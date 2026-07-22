Deze verborgen kosten van 2 tot 4 euro betaal je als je eten bij Thuisbezorgd bestelt
Zie jij weleens ‘service’ of iets anders vaags bij je bestelling staan, als je een maaltijd bij Thuisbezorgd bestelt? Dat kan kloppen. De Consumentenbond roept maaltijdbestelplatform Thuisbezorgd.nl op te stoppen met het in rekening brengen van verborgen kosten. Dat maakt de bond vandaag bekend.
De bedragen – 2 tot 4 euro – lijken klein per bestelling, zeker als je voor 1525 euro aan eten bestelt, zoals vorig jaar een keer in Noord-Brabant gebeurde. Maar de Consumentenbond schat dat het bezorgbedrijf klanten zo honderden miljoenen euro’s extra heeft laten afrekenen.
Extra kosten bij Thuisbezorgd zie je eerst niet
Het gaat om Thuisbezorgd-kosten voor ‘verplichte service’, tasjes, plastic verpakkingen en saus. Die kosten zijn vroeg in het bestelproces niet te zien, maar duiken pas aan het eind van je bestelling op. De belangenbehartiger van consumenten wil dan ook dat Thuisbezorgd met een vorm van compensatie komt en is daarover met het platform in gesprek.
Prijzen Thuisbezorgd maandenlang in de gaten gehouden
Onderzoekers van de Consumentenbond hielden het bestelproces en de prijzen bij Thuisbezorgd de voorbije maanden scherp in de gaten. Ze ontdekten dat consumenten vaak te maken kregen met 2 tot 4 euro aan verborgen kosten. Aangezien dit waarschijnlijk al meerdere jaren gebeurt en de site miljoenen gebruikers telt, schat een woordvoerster dat het totale bedrag aan verborgen kosten in de honderden miljoenen euro’s loopt.
Wat wil de Consumentenbond nu?
De bond zint volgens de woordvoerster niet op een schadevergoeding van die genoemde honderden miljoenen euro’s. „Wel willen we dat er een compensatie komt die recht doet aan de situatie. Hoe precies kunnen we nog niet zeggen.” Of de inspanningen van de bond daadwerkelijk tot een compensatie voor consumenten zullen leiden, durft ze nog niet aan te geven.
De Consumentenbond deed ook onderzoek naar Uber Eats en zag daar eveneens verborgen kosten. Uber Eats heeft in juni echter al aanpassingen doorgevoerd. De bond is nog wel in gesprek met dat platform over verdere verbeteringen en een gebaar richting consumenten.
Nog een Thuisbezorgd-truc
De Consumentenbond wil mensen ook waarschuwen voor mogelijke nepkortingen bij Thuisbezorgd. Onderzoekers zagen bijvoorbeeld ergens Indiase hapjes die eerst 3,75 euro kostten en daarna ‘in de aanbieding’ gingen, met een prijsverlaging van 7,50 naar 6 euro. „Hoewel er geadverteerd werd met een fikse korting, ging de prijs juist flink omhoog.” Dit soort praktijken kwam de bond bij Uber Eats niet tegen.
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