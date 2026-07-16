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Bosbranden op je vakantiebestemming? Dit is wanneer je verzekering wél en niet uitkeert

Wie vanwege een natuurbrand eerder van zijn vakantiebestemming vertrekt, krijgt die extra kosten meestal niet vergoed. Uit een analyse van Overstappen.nl blijkt dat een reisverzekering vaak pas uitkeert na een officieel evacuatiebevel.

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Ook in Nederland is er een verhoogd risico op natuurbranden, schreef Metro eerder.

Wanneer vergoedt de reisverzekering extra reis- en verblijfskosten?

Wie besluit een vakantieadres te verlaten vanwege rook, angst of een naderende natuurbrand, heeft doorgaans geen recht op een vergoeding van extra reis- en verblijfskosten. Pas wanneer de autoriteiten of de alarmcentrale opdracht geven om te evacueren, vallen die kosten meestal onder de zogenoemde SOS-dekking van de reisverzekering.

Ook wanneer voor een gebied al een negatief reisadvies geldt, bijvoorbeeld code rood vanwege natuurbranden, zijn verzekeraars meestal duidelijk: schade die daarna ontstaat, wordt in veel gevallen niet meer vergoed.

Jeremy Broekman, expert schadeverzekeringen bij Overstappen.nl, benadrukt daarom hoe belangrijk het is om eerst contact op te nemen met de alarmcentrale. „Bij een natuurbrand is belangrijk om te onthouden: alleen een officieel evacuatiebevel van de lokale autoriteiten, of overleg met de alarmcentrale, bepaalt of kosten worden vergoed. Neem bij twijfel daarom altijd eerst contact op met de alarmcentrale, voordat je zelf kosten maakt.”

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Wanneer keert een annuleringsverzekering wél uit?

Een annuleringsverzekering biedt alleen in specifieke situaties dekking. Bijvoorbeeld wanneer een accommodatie door brand onbewoonbaar of onbereikbaar is geworden, of als de reis voortijdig moet worden afgebroken.

Zijn er wel bosbranden in de regio, maar is de geboekte accommodatie gewoon bereikbaar en intact? Dan geeft dat volgens de polisvoorwaarden meestal geen recht op een vergoeding.

Bij een pakketreis geldt bovendien een andere regeling. Als een natuurramp gevolgen heeft voor de reis, is in eerste instantie de reisorganisatie verantwoordelijk voor een oplossing of financiële afhandeling. De annuleringsverzekering keert in dat geval doorgaans niet uit.

De afgelopen dagen zijn er flinke natuurbranden geweest ten zuiden van Parijs, schreef Metro eerder.

Bagage beschadigd of medische hulp nodig: wat wordt vergoed?

Ontstaat er door een natuurbrand schade aan persoonlijke spullen, dan kan die schade onder de bagagedekking van de reisverzekering vallen. Wel geldt meestal een maximaal verzekerd bedrag en houden verzekeraars rekening met de dagwaarde van beschadigde spullen. Ook kan een eigen risico van toepassing zijn.

Wie tijdens een natuurbrand medische hulp nodig heeft, kan daarvoor terecht bij de zorgverzekering. De basisverzekering vergoedt spoedeisende zorg wereldwijd, maar slechts tot het bedrag dat een vergelijkbare behandeling in Nederland zou kosten. Zijn de medische kosten in het buitenland hoger, bijvoorbeeld in een privékliniek, dan moet het verschil vaak zelf worden betaald, tenzij er een aanvullende verzekering met buitenlanddekking is afgesloten.

Waarom code rood grote gevolgen heeft voor je verzekering

Volgens Overstappen.nl is het verstandig om vóór vertrek altijd het actuele reisadvies te controleren. Dat kan namelijk grote gevolgen hebben voor de dekking van de verzekering.

Broekman waarschuwt: „Een negatief reisadvies, zoals code rood, verandert de situatie voor je verzekering volledig. Reis je toch naar zo’n gebied, dan sluiten verzekeraars schade door de natuurbrand vrijwel altijd uit. Controleer daarom altijd het geldende reisadvies. Meld een acute situatie direct bij de alarmcentrale.”

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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