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Werkend Nederland zet ambitie graag even in de koelkast, vooral 25- tot 34-jarigen wekelijks ‘mentaal uitgeput’

‘Ambitie hebben’, dat waren twee woorden die jarenlang bijna bij ons werk hóórden. Zonder ambitie had je geen toekomst, geen uitdaging, geen lol in het werk. Maar wat blijkt nu, door allerlei ontwikkelingen in de wereld? We zetten die gedachte massaal even op pauze, vooral om een burn-out te voorkomen.

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Dat blijkt in ieder geval uit onderzoek van trainingsinstituut de Baak onder ruim duizend werkende Nederlanders. 67 procent van de deelnemers ervaart de wereld als onzekerder dan drie jaar geleden. Voor 38 procent heeft dit invloed op hoe zij zich voelen in hun werk. Vooral jongere werknemers tot 34 jaar geven aan dat het hun functioneren beïnvloedt.

Ambitie op een laag pitje, liever gewoon zekerheid

Een derde van alle werknemers voelt zich wekelijks mentaal uitgeput (dan heb je al snel een kort lontje, schreef Metro eerder). Bij jonge werknemers van 25 tot 34 jaar ligt dat percentage nog hoger: 42 procent. Precies de helft van werkend Nederland heeft meer behoefte aan rust en stabiliteit. Die behoefte is ook terug te zien in de keuzes die werknemers maken. Zij geven vaker de voorkeur aan zekerheid dan aan groei. Een derde heeft, al dan niet tijdelijk, ambitie op een laag pitje gezet. Overprikkeld raken of een burn-out krijgen, moet zo worden voorkomen.

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Wereld zorgt ervoor dat we anders naar ambitie kijken

Het onderzoek schetst een beeld van werknemers die de onzekerheid in de wereld niet alleen om zich heen zien, maar ook meenemen naar de werkvloer. Dat verandert de manier waarop mensen naar werk, ontwikkeling en ambitie in hun eigen loopbaan kijken.

Godfried IJsseling, Leading Trainer bij de Baak: „We leven in wat je gerust een ‘permacrisis’ kunt noemen. Dat is een aaneenschakeling van geopolitieke spanningen, economische onzekerheid en maatschappelijke onrust. Die opeenstapeling zorgt ervoor dat veel mensen het gevoel hebben voortdurend te moeten reageren op de gebeurtenissen. Er blijft te weinig ruimte over voor proactiviteit en eigen initiatief. In trainingen zien we dat mensen daardoor behoefte hebben aan rust en ruimte om te reflecteren en zo weer regie te krijgen over wat wél binnen hun invloed ligt.”

Onzekerheid op de werkvloer, maar ook generatieverschillen

Onzekerheid neemt toe met de leeftijd: van 53 procent onder jongeren (tot 34 jaar) tot 79 procent onder 50-plussers. Geopolitieke spanningen vormen de grootste bron van zorgen: 61 procent noemt dit als belangrijkste factor, gevolgd door maatschappelijke spanningen en economische onzekerheid. Oudere werknemers maken zich vaker zorgen over geopolitiek, maar juist jongeren voelen de impact op hun werk. Zij geven drie keer zo vaak aan dat de staat van de wereld hun functioneren beïnvloedt. Daarnaast ervaart een derde van hen onrust door werkdruk, tegenover een vijfde van de oudere werknemers.

De helft van de werknemers geeft aan meer behoefte te hebben aan rust en stabiliteit. Minder druk is nu even belangrijker dan nieuwe uitdagingen en ambitie. Een kwart van de werknemers geeft aan voorzichtiger te zijn in het zetten van carrièrestappen. Tegelijkertijd geeft 16 procent aan weinig tot geen grip te ervaren op de eigen toekomst.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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