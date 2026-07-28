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Gebruik je vaak deze verzorgingsproducten? Dan betaal je later dit jaar mogelijk meer

Gebruik je regelmatig Dove, Vaseline, Axe of andere verzorgingsproducten van Unilever? Dan is de kans groot dat je daar later dit jaar meer voor gaat betalen. De fabrikant verwacht dat prijsverhogingen in de tweede helft van 2026 een belangrijkere bijdrage gaan leveren aan de omzet.

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Dat maakte Unilever bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Volgens het concern blijven de economische omstandigheden onzeker en zorgen hogere kosten ervoor dat prijsverhogingen waarschijnlijk nodig zijn. Eerder waarschuwde het bedrijf al dat de oorlog in het Midden-Oosten de kosten opdrijft.

Tot nu toe kochten consumenten vooral méér

Opvallend is dat de omzetgroei dit jaar tot nu toe nauwelijks het gevolg was van hogere prijzen. In de eerste helft van 2026 droegen prijsverhogingen slechts 0,6 procent bij aan de onderliggende omzetgroei van bijna 5 procent.

De grootste aanjager was dat consumenten simpelweg meer producten kochten. In het tweede kwartaal steeg het aantal verkochte producten met 5,5 procent. Volgens Unilever is dat de sterkste volumegroei in meer dan tien jaar.

Omzet omhoog, winst iets lager

In de eerste zes maanden van het jaar behaalde Unilever een omzet van 26 miljard euro, een stijging van 0,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De nettowinst daalde met 3,5 procent naar 3,3 miljard euro. Dat kwam vooral door ongunstige wisselkoersen, die een negatief effect hadden op de resultaten.

Prijsstijging verzorgingsproducten

Door de sterke eerste jaarhelft heeft Unilever zijn verwachtingen voor heel 2026 verhoogd. Het bedrijf rekent nu op een onderliggende omzetgroei van 4 tot 6 procent. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de invloed van overnames, de verkoop van bedrijfsonderdelen en wisselkoersen.

Volgens Unilever zal de omzetgroei in de tweede helft van het jaar vaker afkomstig zijn van prijsverhogingen dan van extra verkochte producten. Hoeveel duurder de producten zullen worden, is nog niet bekend.

Meer focus op verzorgingsproducten

Unilever richt zich steeds meer op verzorgings- en schoonheidsproducten, zoals huidverzorging, deodorant en tandpasta. Tegelijkertijd neemt het concern afscheid van een groot deel van zijn voedingsmiddelentak.

In maart kondigde Unilever aan merken als Knorr en Calvé te verkopen aan het Amerikaanse McCormick. De deal heeft een waarde van ongeveer 39 miljard euro en moet binnen een jaar zijn afgerond.

Topman Fernando Fernandez is tevreden over de resultaten. „Deze resultaten tonen aan dat we in staat zijn om goede prestaties te blijven leveren terwijl we onze portefeuille herstructureren”, zegt hij.

Wat dit precies voor de portefeuille van de consument betekent, moet nog blijken.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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