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CBS ziet inkomen huishoudens 0,7 procent stijgen, tegenover 2,9 procent een jaar geleden

Nederlandse huishoudens zagen hun reëel beschikbaar inkomen in het tweede kwartaal slechts 0,7 procent stijgen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een jaar eerder was dat nog 2,9 procent. Hogere lonen en uitkeringen zorgen dus nog wel voor groei, maar die remt stevig af.

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In het eerste kwartaal van dit jaar ging het nog om 2,2 procent.

Cao-lonen stijgen 4,3 procent, maar inkomen zelfstandigen daalt

Werknemers brachten gezamenlijk meer inkomen binnen. Hun totale beloning lag in het tweede kwartaal 5 procent hoger dan een jaar eerder. Dat kwam onder meer doordat de cao-lonen met 4,3 procent stegen. Ook waren er meer banen: het aantal banen van werknemers nam met 1,1 procent toe.

Niet iedere inkomstenbron ging omhoog. Het zogenoemde gemengd inkomen, waaronder onder meer inkomsten van zelfstandigen vallen, lag 2,2 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2025.

Uitkeringen stijgen 7,4 procent door onder meer hoger minimumloon

Daarnaast ontvingen huishoudens aanzienlijk meer aan sociale uitkeringen. Het totaalbedrag steeg met 7,4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Een verklaring daarvoor is het minimumloon, waaraan veel uitkeringen gekoppeld zijn. Dat lag 4,6 procent hoger dan een jaar geleden. Ook werden hogere pensioenen uitgekeerd. Volgens het CBS komt dat deels doordat pensioenfondsen die in 2026 overstapten naar het nieuwe pensioenstelsel hun uitkeringen relatief sterk verhoogden.

Tegenover de hogere inkomsten stonden ook hogere afdrachten. Huishoudens betaalden 6,2 procent meer aan belastingen en sociale premies.

Wat betekent ‘reëel beschikbaar inkomen’ eigenlijk?

De stijging van 0,7 procent betekent niet simpelweg dat er 0,7 procent meer euro’s op de bankrekening van ieder huishouden verschenen. Het CBS kijkt naar het netto beschikbaar inkomen van huishoudens en corrigeert dat vervolgens voor prijsstijgingen.

Het cijfer geeft daarmee een beeld van hoe het inkomen zich ontwikkelt als rekening wordt gehouden met wat mensen voor hun geld kunnen kopen. Het gaat bovendien om huishoudens als geheel. De persoonlijke financiële situatie kan uiteraard anders uitpakken.

Hypotheekschuld stijgt naar 948 miljard euro

Het CBS keek ook naar de schulden van huishoudens. De totale woninghypotheekschuld nam in het tweede kwartaal met 12 miljard euro toe ten opzichte van het eerste kwartaal. Daarmee kwam de hypotheekschuld uit op 948 miljard euro.

Volgens het CBS hangt die stijging samen met hogere huizenprijzen en het grotere aantal verkochte woningen.

Ook afgezet tegen de omvang van de Nederlandse economie liep de hypotheekschuld iets op. In het tweede kwartaal bedroeg deze 80 procent van het bruto binnenlands product (bbp), tegenover 79,6 procent een jaar eerder.

De portemonnee van Nederlandse huishoudens ging er onderaan de streep dus iets op vooruit, maar de inkomensgroei is duidelijk minder sterk dan een jaar geleden.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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