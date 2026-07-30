Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vacature: Metro zoekt een freelance social-videoverslaggever

Social media zijn inmiddels de belangrijkste plek waar jongeren hun nieuws vandaan halen. Voor Metro zoeken we daarom een bedreven, creatieve videojournalist die het klappen van de zweep op Instagram en TikTok kent en weet hoe je nieuws vertaalt naar beeld.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Je belangrijkste eigenschappen? Je bent creatief, neemt initiatief, hebt ervaring en bent niet bang om buiten de gebaande paden te pitchen.

Vacature: freelance social-videoverslaggever

Wat ga je doen?

Om Metro steviger neer te zetten als nieuwsmerk dat de feiten brengt die je wílt weten, en niet alleen wat je ‘zou moeten’ weten, willen we meer inzetten op video. Vooral op social media is een pakkende hook, het juiste script en een soepele edit belangrijk.

Concreet ga je je bezighouden met:

het pitchen van journalistieke video-ideeën;

het maken van scripts voor video’s;

de video opnemen / voxpops in elkaar zetten / mensen op beeld interviewen;

het editen van video’s.

Wie zoeken we?

Iemand met frisse, creatieve ideeën, die het niet erg – of juist leuk! – vindt om op beeld verslag te doen van allerlei nieuwsgebeurtenissen of korte docu’s te maken (zoals deze video). Het kan ook gaan om een festival waar je verslag van doet of een belangrijke gebeurtenis in politiek Den Haag. Je weet hoe je een binnenlands nieuwsfeit vertaalt naar een voxpop, een test die je zelf uitvoert of een explainer. Verder zijn dit belangrijke voorwaarden:

je hebt ervaring met het schieten en editen van video’s, betaald of onbetaald (als je maar zelfstandig ideeën pitcht en kwalitatief goede video’s maakt);

je Nederlands is foutloos; een spelfout in de ondertiteling is een doorn in het oog;

je werkt vlot en hebt een duidelijke communicatiestijl (bijvoorbeeld over hoe ver je bent in het proces);

je hebt een brede blik op nieuws; je focust niet slechts op één stad / provincie en weet overal wel een leuk haakje bij te bedenken.

Interesse?

Stuur ons je portfolio, reel of een paar voorbeelden van social video’s die je hebt gemaakt naar [email protected] en [email protected]. Laat ook kort weten wat je ervaring is, welke software je gebruikt en wat je beschikbaarheid is. Ook is het fijn om je uur/dagtarief te weten en wat je in ruil daarvoor kunt leveren.

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties