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Zoveel geld bespaar je met een elektrische barbecue ten opzichte van barbecueën op houtskool

Wie vandaag of morgen in de warmte gaat genieten van de barbecue, mag hopen dat hij een elektrisch exemplaar heeft. Elektrisch barbecueën bespaart namelijk een hoop ten opzichte van je vlees garen op houtskool, berekende Overstappen.nl.

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Het vergelijkingsplatform voor vaste lasten heeft berekend dat elektrisch barbecueën 76 procent goedkoper is dan barbecueën op houtskool. Eén keer elektrisch smikkelen en smullen kost 1,30 euro, tegenover 4 euro op propaangas en 5,40 euro met houtskool. Tel uit je winst, al moet je dan natuurlijk wel al een elektrische barbecue hebben.

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Houtskoolbarbecue verplicht uit laten bij gevaar

Met de huidige hitte is barbecueën overigens niet altijd veilig, als we kijken naar bosbrandgevaar. Een camping op de Veluwe heeft daar in elk geval regels over opgesteld. Bij gevaar voor een natuurbrand wordt aan de campinggasten vriendelijk maar stellig gevraagd om de houtskoolbarbecue uit te laten, schreef Metro vandaag. Als je bovenstaande bedragen leest, komt dat wel weer goed uit. Zeker voor mensen die ‘s zomers de barbecue vaak aanzetten, kan dat volgens Overstappen.nl op jaarbasis veel geld schelen.

Barbecue op houtskool de duurste optie, verschil loopt op

Van de drie opties is een barbecue op houtskool dus de duurste per sessie. Het verschil komt doordat een elektrisch apparaat nauwelijks energie verspilt. Bijna alle gebruikte energie wordt omgezet in warmte, terwijl bij barbecues op houtskool en gas een groot deel van de warmte ontsnapt.

Een enkele keer een elektrische barbecue aanzetten, scheelt niet meteen veel in de portemonnee. Maar bij vijftien keer barbecueën tijdens een seizoen loopt het verschil snel op. Voor barbecueën op houtskool betaalt een huishouden dan 81 euro aan energie, bij gas 60 euro en bij elektriciteit 19,50 euro. Wie het hele seizoen op houtskool barbecuet, betaalt dus ruim vier keer zoveel voor de benodigde energie als iemand met de elektrische variant.

Hoe zit het dan met aanschaf en onderhoud?

Naast de energiekosten maken ook de aanschaf- en onderhoudskosten van de barbecue deel uit van de totale kosten. Ga je uit van de gemiddelde levensduur en jaarlijkse onderhoudskosten per type barbecue, dan komt de afschrijving per jaar uit op 18,75 euro voor elektrisch, 25 euro voor gas en 6,67 euro voor houtskool. Aan het onderhoud is een huishouden 10 euro per jaar kwijt bij een elektrische barbecue, 25 euro bij gas en 5 euro bij houtskool.

Tellen we de kosten voor energie, afschrijving en onderhoud bij elkaar op, dan komt een elektrische barbecue uit op 48,25 euro per jaar. Een gasbarbecue kost in totaal 110 euro per jaar en een houtskoolbarbecue 92,67 euro. Ondanks de hogere afschrijvingskosten van een elektrische barbecue ten opzichte van houtskool, vanwege de duurdere aanschaf, blijft elektrisch barbecueën de goedkoopste optie over een heel seizoen.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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