effect blijft rond 8000 voltijdbanen

Achter de berekeningen zit een relatief eenvoudig mechanisme. Als een werkloosheidsuitkering minder lang duurt of lager wordt, wordt de financiële prikkel om weer aan het werk te gaan groter.

Het verkorten van de maximale WW-duur leidt volgens het CPB daarom tot een beperkte stijging van de structurele werkgelegenheid. Het geschatte effect komt overeen met ongeveer 8000 voltijdbanen.

Veranderingen in de hoogte van de WW gedurende de eerste twee maanden hebben volgens het CPB veel minder invloed op de structurele werkgelegenheid.

Dat betekent overigens niet dat er onmiddellijk 8000 voltijdbanen bijkomen zodra de WW-duur wordt ingekort. Het CPB berekent het structurele effect: de situatie die ontstaat wanneer mensen hun gedrag volledig aan het nieuwe beleid hebben aangepast. Tijdelijke economische ontwikkelingen zijn daarbij buiten beschouwing gelaten.

Waarom zorgt een kortere WW volgens het CPB voor meer werkgelegenheid?

Er zit nog een belangrijke kanttekening aan de berekeningen. Het CPB houdt geen rekening met eventuele afspraken tussen werkgevers en werknemers om een versobering van de WW via cao’s gedeeltelijk te compenseren.

Als dergelijke afspraken worden gemaakt, verwacht het planbureau dat het uiteindelijke effect op de werkgelegenheid kleiner wordt.

Cao-afspraken kunnen effect van kortere WW weer verkleinen

Aanpassingen hebben vanzelfsprekend ook gevolgen voor de overheidsfinanciën. Een kortere of lagere WW zorgt structureel voor lagere uitgaven. Wordt de uitkering juist verhoogd, dan kost dat de overheid extra geld.

Ook hierbij gaat het om de situatie waarin de nieuwe regels volledig zijn ingevoerd en alle WW-gerechtigden eronder vallen.

Kortere WW verlaagt ook de uitgaven van de overheid

Voor het onderzoek heeft het CPB ook opnieuw gekeken naar de relatie tussen werkloosheidsuitkeringen en de tijd die mensen werkloos blijven. Daarvoor gebruikt het zogenoemde uitkeringselasticiteiten.

De schatting voor de maximale duur van een uitkering is aangepast van 0,3 naar 0,4. Volgens het CPB betekent dit dat wanneer de maximale uitkeringsduur met 1 procent wordt verlengd, de werkloosheidsduur naar schatting met 0,4 procent toeneemt.

Voor de hoogte van de uitkering blijft de schatting ongewijzigd op 0,8. Een 1 procent hogere uitkering hangt volgens het gebruikte model samen met een naar schatting 0,8 procent langere werkloosheidsduur.

De nieuwe schattingen zijn gebaseerd op recente internationale wetenschappelijke literatuur en het beperkte aantal beschikbare Nederlandse onderzoeken. Het CPB heeft ze in deze doorrekening voor het eerst gebruikt om de gevolgen voor de werkgelegenheid te berekenen en wil ze ook inzetten bij toekomstige analyses van beleid rond werkloosheidsuitkeringen.

De berekeningen laten daarmee vooral zien dat sleutelen aan de WW gevolgen kan hebben voor hoe snel mensen weer aan het werk gaan, maar ook dat de verwachte winst voor de totale werkgelegenheid bij een kortere maximale WW relatief beperkt blijft.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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