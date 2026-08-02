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De Financiële fout van Eric (50): ‘Ik betaalde de particuliere studie van mijn zoon, maar hij stopte halverwege het schooljaar’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Eric (50), die investeerde in de opleiding van zijn zoon, die zijn dure studie helaas niet zo serieus nam. Lesley Echteld van De Gezinsportemonnee deelt haar tips over deze financiële misser.

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Eric (50): „Mijn zoon was 18 toen hij na de middelbare school moest kiezen wat hij wilde gaan doen. Al zijn vrienden gingen direct studeren en hij wilde vooral niet achterblijven. Uiteindelijk koos hij voor een particuliere opleiding in de stad waar wij wonen. Het was zeker niet goedkoop, maar het was wel een studie die hem echt interessant leek. De kosten waren flink: ruim 12.000 euro per jaar.

We hebben er goed over gesproken. Ik heb gezegd: als je dit doet, moet je het wel echt afmaken. Dan wil ik je ook helpen om dit mogelijk te maken.

Flinke investering

Ik heb toen besloten om hem financieel te ondersteunen. Het inschrijfgeld heb ik direct betaald en daarna heb ik ook alvast een groot deel van het eerste jaar overgemaakt. In totaal ging het om zo’n 6750 euro.

Het voelde als een investering in zijn toekomst. Hij was gemotiveerd, enthousiast en begon vol goede moed aan de opleiding. Alleen begon het na twee maanden te kantelen. Hij vond de studie toch minder interessant dan gedacht. De stof viel tegen, de sfeer op school ook en daarnaast zou het niveau niet bij hem passen.

Stoppen met de opleiding

Op een dag kwam hij thuis met de mededeling dat hij ermee stopte, zomaar. Nog geen drie maanden na de start. Ik was woedend. Niet eens zozeer omdat hij stopte, maar vooral omdat er zo licht over werd gedacht.

We hebben een paar dagen nauwelijks met elkaar gesproken. Je voelt je dan toch een beetje machteloos: je hebt ergens flink in geïnvesteerd en er wordt vervolgens zo makkelijk over gedaan. Maar uiteindelijk verandert boos zijn ook niets aan de situatie. Het geld is weg en de studie ook.

Op eigen kosten

Hij gaat komend schooljaar opnieuw studeren, maar dit keer betaalt hij het zelf. Ik heb gezegd dat ik dit niet nog een keer op deze manier doe. Ik lijk wel gek. Misschien neemt hij zijn studie dan een beetje serieuzer. We gaan het zien.”

Tips van Lesley van De Gezinsportemonnee

Lesley Echteld van De Gezinsportemonnee is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Een opleiding voor je kind betalen voelt vaak als een investering in zijn of haar toekomst. Toch is het goed om te beseffen dat een studiekeuze op jonge leeftijd niet altijd de juiste blijkt. Uit cijfers blijkt dat ongeveer een kwart tot een derde van de studenten in het eerste jaar stopt of overstapt naar een andere opleiding. Dit is vervelend, maar zeker niet uitzonderlijk.

Maak vooraf duidelijke afspraken

Juist daarom is het verstandig om vooraf duidelijke afspraken te maken. Bespreek wat je van elkaar verwacht als ouder en kind, zeker wanneer het om grote bedragen gaat. Financiële ondersteuning kan een mooie kans bieden, maar mag ook gepaard gaan met verantwoordelijkheid en inzet.

Daarnaast is het verstandig om niet direct grote bedragen vooruit te betalen als dat niet noodzakelijk is. Door per maand, kwartaal of studieperiode te betalen, beperk je het financiële risico wanneer een opleiding toch niet blijkt te passen. Controleer ook altijd de voorwaarden voor eventuele terugbetaling bij tussentijds stoppen.

Belangrijke les

Tot slot kan het waardevol zijn om je zoon of dochter zelf een deel van de kosten te laten dragen. Wie zelf financieel bijdraagt aan een opleiding, denkt vaak bewuster na over de keuze en voelt meer verantwoordelijkheid om de studie serieus te volgen. Een verkeerde studiekeuze is nooit leuk, maar kan ook een belangrijke les zijn. De belangrijkste financiële les voor ouders: investeer in de toekomst van je kind, maar zorg ervoor dat je daarbij ook je eigen financiële risico’s beperkt.”

De Gezinsportemonnee is een online platform over geldzaken, besparen en gezinsfinanciën, opgericht door Lesley Echteld om het taboe op geld te doorbreken. Vanuit haar ervaring als moeder van vijf kinderen deelt zij praktische en toegankelijke tips waarmee gezinnen meer grip krijgen op hun financiën. Haar kracht ligt in het vertalen van financiële onderwerpen naar herkenbare situaties uit het dagelijks leven.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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