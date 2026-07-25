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Trammelant in de vriendengroep om een Tikkie na een weekendje weg: ‘Was dat gouden soep of zo?

Gedoe om een Tikkie in de vriendengroep, is dat voor jou herkenbaar? Kijk dan morgenavond naar de korte documentaire Tikkie Gevoelig bij HUMAN. Je kunt erom gniffelen, maar ook denken: laat ik bij een weekendje weg vooraf maar goede afspraken over geld maken.

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Een gezellig weekendje weg met de vriendengroep kan zomaar eindigen in ongemak of zelfs ruzie over het Tikkie of het eindresultaat van de ‘Wie Betaalt Wat’-app. Of bij het vieren van Oudjaarsavond, zoals Milou Gevers met haar dertigers-vriendengroep overkwam. De documentairemaakster besloot het met Tikkie Gevoelig door te trekken naar haar werk. Metro zag haar openhartige docu al voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Blij proosten op het nieuwe jaar, voordat het Tikkie volgt

Milou Gevers en haar vaste vriendengroep proostten op 31 december op het nieuwe jaar in een huis van iemands ouders in Friesland. Van Milou weten we dat zij geboren is in 1991, werkt als cultureel antropoloog en docu’s maakt (zoals eerder De Smartphone-loze mens en Spijtmoeders). Van de vrienden die vertellen over het gedoe met Wie Betaalt Wat? en het uiteindelijke Tikkie heb je eerlijk gezegd geen idee wie het zijn. Milou laat hen nog eens opdraven om terug te kijken op de voorbereiding op oud en nieuw en vooral op de financiële afwikkeling daarna.

Wat wel duidelijk is: we praten met z’n allen niet zo makkelijk over inkomensverschillen van en met je dierbaarste vrienden. Milou behoort overigens tot ‘de arme tak’ van de groep, waarin de een het eind van de maand veel makkelijker haalt dan de ander.

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Praten over geld? ‘Nee, dat zorgt voor ongemak’

De meesten binnen deze vriendengroep kennen elkaar al twintig jaar. „Ik ben gek op ze”, hoor je Milou zeggen. Op hun 18e waren zij samen „een soort van arm”, nu is dat heel anders. De kloof tussen arm en rijk groeit in Nederland, maar ook binnen deze mini-maatschappij. De vrienden zijn best openhartig naar elkaar, maar praten over geld is niet echt hun ding. „Het zorgt voor ongemak”, zegt iemand.

Sommigen denken bij die gezamenlijke 31ste december aan een potluck: iedereen maakt wat lekkers thuis of neemt iets anders mee en je bepaalt zelf hoeveel geld je daaraan uitgeeft. Anderen zijn juist in de veronderstelling dat alle kosten in de app Wie Betaalt Wat? op een hoop worden gegooid en dat iedereen uiteindelijk hetzelfde voor de feestelijke avond betaalt. Het diner vangt aan zonder duidelijke afspraak. Tja, dan heb je de poppen aan het dansen. In deze groep wel, in elk geval.

Van simpele salade tot dure vis

De een komt met een salade die de naam Supersimpel wel kan dragen (15 euro max), een ander haalt uit met oesters, zalm en paling („150 tot 200 euro, denk ik”). Weer iemand anders heeft een vuurwerkshow geregeld, al weet hij niet meer precies of hij dat vooraf nou had gemeld. Een vriendin weet dat wel: „Toen we al onderweg naar Friesland waren.”

Als alle kosten in Wie Betaalt Wat? worden gezet en een – voor sommigen – onverwacht Tikkie dreigt, barsten de discussies los. Hoezo?, denkt Team Potluck. Eerlijk en logisch toch?, vindt Team Delen. Er rollen vragen de groepsapp in. Moet ik óók aan die dure visplank meebetalen??? Als een van de vrienden ‘soep 25 euro’ als kostenpost opgeeft, volgt: „Was dat gouden soep of zo?” Iemand wordt beschuldigd van ‘gierig zijn’, wat de sfeer in de groep nou niet echt bevordert.

Tikkie verstuurd, afloop onbekend

Zwaktebod aan Tikkie Gevoelig – al is de trammelant binnen een vriendengroep misschien wel het eigenlijke onderwerp – is dat je niet weet hoe het met de betalingen is geëindigd. Deze kijker wilde dat wel weten. Toch is het best interessant, want dit kan elke vriendengroep overkomen als er vooraf geen duidelijke afspraken over geld zijn gemaakt. Een andere uitkomst die wél wordt gegeven: deze ploeg dertigers gaat het komende 31 december nog een keer proberen.

Vind jij dat tijdens een vriendenweekend de kosten verdeeld moeten worden of dat vrienden die het niet zo breed hebben minder hoeven te betalen? Kies een optie Geen gezeik, kosten verdelen graag. Dan is het maar duidelijk. Het idee van potluck staat me wel aan, dan kan iedereen – ook vrienden met minder geld – bepalen hoeveel hij of zij uitgeeft. Stem Geen gezeik, kosten verdelen graag. Dan is het maar duidelijk. Gestemd 29% Het idee van potluck staat me wel aan, dan kan iedereen – ook vrienden met minder geld – bepalen hoeveel hij of zij uitgeeft. Gestemd 71%

Aantal blikken uit 5: 3

Tikkie Gevoelig kun je morgen (zondag 26 juli) om 19.55 uur zien bij HUMAN op NPO 2. Terugkijken kan via NPO Start.

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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