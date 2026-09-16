Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Amerikaanse centrale bank verhoogt rente tegen hoge inflatie

De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met een kwart procentpunt om de hardnekkig hoge inflatie in de Verenigde Staten te bestrijden. De renteverhoging door de Federal Reserve was algemeen verwacht op de financiële markten. Het is voor het eerst sinds juli 2023 dat de rente in ’s werelds grootste economie wordt verhoogd.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Het besluit werd unaniem genomen door de beleidsmakers van de Fed. Het belangrijkste rentetarief in de VS gaat nu naar een niveau tussen de 3,75 en 4 procent. Met de verhoging gaat de Amerikaanse centrale bank wel in tegen de uitdrukkelijke wens van president Donald Trump voor een lage rente. Trump vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld zouden moeten zijn.

Het is voor het eerst sinds het aantreden van voorzitter Kevin Warsh in mei dat de Fed met een verhoging komt. Trump had vaak felle kritiek op zijn voorganger Jerome Powell, omdat die de rente niet sterker wilde verlagen. Warsh werd door Trump voorgedragen als Fed-voorzitter.

De Fed voorziet voor later dit jaar nog een keer een renteverhoging met een kwart procentpunt. In de voorgaande vijf vergaderingen werd de rente ongewijzigd gelaten. De laatste keer dat de Fed de rente verlaagde, was in december. Dat was toen de derde verlaging op rij.

De inflatie in de VS bedroeg in augustus 3,4 procent op jaarbasis. De inflatie wordt vooral gestuwd door de gestegen brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Fed mikt op een inflatie van circa 2 procent.

Met de verhoging volgt de Fed het voorbeeld van de Europese Centrale Bank (ECB). Die kwam vorige week met de tweede renteverhoging van dit jaar tegen de hoge inflatie.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties