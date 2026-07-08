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Overstap van variabel naar vast energiecontract kan je tot 430 euro opleveren

Wie een variabel energiecontract heeft, loopt honderden euro’s per jaar mis. Huishoudens met zo’n contract kunnen mogelijk tot ruim 400 euro per jaar besparen door over te stappen naar een vast energiecontract.

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De besparing komt vooral door de hoge eenmalige welkomstbonussen die energieleveranciers aanbieden, in combinatie met vaak lagere energietarieven. Daardoor kan het financieel aantrekkelijk zijn om opnieuw naar het eigen energiecontract te kijken.

Bij een variabel contract staan de prijzen voor stroom en gas niet vast. Leveranciers kunnen de tarieven van dit contract meerdere keren per jaar veranderen. Volgens de Consumentenbond doen zij dat meestal ieder kwartaal.

Variabele energiecontracten aanpassen

Dat blijkt uit een analyse van vergelijker Gaslicht.com. De vergelijker komt nu met het onderzoek, omdat veel energieleveranciers rond 1 juli de tarieven van variabele contracten aanpassen.

Ongeveer 2,6 miljoen Nederlandse huishoudens hebben een variabel energiecontract. Dat is zo’n 37 procent van het totaal, blijkt uit gegevens van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). De meeste huishoudens hebben een vast contract (56 procent). 8 procent heeft een dynamisch contract.

Energiecontracten vergelijken: met een variabel contract kom je duurder uit

Volgens Gaslicht.com is dit hét moment om energiecontracten opnieuw te vergelijken. Ook de ACM en de Consumentenbond wijzen er al langer op dat huishoudens door het vergelijken van contracten flink kunnen besparen. De energievergelijker bracht daarom in kaart hoeveel voordeel consumenten mogelijk kunnen behalen wanneer zij overstappen van een variabel naar een vast energiecontract. Die besparing kan oplopen tot ongeveer 430 euro per jaar, schrijft RTL Z.

Wie een variabel contract heeft, kan doorgaans op elk moment overstappen zonder een opzegboete te betalen. De grootste besparing zit vooral in de eenmalige welkomstbonussen die energieleveranciers aanbieden bij vaste contracten. Deze kortingen kunnen oplopen tot ruim 400 euro en worden meestal aan het einde van de contractperiode uitgekeerd. Huishoudens met een variabel contract lopen deze bonus vaak mis.

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Ook lagere tarieven bij vast contract

Ook de prijzen van stroom en gas bij een vast contract liggen gemiddeld lager. Het gemiddelde gastarief van nieuwe aangeboden variabele contracten ligt op dit moment rond de 1,42 euro per kubieke meter. Bij een eenjarig vast contract gaat het om een gemiddeld gastarief van ongeveer 1,36 euro per kubieke meter, waarbij de voordeligste aanbiedingen rond ongeveer 1,27 euro per m3 liggen.

Een huishouden met gemiddeld energieverbruik betaalt bij de huidige variabele tarieven van Essent naar schatting 2200 tot 2300 euro per jaar. Met een vast contract kan datzelfde huishouden uitkomen op ongeveer 1870 tot 1900 euro, inclusief welkomstbonus.

Na het aflopen van een vast contract wordt het contract van huishoudens automatisch omgezet in een variabel contract als zij dit niet actief aanpassen. Veel mensen hebben dat niet door en houden jarenlang zo’n variabel contract aan, aldus Ben Woldring van Gaslicht.com.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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