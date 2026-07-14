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Waarom een liter benzine tanken in Spanje bijna 1 euro goedkoper is dan in Nederland, volgens de ANWB

Niet Luxemburg, niet België, maar Spanje is het goedkoopste land als het om tanken gaat. Dat geldt in ieder geval sinds gisteren. Waarom is dat toch? Het antwoord komt van de ANWB.

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Met de oplopende spanningen tussen Amerika en Iran is het tanken van benzine en diesel vandaag wéér duurder geworden. Althans, in Nederland. De ANWB bracht gisteren naar buiten dat Spanje nu het goedkoopste land van Europa is om te tanken. Dat geldt zowel voor diesel als voor benzine. Nederlandse automobilisten doen in deze dure tijden volop aan ‘tanktoerisme‘, maar om er nu helemaal voor naar Spanje te rijden…

Tanken in Spanje soms goedkoper dan 1,50 euro per liter

Maar hoe zit het nu eigenlijk, dat grote verschil in de prijzen bij het tanken? In een video van De Telegraaf – hierboven te zien – hoor je Sanne Over van de ANWB daarover. Volgens de woordvoerder van de organisatie kost een liter benzine in Spanje langs de snelweg nu 1,65 euro (in Nederland ruim 2,40 euro, red.). Tanken ‘van de snelweg af’ kost in het Zuid-Europese land 1,50 euro of minder.

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Dat Spanje bij het tanken nu zelfs goedkoper is dan ’tankwalhalla’ Luxemburg, verbaast Sanne Over ook wel. „Luxemburg was jarenlang de goedkope tankoptie voor Nederlanders die op vakantie gaan. Het komt met name door de accijns. Er is een Europees minimumtarief dat geldt, maar lidstaten hebben de vrijheid om daarboven zelf de hoogte van de accijns vast te stellen. Juist die beleidsruimte zorgt voor de grote verschillen die we tussen de Europese landen zien.”

Het duurste land aan de pomp? Nederland…

Naast Nederland onderzocht de ANWB acht andere populaire landen qua prijzen voor tanken. „Daar waar we deze zomer volop naartoe gaan.” Wat is de positie van Nederland tussen landen als België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en dus Spanje? Over: „Nederland komt als duurste onderzocht land uit ons prijsonderzoek. In eigen land ben je het duurst uit aan de pomp.”

De ANWB adviseert Nederlanders die op vakantie gaan en een wat krappe portemonnee hebben, de tank bij vertrek niet langs de snelweg vol te gooien. „Dat kan in je portemonnee flink verschillen.” Dat geldt overigens ook voor tanken langs de snelweg in andere landen, met bijvoorbeeld grote verschillen in Duitsland en Oostenrijk.

In de video vertelt Sanne Over ook over de prijzen van het laden van elektrische auto’s in de diverse landen.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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